Ghislaine Maxwell neagă existența „listei miliardarului pedofil Epstein” și nu crede că acesta s-a sinucis în închisoare. „Nu am văzut nimic nepotrivit”

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 23 August 2025, ora 12:11
Miliardarul Jeffrey Epstein și partenera sa Ghislaine Maxwell/FOTO:X@GlobeEyeNews

Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a miliardarului pedofil american Jeffrey Epstein, aflată în detenție pentru trafic de minori și abuz sexual, a declarat, în cadrul unui interviu acordat Departamentului Justiției din SUA, că nu are cunoștință de vreo „listă de clienți” a acestuia și că nu l-a văzut niciodată pe Donald Trump comportându-se nepotrivit.

Declarațiile au fost făcute în iulie, în timpul unui interviu oficial realizat de adjunctul procurorului general al SUA, Todd Blanche, și au fost incluse într-o transcriere publicată vineri, 22 august, de agenția Reuters. Discuțiile, desfășurate pe parcursul a două zile, vin în contextul unei presiuni tot mai mari asupra autorităților de a face lumină în cazul Epstein.

„Nu am fost niciodată martora unui comportament nepotrivit al președintelui. Nu am văzut nimic de acest fel din partea lui Donald Trump”, a declarat Maxwell, aflată în prezent într-un penitenciar federal.

În vârstă de 63 de ani, Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în rețeaua de trafic sexual condusă de Epstein. Deși a fost acuzată anterior că a mințit sub jurământ în legătură cu faptele bărbatului, acuzațiile respective au fost retrase după condamnarea sa pentru trafic de minori.

Maxwell susține acum că nu a fost implicată direct în abuzurile comise de fostul său partener și că nu cunoaște numele altor persoane care ar fi putut participa la faptele penale. „Epstein era un om rezervat. Nu împărtășea astfel de lucruri. Cel puțin, nu cu mine”, a spus ea.

Ancheta și teoria listei de „clienți”

Potrivit Ministerului Justiției, interviul cu Maxwell a fost realizat cu garanții procesuale, aceasta fiind protejată de autoincriminare, însă răspunsurile mincinoase ar putea atrage consecințe legale.

La întrebarea directă privind existența unei presupuse „liste de clienți”, Maxwell a răspuns tranșant: „Nu există nicio listă, cel puțin nu una despre care să fi știut eu”.

Dosarul Epstein a fost multă vreme în centrul teoriilor conspirației, mai ales după ce miliardarul s-a sinucis în 2019 într-o închisoare federală din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru trafic de minori. Moartea sa a alimentat speculațiile privind posibile legături cu figuri politice influente, precum Bill Clinton, Donald Trump sau George Soros.

Maxwell: „Trump a fost mereu politicos. Nu l-am văzut implicat în nimic dubios”

În declarațiile sale, Maxwell a menționat că Trump a fost întotdeauna „corect și amabil” față de ea și că nu a asistat niciodată la vreo situație în care acesta ar fi primit masaj sau s-ar fi aflat în circumstanțe compromițătoare. Acest detaliu este relevant în contextul în care anchetatorii au stabilit că termenul „masaj” era folosit de rețeaua Epstein ca eufemism pentru abuzuri sexuale.

„Îl admir pentru că a reușit să devină președintele Statelor Unite. A fost mereu respectuos în prezența mea”, a adăugat ea.

Clinton, Soros și negarea implicării democraților

Întrebată despre relațiile sale și ale lui Epstein cu alți lideri politici – precum Bill și Hillary Clinton, Andrew Cuomo sau George Soros –, Maxwell a negat orice implicare a acestora în faptele ilegale. Ea a recunoscut că a colaborat cu Bill Clinton în proiecte umanitare și că acesta a folosit avionul privat al lui Epstein pentru o călătorie în Africa, însă a insistat că fostul președinte democrat nu a vizitat niciodată insula privată a miliardarului pedofil din Insulele Virgine, unde s-ar fi petrecut o parte din abuzuri.

Neîncrederea în sinuciderea lui Epstein

În finalul interviului, Maxwell a admis că nu crede în varianta sinuciderii lui Epstein. „Nu, nu cred că s-a sinucis”, a spus ea. Cu toate acestea, a precizat că nu are dovezi sau motive clare să creadă că acesta a fost ucis pentru a proteja alte persoane influente.

După interviu, Maxwell a fost transferată dintr-un penitenciar cu regim semi-lejer din Florida într-o unitate și mai puțin restrictivă din Texas, fapt ce a generat reacții în spațiul public american, în special din partea criticilor care cer transparență în dosarul Epstein.

