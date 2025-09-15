Entuziasmul legat de inteligența artificială a zguduit topul mondial al miliardarilor. Dar dacă totul este doar o bulă?

Pentru câteva ore, săptămâna trecută, Larry Ellison, cofondatorul companiei americane Oracle, a devenit cel mai bogat om din lume. Octogenarul antreprenor din domeniul tehnologiei l-a depășit temporar pe Elon Musk, după ce acțiunile Oracle au crescut cu 43% într-o singură zi – o evoluție care i-a adăugat aproximativ 100 de miliarde de dolari la avere.

Motivul? Oracle a semnat un contract prin care va furniza către OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, servicii de cloud computing în valoare de 300 de miliarde de dolari, pe o perioadă de cinci ani.

Deși momentul a fost scurt, ascensiunea lui Ellison a scos la iveală un fenomen mult mai amplu: concentrarea tot mai puternică a capitalului financiar global în jurul inteligenței artificiale.

Această realitate ridică o întrebare incomodă nu doar pentru investitorii profesioniști, ci și pentru milioanele de cetățeni care, prin fondurile lor de pensii, dețin acțiuni în companii din sectorul AI. Cât de vulnerabile sunt, de fapt, aceste investiții considerate „diversificate”? se întreabă The Conversation.

De la software-ul „invizibil” la infrastructura AI

Larry Ellison nu are notorietatea unor figuri precum Elon Musk sau Jeff Bezos, dar a construit una dintre cele mai mari companii de software pentru baze de date din lume. Oracle, fondată în 1977, a fost mult timp furnizorul infrastructurii „invizibile”, dar esențiale, pentru marile corporații.

Odată cu ascensiunea AI, rolul Oracle s-a schimbat. Serviciile sale de stocare și procesare a datelor au devenit cruciale pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Creșterea cererii pentru aceste servicii a alimentat și creșterea spectaculoasă a acțiunilor companiei.

Dar explozia Oracle este doar o parte a unei povești mai mari – transformarea piețelor financiare globale sub impactul AI.

„Cei Șapte Magnifici” și concentrarea pieței

Fenomenul este vizibil în special în Statele Unite. Așa-numitele „Magnificent Seven” – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla și Nvidia – au ajuns să reprezinte aproximativ 39% din valoarea indicelui bursier S&P 500 și 74% din Nasdaq 100.

Cu alte cuvinte, un investitor care plasează bani într-un fond care urmărește S&P 500 – considerat un reper al diversificării – pariază, în realitate, tot mai mult pe câteva companii legate direct de inteligența artificială.

Este vorba despre o „bulă” AI?

Nivelul actual de concentrare amintește de perioada „dot-com” de la sfârșitul anilor 1990, când entuziasmul pentru internet a dus la evaluări nesustenabile și la prăbușirea pieței în 2000.

Astăzi, companii precum Nvidia – care controlează 90% din piața cipurilor AI – se tranzacționează la multipli de peste 30 de ori câștigurile estimate. Este o evaluare ridicată, chiar și pentru o companie care domină un sector atât de căutat.

Totuși, există diferențe majore față de epoca „dot-com”: liderii actuali ai AI – Microsoft, Apple, Google – sunt companii profitabile, cu fluxuri solide de venituri. Ei nu mai vând doar promisiuni, ci produse și servicii care generează câștiguri consistente.

Asta face ca situația să fie mai nuanțată. Da, există elemente speculative, dar și o inovație tehnologică reală care transformă industrii întregi. Întrebarea nu este dacă AI va schimba lumea – deja o face – ci dacă evaluările bursiere reflectă realist potențialul pe termen lung.

Un risc sistemic

Economiștii numesc această situație „risc de concentrare sistemică” – adică momentul în care investițiile aparent diversificate devin dependente de aceiași factori ascunși. Un fenomen asemănător a stat la baza crizei financiare din 2008, când prăbușirea ipotecilor subprime a afectat simultan piețe considerate independente.

Aceasta nu înseamnă că investitorii ar trebui să intre în panică. Dar conștientizarea riscului este esențială, atât pentru autoritățile de reglementare, cât și pentru administratorii de fonduri și investitori individuali. Diversificarea funcționează doar atunci când capitalul este împărțit real între industrii și companii diferite.

