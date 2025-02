Cine este „Big Balls”? Povestea tânărului hacker care lucrează pentru Elon Musk în cadrul DOGE

La doar 19 ani, Edward Coristine, cunoscut în mediul online sub numele de „Big Balls”, este deja un nume recunoscut în lumea tehnologică, având un trecut controversat de „hacker” și fiind acum parte din echipa guvernamentală condusă de Elon Musk. Tânărul a fost recrutat în cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), o entitate creată de Musk, care consiliază administrația Trump privind reducerea cheltuielilor guvernamentale.

Însă recrutarea lui Coristine într-o echipă cu responsabilități sensibile nu a fost primită fără critici. Un fost agent FBI a declarat pentru Newsweek că nu ar fi recomandat tânărul pentru un astfel de post, având în vedere istoricul său profesional. „Nu sunt împotriva ideii de curățare a guvernului, dar am îndoieli cu privire la cei care o fac”, a subliniat acesta.

The young men working for @DOGE. I trust them more than our politicians who have been robbing the American people!

Top left to right…

Galvin Kliger

Ethan Shaotran

Edward Coristine

Bottom left to right…

Luke Ferritor

Gauthier Cole Kilian

Akash Bobba pic.twitter.com/iceF1tOYI1