Lista lui Jeffrey Epstein reaprinde scenariul că miliardarul pedofil lucra pentru Mossad. Femeile văzute intrând în casa din Manhattan

Lista asociaților lui Jeffrey Epstein, desecretizată de un judecător american, a reaprins suspiciunile că finanțatorul pedofil a fost un agent al Mossad, agenția de informații israeliană, scrie Daily Mail

Fostul prim-ministru israelian Ehud Barak a fost identificat în dosarele bombă publicate miercuri seară. Barak a fost prim-ministru din 1991 până în 2001, după ce a servit în cadrul armatei israeliene timp de 35 de ani, ajungând șef al Statului Major General.

Deși acesta este menționat doar fugitiv în noile dosare - o victimă a lui Epstein a fost întrebată dacă i-a făcut vreodată un masaj lui Barak - există de mult timp speculații în legătură cu relația sa cu finanțatorul pedofil.

Barak s-a întâlnit cu Epstein de aproximativ 36 de ori și a fost fotografiat intrând în casa sa din Manhattan cu o eșarfă în jurul feței în 2016. Femei tinere au fost văzute intrând și ieșind din reședință în aceeași zi.

Foști spioni israelieni au declarat oficial că traficul internațional cu fetițe al lui Epstein a fost o operațiune de tip „capcana cu miere" - obținând materiale valoroase de "kompromat" pentru a șantaja elitele politice și de afaceri.

Prințul Andrew, „idiotul util“

Prințul Andrew, de asemenea menționat în noua listă, a fost "idiotul util" al lui Epstein, potrivit unui fost agent de informații, și a fost descris de finanțator ca fiind "trofeul Super Bowl" al acestuia pentru legăturile sale puternice.

În timpul relației de prietenie dintre cei doi, Andrew i-a invitat pe Ghislaine Maxwell și pe miliardarul pedofil la evenimente ale înaltei societăți din Londra, permițându-le chiar să se cazeze la moșia reginei de la Balmoral. În acea perioadă, Andrew era trimisul comercial internațional al Regatului Unit, ajutând guvernul să promoveze afacerile în străinătate.

Maxwell - care a acționat în calitate de „matroană“ a lui Epstein - este, de asemenea, strâns legată de presupusa operațiune "capcană cu miere". Se presupune că tatăl ei, Robert Maxwell, un magnat britanic al presei, a fost agent Mossad și ar fi putut asigura legătura dintre Epstein și agenția de informații de la Ierusalim.

La fel ca presupusa spânzurare a lui Epstein în timp ce aștepta procesul, moartea lui Robert Maxwell pe iahtul său - The Lady Ghislaine - în largul coastelor Spaniei în 1991 a atras suspiciuni de asasinat.

„Prințul Andrew nu a fost șantajat, ci folosit ca un idiot util“, a declarat pentru RT International fostul agent Mossad Ari Ben-Menashe. „El era folosit pentru a aduce unele dintre celebrități“.

Ben Menashe a lucrat pentru Direcția de Informații Militare a Israelului din 1977 până în 1987.

Afirmațiile sale au fost susținute de fostul „mentor“ al lui Epstein, Steven Hoffenberg, care a afirmat că Epstein s-a referit la relația sa cu prințul ca la „trofeul său de la Super Bowl“.

Miliardarul pedofil s-a întâlnit, de asemenea, cu actualul șef al CIA, William J Burns, în numeroase ocazii în 2014.

Epstein ar fi fost introdus în jocul de spionaj de către tatăl lui Ghislaine, Robert, potrivit agentului Mossad Ben-Menashe, care susține că a fost "îndrumătorul" magnatului media britanic.

O prietenă a soților Maxwell, Laura Goldman, a mai declarat că ea credea nu numai că Robert Maxwell a fost spion Mossad, ci și că Ghislaine i-a continuat munca.

Jurnalista Julie K Brown, care a dezvăluit cazul Epstein pentru Miami Herald, a subliniat similitudinile stranii dintre moartea lui Epstein și a lui Maxwell.

Epstein, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea Metropolitan Correctional Center din New York, în 2019, după o aparentă sinucidere, în timp ce aștepta să fie judecat pentru crimele sale. Dar zvonurile continuă să se învârtă în jurul a ceea ce s-a întâmplat exact.

O sursă a dezvăluit anterior pentru DailyMail.com că Epstein i-a alertat pe gardieni că cineva a încercat să îl ucidă cu câteva săptămâni înainte de a muri.

Pedofilul s-a sinucis la doar 15 metri de locul în care gardienii închisorii care ar fi trebuit să-l supravegheze dormeau și navigau pe internet. Cei doi au scăpat la limită de închisoare după ce s-a dovedit că au falsificat înregistrările pentru a sugera că au efectuat verificările necesare asupra lui înainte de a muri.

Între timp, se spune că Maxwell s-ar fi înecat în timp ce se afla la bordul iahtului său de lux The Lady Ghislaine în Insulele Canare din Spania, în 1991.

La acea vreme, magnatul se confrunta cu probleme financiare majore, după ce a luat 623 de milioane de dolari din fondurile de pensii ale companiei sale media Mirror Group pentru a încerca să își acopere datoriile uriașe.

În ciuda scandalului, a fost înmormântat ca un erou pe Muntele Măslinilor din Israel, la care au participat foști șefi ai serviciilor de informații, premierul israelian și președintele israelian.

În timp ce poliția a exclus un joc murdar în cazul morții sale, teoriile care vorbesc de sinucidere sau chiar de un potențial asasinat din partea Mossad persistă.

În cartea lor, Robert Maxwell, Israel's Superspy: The Life and Murder of a Media Mogul", autorii Gordon Thomas și Martin Dillon sugerează că un conflict între interesele publice ale lui Maxwell și rolul său de "spion" este ceea ce a dus la moartea sa misterioasă.

Aceștia cred că Maxwell s-a folosit de banii Mossadului în încercarea de a-și recupera pierderile, cu consecințe mortale.

„Nu este dincolo de domeniul posibilității ca Epstein să fi avut legături cu [comunitatea israeliană de informații]“, a declarat Julie K. Brown, pentru The Times of Israel, în timpul unui interviu despre cartea sa „Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story“.

„Robert Maxwell a avut cu siguranță acest tip de legături, iar Epstein a avut o relație strânsă cu Robert Maxwell“.

Legături cu serviciile secrete americane

La momentul sinuciderii sale, averea lui Epstein era de aproximativ 636 de milioane de dolari, deși a fost dificil de identificat sursele exacte ale averii sale masive, incitând și mai multe conjecturi că ar fi putut proveni din surse obscure.

În urma morții sale, FBI a percheziționat casa sa din Manhattan, în valoare de 51 de milioane de dolari, și a găsit într-un seif o mulțime de dovezi, inclusiv diamante în vrac și sume mari de bani.

La momentul respectiv, nu aveau un mandat pentru a sustrage obiectele, dar când s-au întors să le recupereze, acestea dispăruseră, relatează The Telegraph.

Dar chiar și dincolo de Mossad, legăturile lui Epstein cu agențiile de informații americane au fost puse sub semnul întrebării.

Un raport al Wall Street Journal a scos la iveală întâlniri între traficantul de sex și actualul șef al CIA, William J. Burns, chiar și după prima sa condamnare pentru infracțiuni de prostituție în 2008.

Același raport a identificat întâlniri cu un fost avocat al Casei Albe, cu un președinte de colegiu și cu un membru al unei dinastii bancare globale.

Documentele au dezvăluit mai multe întâlniri cu fiecare dintre aceștia, chiar și după ce a făcut închisoare și a fost înregistrat ca agresor sexual pentru infracțiunea în care a implicat o adolescentă.

Numele lui Ehud Barak a apărut în ultimul set de documente doar o singură dată, în timpul unei depoziții a acuzatorului lui Epstein, Johanna Sjoberg, care răspunde doar pentru a confirma că nu l-a întâlnit niciodată pe fostul lider israelian.

DailyMail.com a pus anterior la îndoială afirmațiile lui Ehud că nu s-a întâlnit niciodată cu Epstein în preajma femeilor, dar după ce a obținut fotografii care îl arată intrând în aceeași zi în casa din New York a finanțatorului, alături de o seamă de femei pline de farmec, i-a întărit suspiciunile.

Politicianul căsătorit și-a ascuns fața cu un fular în timp ce intra în clădire, dând ulterior vina pentru ținuta sa bizară pe faptul că îi era frig.

Casa din Manhattan i-a fost dăruită lui Epstein de către magnatul Victoria's Secret, Leslie Wexner, care i-ar fi oferit-o pentru doar 1 dolar, ceea ce ar fi pus în discuție și mai mult averea lui Epstein.

Wexner s-a numărat printre mai multe nume de profil înalt care apar pe noua listă de asociați, care îi include și pe Bill Clinton și Donald Trump.

