Duminică, 21 septembrie, în Arizona, pe stadionul State Farm, cu o capacitate de peste 60.000 de locuri, va avea loc o ceremonie publică în memoria lui Charlie Kirk, comentator politic conservator și fondator al organizației Turning Point USA, ucis pe 10 septembrie în timpul unui eveniment în aer liber organizat la un campus universitar din Utah. Președintele Donald Trump, alături de o serie de figuri din administrația sa și apropiați din sfera ideologică a dreptei americane, sunt așteptați să participe și să susțină discursuri în cadrul ceremoniei, scrie Daily Mail.

La doar 31 de ani, Kirk a devenit un nume cu rezonanță în mediul politic american, în special în rândul tinerilor de dreapta. Moartea sa violentă — cauzată de un atac armat asupra sa în timpul unei dezbateri publice — a reaprins dezbaterea privind violența politică, libertatea de exprimare și polarizarea profundă care caracterizează spațiul public american.

Un eveniment cu miză națională

Organizatorii au descris ceremonia drept o „celebrare a unei vieți remarcabile și a unei moșteniri durabile”. Prezența președintelui Donald Trump, a soției lui Charlie, Erika Kirk, și a unor personalități precum Donald Trump Jr., vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, jurnalistul Tucker Carlson sau fostul consilier Stephen Miller subliniază rolul lui Kirk ca figură centrală în arhitectura politică a dreptei americane.

Evenimentul a fost gândit cu o dimensiune logistică de nivelul unui meci de Super Bowl. Poliția din Glendale, orașul care găzduiește stadionul, a confirmat că toate resursele disponibile vor fi mobilizate, cu sprijinul forțelor din alte jurisdicții. Secret Service se implică, de asemenea, în coordonarea măsurilor de securitate, având în vedere riscul ridicat al unui eveniment de această amploare, în contextul politic sensibil.

„Acesta este un moment cu potențial simbolic major. Orice perturbare sau amenințare, reală sau percepută, poate avea implicații profunde”, a declarat un fost agent Secret Service pentru CNN, avertizând asupra posibilelor atacuri, inclusiv prin utilizarea dronelor, armelor biologice sau a vehiculelor.

Un simbol al Americii divizate

Charlie Kirk și-a câștigat notorietatea ca fondator al Turning Point USA, o organizație non-profit care militează pentru valorile conservatoare în campusurile universitare din SUA. A fost o figură controversată, dar carismatică, cu un discurs radicalizat în ultimii ani, în ton cu ascensiunea curentului MAGA. În pofida vârstei fragede, a fost perceput ca un catalizator al noii generații de conservatori.

După moartea sa, soția sa, Erika, a susținut un discurs marcat de durere și determinare. „Nu aveți idee ce foc ați aprins în această soție. Strigătul acestei văduve va răsuna în lume ca un semnal de luptă. Dacă misiunea lui Charlie a fost puternică până acum, nu aveți idee ce urmează”, a spus ea. În același ton, a anunțat că turneul universitar al organizației va continua, promițând chiar o extindere a acestuia.

Kirk locuia în Arizona împreună cu soția sa, în vârstă de 36 de ani, și cei doi copii ai lor. Sicriul său a fost adus din Utah în Arizona joi, cu avionul vicepreședintelui SUA, însoțit de JD Vance, soția acestuia, Usha Vance, și Erika Kirk.

Președintele Trump a cerut personal ca stadionul echipei Arizona Cardinals să fie pus la dispoziție pentru ceremonie. Potrivit proprietarului echipei, Michael Bidwell, amenajarea va fi similară unui concert: cu scenă în partea sudică și public în partea nordică.

Măsuri de securitate fără precedent

Accesul la stadion va fi permis începând cu ora 7 dimineața (ora locală), iar ceremonia va începe la ora locală 11:00 (21:00 ora României). Din cauza limitării locurilor de parcare, o zonă suplimentară va fi deschisă la Desert Diamond Arena, iar participanții sunt încurajați să poarte ținute în culorile drapelului american: roșu, alb și albastru.

Toți participanții vor fi supuși controalelor cu detectoare de metale, iar obiectele precum armele, dronele, alcoolul, focurile de artificii sau vestimentația considerată indecentă vor fi interzise.

Asasinat cu conotații politice

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie în timp ce susținea un eveniment de tip dezbatere deschisă — „Prove Me Wrong” — la Utah Valley University. Atacatorul, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat două zile mai târziu și acuzat de șapte capete de acuzare, inclusiv omor cu premeditare și intimidarea martorilor. Procurorii au declarat că vor cere pedeapsa cu moartea, având în vedere natura și circumstanțele crimei.

În paralel, la Washington, duminică seară, va avea loc o veghe de rugăciune organizată în apropiere de Capitoliu, la care sunt așteptați membri ai Congresului și alți oficiali federali.

Până duminică seara, toate drapelele americane vor fi coborâte în bernă la cererea președintelui, ca semn de doliu național.

