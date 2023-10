SUA lovește două instalații ale milițiilor susținute de Teheran în Siria. ”Iranul vrea să nege rolul său în aceste atacuri împotriva forţelor noastre”

SUA au efectuat, joi, lovituri aeriene care au vizat două instalaţii care au legătură cu miliţiile susţinute de Iran în estul Siriei, potrivit unei declaraţii a secretarului apărării Lloyd Austin, după o serie de atacuri cu drone şi rachete împotriva forţelor americane din regiune, transmite CNN.

În declaraţie se precizează că instalaţiile erau folosite de Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) şi de grupuri afiliate.

Austin a descris acţiunile americane ca fiind "strict adaptate la nevoile de autoapărare" şi a subliniat că acestea sunt separate de conflictul în curs de desfăşurare din Gaza.

El a acuzat în mod direct Iranul că a avut un rol în atacurile asupra forţelor americane, afirmând în declaraţie: "Iranul vrea să îşi ascundă mâna şi să nege rolul său în aceste atacuri împotriva forţelor noastre. Nu îi vom permite".

Austin a promis, de asemenea, noi lovituri în cazul în care vor continua atacurile din partea reprezentanţilor Iranului.

Senior U.S. Defense Officials have stated that the Two Airstrike tonight in Eastern Syria near the City of Al-Bukamal were conducted by 2 F-16 “Fighting Falcons” of the U.S. Air Force, with the Locations that were Targeted consisting of a Weapons Storage Facility and an…