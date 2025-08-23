Perchezițiile FBI la fostul consilier de securitate națională, John Bolton, dau startul în „campania de răzbunare” orchestrată de Trump. Cine urmează?

O nouă investigație federală cu potențial exploziv zguduie America: John Bolton, fost consilier de securitate națională în prima administrație Trump și una dintre vocile critice cele mai vehemente la adresa președintelui, a fost vizat de o percheziție a FBI desfășurată vineri dimineață, 22 august, la reședința sa din Bethesda, Maryland, și la biroul său din Washington, D.C.

Conform informațiilor publicate de Associated Press și New York Post, ancheta federală se referă la posibila transmitere de informații clasificate printr-un canal privat de comunicare. Surse citate de presa americană susțin că Bolton ar fi trimis documente sensibile către membrii familiei în perioada în care deținea funcția de consilier la Casa Albă.

BREAKING 🚨 Watch as FBI Agents currently raid John Bolton’s home. NOBODY is above the law 🔥 I VOTED FOR THIS pic.twitter.com/VLkF17haNL — MAGA Voice (@MAGAVoice) August 22, 2025

Operațiunea a fost coordonată de Kash Patel, actual director al FBI, un loialist al lui Trump, numit în funcție în februarie. Patel a transmis un mesaj criptic pe rețeaua X în dimineața raidului: „NIMENI nu e deasupra legii. Agenții FBI sunt în misiune.”

Deși Trump a declarat că nu a avut cunoștință în prealabil despre descindere, a adăugat că „ar fi putut să știe”, în calitate de „principal responsabil cu aplicarea legii”. „Dar am preferat să nu fiu informat. Cred că așa este mai bine”, a spus președintele în fața presei.

Un „mandat de răzbunare”?

Contextul politic al percheziției este cu atât mai tensionat cu cât John Bolton avertizase public, încă din 10 august, că se așteaptă să fie vizat de acțiuni represive. Într-un interviu pentru ABC News, Bolton a acuzat administrația Trump că a retras deliberat măsuri de protecție care îl vizau pe el și pe alți foști oficiali în urma implicării lor în atacul împotriva generalului iranian Qassem Soleimani. „Este o președinție a răzbunării”, a spus Bolton, referindu-se direct la comportamentul politic al fostului său șef.

Potrivit The Washington Post, ancheta actuală este relansarea unui dosar deschis încă din 2020, legat de folosirea unui cont personal de e-mail pentru transmiterea de documente clasificate. Ancheta ar fi fost suspendată în timpul administrației Biden. Reluarea bruscă a investigației a fost decisă de Patel imediat după preluarea conducerii FBI.

Deși mandatele de percheziție fac referire inclusiv la memoriile publicate de Bolton în 2020 – „The Room Where It Happened” –, oficiali federali au insistat că acțiunea de vineri nu are legătură directă cu controversata carte, ci cu un presupus nou set de fapte legate de manipularea informațiilor clasificate.

15 nume „pe radar”. Cine urmează?

Analizând declarațiile recente ale lui Trump și ale apropiaților săi, se conturează o posibilă listă extinsă de oficiali și foști demnitari care ar putea fi urmăriți penal sub acuzații similare. Printre cei vizați:

-Miles Taylor, fost șef de cabinet în Departamentul pentru Securitate Internă, care a semnat celebrul articol „Anonymous” în New York Times, în care critica politicile lui Trump din interiorul administrației.

-Christopher Krebs, fost director al securității cibernetice în perioada electorală 2020, demis după ce a contestat public teoriile conspiraționiste privind fraudele electorale.

-Letitia James, procurorul general al statului New York, care a câștigat anul trecut un proces de 454 milioane de dolari împotriva Trump Organization pentru fraudă imobiliară.

Faptul că această listă coincide în mare parte cu o „listă a dușmanilor personali” a președintelui, pe care chiar Bolton o evocase anterior, alimentează temerile privind o folosire partizană a sistemului judiciar.

Reacții

Senatorul democrat Chris Coons a calificat momentul descinderii ca fiind „îngrijorător” din punct de vedere democratic. Acesta a subliniat că percheziția a avut loc chiar în dimineața în care Bolton publica o postare virulentă împotriva abordării lui Trump în războiul din Ucraina:

„Între timp, negocierile vor continua pentru că Trump vrea un Premiu Nobel pentru Pace. Dar nu văd ca aceste discuții să ducă undeva”, scria Bolton în acel mesaj postat la ora 7:32, în timp ce agenții FBI îi percheziționau locuința.

La rândul său, Casa Albă a evitat să comenteze în profunzime cazul. Oficialii americani reamintesc că, în mod tradițional, FBI-ul își desfășoară anchetele independent, fără informarea prealabilă a președintelui – un principiu evocat și în cazul descinderii din 2022 la reședința lui Trump din Mar-a-Lago.

Însă, în noul context politic de la Washington, marcat de consolidarea puterii executive în jurul lui Trump și a fidelilor săi, liniile de demarcație între justiție și execuție par tot mai difuze.

Dosarul Bolton pare să fie doar începutul. Lista celor vizați de viitoare investigații – de la oficiali democrați la foști colaboratori deveniți critici – lasă impresia unei epurări tăcute, sub umbrela legalității. Direcția în care se îndreaptă sistemul judiciar american ridică semne serioase de întrebare privind echilibrul dintre justiție și vendetă.

