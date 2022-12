Un ger năprasnic şi nămeţi cât casa au stricat sărbătorile americanilor. Furtuna îngheţată care a lovit Statele Unite şi Canada a ucis peste 50 de oameni şi a paralizat oraşe întregi.

Mulţi spun că este cel mai friguros Crăciun pe care l-au trăit până acum. „Cea mai devastatoare furtună din istorie”, a declarat guvernatorului statului New York, Kathy Hochul, pentru CNN. Oameni morți au fost găsiți în mașini acoperite de zăpadă sau înghețați pe stradă

E ger cumplit, iar viscolul a lovit și cu peste 100 de kilometri pe oră. Termometrele au arătat și minus 45 de grade Celsius. În anumite regiuni, temperaturile au scăzut cu 30 de grade într-o jumătate de oră.

Meteorologii numesc furtuna "ciclon bombă". Este foarte periculoasă pentru oricine este prins afară, pentru că poate provoca degerături în doar câteva minute. În total, 250 de milioane de americani sunt sub cod de vreme severă, dar cea mai gravă situaţie este la Buffalo, în statul New York. Troienele ating acolo înălţimi de trei metri, pe alocuri.

Vântul a doborât copaci peste liniile de înaltă tensiune și peste un milion de oameni au rămas fără electricitate de Crăciun.

Mii de curse aeriene au fost anulate, așa că mulți nu îşi pot petrece sărbătoarea Naşterii Domnului alături de familie. Dar speră că vor ajunge la cei dragi până la Revelion, pentru că temperaturile vor reveni la normalul perioadei, pe la mijlocul acestei săptămâni.

În oraşul Buffalo, din statul New York, a nins timp de două zile, iar grosimea stratului de zăpadă depăşeşte acum un metru şi jumătate. Oamenii de aici au rămas blocaţi în automobile. Ambulanţele au nevoie în medie de trei ore pentru a ajunge la cazurile la care sunt chemate. Iar toate maşinile de pompieri au avut nevoie de asistenţă pentru a se deplasa prin zăpadă. Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, a declarat pentru CNN că furtuna este „cea mai devastatoare furtună din istorie”. Ninsorile abundente și condițiile de viscol au făcut drumurile impracticabile cu vizibilitate zero, au înghețat stațiile electrice și au dus la cel puțin 17 decese.

Președintele comitatului Erie, Mark Poloncarz, a declarat într-o conferință de presă că situația este „groaznică” și că unii oameni au fost găsiți morți în mașini și pe stradă, în bancuri de zăpadă. „Sunt oameni morți găsiți afară și în mașini”, se arată într-un comunicat al poliției din Buffalo. Sute de trupe ale Gărzii Naționale au fost desfășurate pentru a ajuta la eforturile de salvare din New York. Poliția de stat a fost implicată în peste 500 de salvări până duminică.

Un ciclon bombă sau ciclogeneza explozivă este, simplu spus, o furtună care se intensifică foarte rapid. Se formează atunci când aerul de la suprafaţa solului se ridică rapid în atmosferă, provocând o scădere bruscă a presiunii - 24 de milibari în 24 de ore. Pe măsură ce aerul se ridică, vântul începe să bată în spirale, luând aspect de uragan. „Nu toate cicloanele bombă sunt uragane. Dar uneori au caracteristici de uragan, cu vânturi foarte puternice, precipitaţii abundente şi un ochi al furtunii în mijloc foarte bine definit”, a declarat climatologul Daniel Swain, de la Universitatea California pentru NBC News. Meteorologii asemuie scăderea bruscă a presiunii cu o explozie, motiv pentru care acest tip de ciclon este denumit „ciclon bombă”.

