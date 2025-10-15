Un general american de rang înalt declară că folosește ChatGPT pentru luarea deciziilor militare

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 20:57
Un general american de rang înalt declară că folosește ChatGPT pentru luarea deciziilor militare
Un important comandant al armatei Statelor Unite a dezvăluit că a început să utilizeze un sistem de inteligență artificială pentru a lua decizii strategice și personale în cadrul misiunii sale în Coreea de Sud, scrie futurism.com.

General-maiorul William "Hank" Taylor, aflat la comanda celei de-a 8-a Armate de Campanie a SUA, a declarat recent că folosește ChatGPT pentru a construi modele decizionale menite să sprijine conducerea militară, atât în aspecte profesionale, cât și în cele care privesc bunăstarea personalului aflat sub comanda sa.

„Eu și ChatGPT am devenit destul de apropiați în ultima vreme”, a spus el, citat de Business Insider. „Încerc să dezvolt modele care să ne ajute pe toți să luăm decizii mai bune.”

Generalul Taylor conduce și Statul Major al Comandamentului Națiunilor Unite în Coreea de Sud, o structură-cheie în arhitectura de securitate din Peninsula Coreeană.

„În calitate de comandant, vreau să iau decizii mai bune și la momentul oportun, pentru a obține avantajul necesar”, a mai afirmat acesta.

Implicații asupra securității și eticii utilizării AI în armată

Declarațiile ridică întrebări privind rolul tot mai mare al inteligenței artificiale în procesele decizionale din domeniul apărării, în special într-un context geopolitic sensibil precum Peninsula Coreeană, unde Statele Unite au o prezență militară permanentă din 1945.

ChatGPT, dezvoltat de compania americană OpenAI, este cunoscut pentru capacitatea sa de a genera răspunsuri rapide și coerente, dar și pentru limitările sale în ceea ce privește acuratețea informațiilor. În unele cazuri, modelul a fost criticat pentru generarea de date incorecte sau pentru tendința de a oferi răspunsuri excesiv de deferente față de utilizator.

Versiunile recente ale modelului au încercat să corecteze aceste probleme, dar evaluările independente arată că sistemul poate produce informații inexacte în mai mult de jumătate din cazurile testate – o vulnerabilitate notabilă, mai ales în contextul utilizării în scenarii militare reale.

OpenAI a lansat o versiune actualizată a modelului, GPT-5, care promite o abordare mai echilibrată, însă reacțiile utilizatorilor au fost mixte, iar compania a revenit ulterior asupra unor modificări.

Dezbatere în curs privind utilizarea AI în domeniul apărării

Utilizarea inteligenței artificiale în scopuri militare este un subiect aflat în centrul unor dezbateri intense la nivel global. Deși astfel de instrumente pot sprijini procesele analitice și de planificare, experții atrag atenția asupra riscurilor legate de fiabilitate, responsabilitate decizională și securitate operațională.

În contextul unei regiuni marcate de tensiuni istorice și de o supraveghere diplomatică permanentă, afirmațiile generalului Taylor reflectă tranziția în curs spre o nouă eră în care deciziile strategice ar putea fi tot mai influențate de algoritmi.

