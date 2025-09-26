Microsoft restricționează accesul Ministerului israelian al Apărării la servicii cloud. Care este motivul

Gigantul american Microsoft a blocat accesul Ministerului Apărării din Israel la o serie de servicii și abonamente cloud, în urma unei anchete interne care a indicat că tehnologia companiei ar fi fost utilizată pentru supravegherea populației civile din Gaza – o practică ce contravine termenilor contractuali agreați de ambele părți.

Decizia vine pe fondul unui val de proteste interne, dar și al unor presiuni externe tot mai intense, după ce The Guardian a publicat, în luna august, un material de investigație în care relata că autoritățile israeliene ar fi folosit platforma Azure — serviciul de cloud computing dezvoltat de Microsoft — pentru a stoca și procesa date personale ale cetățenilor palestinieni din Gaza și Cisiordania.

„Protejarea vieții private este un drept fundamental”

Într-o postare publicată joi, 25 septembrie, pe blogul oficial al companiei, președintele Microsoft, Brad Smith, a confirmat existența investigației interne și a subliniat că decizia de suspendare a accesului a fost ghidată de „angajamentul companiei față de protejarea vieții private ca drept fundamental”.

„Toți angajații Microsoft au un interes comun în a proteja viața privată, pentru că încrederea clienților noștri este esențială pentru tot ce facem,” a scris Smith.

Ads

Deși nu a oferit detalii precise despre datele compromise sau despre natura exactă a activităților desfășurate de Ministerul israelian al Apărării pe infrastructura Azure, Smith a precizat că probele relevante s-au concentrat pe un centru de date din Olanda, utilizat de autoritățile israeliene.

Surse: Supraveghere masivă și implicare militară

Potrivit The Guardian, autoritățile israeliene ar fi folosit platforma Microsoft pentru a colecta și stoca date despre milioane de apeluri telefonice provenite din Gaza și Cisiordania, într-un sistem ce ar fi facilitat acțiuni militare ulterioare. Microsoft nu a infirmat complet aceste acuzații, precizând că „unele elemente ale reportajului publicat” s-au confirmat în urma verificărilor proprii.

Ministerul Apărării din Israel a refuzat să comenteze pe marginea acuzațiilor. Nici biroul premierului israelian și nici armata israeliană nu au răspuns solicitărilor presei internaționale pentru o reacție oficială.

Ads

Relația tensionată dintre tehnologie și conflict

În ultimii ani, Microsoft a oferit Israelului o gamă largă de servicii digitale, de la stocare și analiză de date, până la soluții de management operațional și e-mail. Deși Smith a afirmat că firma „va continua să sprijine eforturile Israelului în domeniul securității cibernetice”, el a atras atenția că utilizarea tehnologiei companiei pentru supravegherea civililor încalcă politicile interne și valorile etice ale Microsoft.

Firma de avocatură Covington & Burling, specializată în drept internațional și fost angajator al lui Smith, a fost mandatată să conducă o anchetă independentă privind natura colaborării dintre Microsoft și autoritățile israeliene.

Proteste interne și concedieri la Microsoft

Decizia de a suspenda parțial colaborarea cu Ministerul Apărării survine într-un climat de tensiune internă crescută în cadrul companiei. Mai mulți angajați actuali și foști angajați au criticat deschis parteneriatul tehnologic cu Israelul. În mai, un inginer software, Joe Lopez, a fost concediat după ce a întrerupt discursul CEO-ului Satya Nadella la conferința anuală „Build”, acuzând public compania că „ajută la uciderea palestinienilor”.

Ads

Proteste au avut loc și în campusul Microsoft din Redmond, Washington, unde activiști interni au afișat bannere pro-palestiniene și au pătruns în biroul lui Brad Smith. În urma acestor acțiuni, cinci angajați au fost concediați, iar compania a închis un canal intern de comunicare folosit anterior pentru dialogul direct cu conducerea.

În prezent, Microsoft a schimbat procedurile pentru întâlnirile cu angajații, prioritizând întrebările transmise în prealabil, în încercarea de a evita confruntările spontane și subiectele sensibile.

Un echilibru fragil între tehnologie, securitate și responsabilitate etică

Cazul Microsoft–Israel reaprinde discuțiile despre responsabilitatea companiilor de tehnologie în contextul geopolitic actual, mai ales când serviciile lor sunt utilizate, direct sau indirect, în teatre de conflict sau în practici care pot încălca drepturile omului.

Deși Microsoft s-a distanțat oficial de orice formă de complicitate, ancheta internă și acțiunile concrete — precum restricționarea accesului și recunoașterea unor abateri de la politica de confidențialitate — indică o îngrijorare reală privind modul în care tehnologia poate fi folosită în afara cadrului contractual.

Ads