O școala din SUA interzice poezia recitată la învestirea președintelui Biden. ”Are mesaje de ură indirect”

O școală elementară din Miami-Dade a scos din circulație poemul Amandei Gorman, The Hill We Climb, citită la ceremonia de învestire a președintelui Joe Biden, în ianuarie 2021, după ce un părinte s-a plâns că ar conține „mesaje de ură” indirecte, scrie politico.eu.

Gorman, în vârstă de 25 de ani, care a câștigat un premiu național, a denunțat pe Twitter interzicerea cărții.

„Am scris The Hill We Climb pentru ca toți tinerii să se poată vedea într-un moment istoric”, a scris Gorman. „De atunci, am primit nenumărate scrisori și videoclipuri de la copii inspirați de The Hill We Climb pentru a-și scrie propriile poezii. A le lipsi copiilor șansa de a-și găsi vocea în literatură este o încălcare a dreptului lor la libertatea de gândire și de exprimare,” a scrie Gorman.

Conform documentelor publicate de Florida Freedom to Read Project și raportate pentru prima dată de The Miami Herald, cartea a fost scoasă din circulație de la Centrul Educațional Bob Graham K-8 din Miami Lakes, după ce un părinte s-a plâns în martie că „nu este educațională și are mesaje de ură indirect ”. Același părinte s-a plâns de alte patru cărți: The ABCs of Black History, Cuban Kids, Countries in the News: Cuba și Love to Langston, acuzate de „îndoctrinare” . De asemenea, plângerea a identificat-o greșit pe Oprah Winfrey drept autoarea cărții The Hill We Climb.

Săptămâna trecută, guvernatorul Florida Ron DeSantis a semnat o serie de noi legi educaționale, inclusiv o cerință ca școlile să scoată cărțile contestate în termen de cinci zile de la o plângere, în timp ce oficialii stabilesc dacă materialul ar trebui interzis definitiv. DeSantis și-a anunțat candidatura pentru prezidențialele din 2024, dar trebuie să câștige primarele republicane unde favorit este fostul președinte Donald Trump.

Guvernatorul de dreapta al Floridei, Ron DeSantis, și administrația sa au blocat recent un curs propus pentru elevii de liceu cu plasare avansată, precum și politicile care ar împiedica universitățile de stat să predea programe despre diversitatea rasială, echitate și incluziune sau așa-numitele „teoria critică a rasei”.

DeSantis și alți politicieni conservatori susțin că îi salvează pe tinerii Americii de la îndoctrinarea de stânga și că studenții ar trebui, în schimb, să fie expuși la „educație civică” care laudă o viziune patriotică a Americii.

Pentru prima dată în decenii, politica educațională a devenit o problemă majoră într-o campanie prezidențială republicană în SUA. În luna martie, fostul președinte Donald Trump, un critic frecvent al „ doctrinarii radicale de stânga ”, a declarat că va reduce finanțarea școlilor care susțin „teoria critică a rasei”, „nebunia transgender” sau „orice alt conținut rasial, sexual sau politic inadecvat”, notează The Hill.

Trump încerca să-l depășească pe guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, care a promis că va reduce „îndoctrinarea trezită” și utilizarea dolarilor din impozite pentru a-i învăța pe copii „să ne urască țara sau să se urască unii pe alții”. Guvernatorul Dakota de Sud, Kristi Noem, un alt potențial candidat la președinția republicană, numește „înfrângerea îndoctrinarii anti-americane” în școli „ cea mai mare provocare culturală a vieții noastre ” și s-a angajat să restabilească „educația cinstită, patriotică”.

În ultimii doi ani, 15 state au adoptat ordine educaționale care restricționează „discuțiile despre rasă, rasism, gen și istoria americană” în școlile publice, șapte state aplicând astfel de ordine în învățământul superior public.