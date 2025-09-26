Marina americană a efectuat recent un test de amploare al sistemului de rachete balistice Trident II D5, lansând mai multe proiectile neînarmate de pe o navă submarină de clasă Ohio, din largul coastelor Floridei. Exercițiul – desfășurat fără incidente – a avut loc pe fondul unor tensiuni crescânde în relațiile dintre Occident și Federația Rusă.

Rachetele, cu o rază estimată de peste 12.000 de kilometri și capabile să transporte focoase termonucleare multiple, au brăzdat cerul nopții în timpul unei serii de lansări vizibile până în Puerto Rico, potrivit martorilor. Autoritățile maritime și aeriene au fost avertizate din timp, fiind instituite zone de siguranță pe toată traiectoria zborului.

Testul marchează al 197-lea zbor reușit consecutiv al sistemului Trident II D5 – un record care, potrivit oficialilor americani, reflectă fiabilitatea și credibilitatea descurajării nucleare maritime a Statelor Unite.

„Sistemul nostru de rachete balistice lansate de pe submarine reprezintă, din anii ’60 încoace, o componentă esențială a securității naționale. Fiecare test reconfirmă capacitatea noastră de a răspunde în caz de nevoie”, a declarat viceamiralul Johnny R. Wolfe, directorul programului Strategic Systems Programs al US Navy.

Un pilon al triadei nucleare occidentale

Dezvoltat de Lockheed Martin Space, Trident II D5 este un sistem cu propulsie în trei trepte, bazat pe combustibil solid. Este proiectat pentru a livra focoase multiple, cu țintire independentă, cu o precizie estimată la sub 100 de metri. Poate transporta fie focoase de mare putere, precum W88 (475 kilotone), fie versiuni cu randament redus, precum W76-2.

Ads

Aceeași variantă de rachetă este utilizată și de Marea Britanie, în cadrul flotei de submarine Vanguard, sub denumirea „Holbrook”, asigurând astfel pilonul maritim al triadei nucleare a NATO.

Între demonstrație și descurajare

Testul vine într-un moment de incertitudine geopolitică accentuată. Rusia a declarat recent că consideră NATO și Uniunea Europeană drept „aflate în război” cu Moscova – o afirmație care a intensificat retorica conflictuală la nivel internațional. Totodată, preocupările cresc și în fața ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord și ale consolidării capacităților militare ale Chinei.

În acest climat, oficialii americani subliniază că testele sistemelor nucleare nu sunt demonstrații ofensive, ci parte dintr-o strategie de descurajare și menținere a păcii prin forță – o doctrină bine împământenită în gândirea strategică a SUA din perioada Războiului Rece.

„Pentru echipa SSP, menținerea capacităților actuale și demonstrarea prin teste că sistemul este pregătit să răspundă, dacă va fi nevoie, sunt esențiale pentru a asigura pacea prin forță. În paralel, lucrăm la dezvoltarea următoarei generații de arme strategice maritime”, a adăugat viceamiralul Wolfe.

Ads