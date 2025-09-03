Ce se știe despre miliardarii Americii. Câți sunt și cum și-au făcut banii?

O radiografie detaliată a celor mai bogați oameni din Statele Unite – de la celebrități precum Taylor Swift și Elon Musk, până la antreprenori locali care rareori apar în lumina reflectoarelor, arată că numărul acestora continuă să crească.

Termenul „miliardar” evocă frecvent figuri emblematice din tehnologie precum Jeff Bezos sau Bill Gates. Totuși, în spatele acestei imagini, se află un grup tot mai numeros de americani cu averi de peste 1 miliard de dolari, răspândiți atât în metropole, cât și în orașe mici, departe de ochii publicului.

Potrivit datelor furnizate de compania de analiză a averilor Altrata, în anul 2024 existau 1.135 de miliardari în Statele Unite – în creștere față de 927 în 2020. Cea mai mare concentrare se află în California, cu 255 de persoane, însă averile uriașe nu sunt limitate la Silicon Valley: miliardari americani conduc afaceri și în localități precum Ridgeland (Mississippi) sau Waunakee (Wisconsin).

Valoarea totală a averilor deținute de acest grup este estimată la aproximativ 5.700 de miliarde de dolari – o sumă care, în teorie, ar putea cumpăra întreaga infrastructură a mai multor țări dezvoltate.

De la Palm Beach la Montana

Deși mulți dintre acești indivizi dețin proprietăți în comunități exclusiviste, precum Palm Beach (Florida), alții aleg destinații mai puțin cunoscute, precum Cashiers, în Carolina de Nord – o localitate montană în care patru familii de miliardari și-au stabilit reședințele. Cea mai mică localitate unde un miliardar american are proprietăți este Winifred, Montana, cu o populație de doar 172 de locuitori, notează WSJ.

Ads

Pe listă apar nume cunoscute, precum familia Walton (Walmart) sau dinastia Pritzker (Hyatt). Dar și persoane mai puțin mediatizate, cum ar fi Diane Hendricks – cofondatoare a distribuitorului de materiale pentru acoperișuri ABC Supply – sau moștenitorii imperiului Russell Stover Chocolates.

Cine sunt miliardarii Americii?

Granița dintre miliardari și non-miliardari este adesea volatilă. Valoarea pieței și evaluările companiilor private pot varia semnificativ, iar donațiile de amploare pot reduce substanțial averile. Din acest motiv, zeci de persoane – inclusiv vedete precum LeBron James sau Beyoncé – pot intra și ieși de pe listă în funcție de evoluțiile financiare.

Cei mai bogați 100 de miliardari americani concentrează împreună aproape 3.860 de miliarde de dolari – mai mult de jumătate din totalul întregului grup. Doar trei persoane – Elon Musk, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg – cumulează aproape 1.000 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, cei mai mulți dintre miliardarii americani nu provin din sectorul tehnologic. Aproximativ 300 și-au făcut averile în domeniul financiar-bancar, în timp ce în jur de 110 provin din tehnologie. Alte 75 de averi mari au fost generate în sectorul imobiliar.

Ads

Potrivit Altrata, o treime dintre miliardari au moștenit total sau parțial averea lor. Deși doar un singur membru al familiei Rockefeller figurează pe listă, cinci mari dinastii moștenitoare – inclusiv Walton și Mars – dețin împreună aproximativ 830 de miliarde de dolari, adică aproape 15% din averea cumulată a tuturor miliardarilor americani.

Filantropie și influență

De la începutul anului 2015, miliardarii americani au donat sau s-au angajat să doneze circa 185 de miliarde de dolari. Cele mai frecvente destinații ale acestor fonduri sunt educația și cercetarea medicală, care au beneficiat de aproximativ 90 de miliarde de dolari în ultimul deceniu.

Influența acestora în societate s-a resimțit și în dezbaterile din universități privind libertatea de exprimare și antisemitismul. În timp ce figuri precum Bill Gates și Warren Buffett și-au făcut public angajamentul de a dona cea mai mare parte a averilor, alții au oferit sume relativ modeste: circa un sfert dintre miliardarii analizați au donații cunoscute mai mici de un milion de dolari în ultimii zece ani.

Ads

Unii preferă să doneze prin intermediul fundațiilor proprii. De exemplu, Bill Ackman, manager de fonduri speculative, a donat 120 de milioane de dolari mai multor cauze, dar și 1,36 miliarde de dolari unei fundații conduse împreună cu soția sa, care sprijină cercetarea medicală și alte domenii.

Printre cei mai importanți beneficiari ai filantropiei miliardarilor se numără Fundația Gates, Alianța pentru Vaccinuri Gavi, dar și organizații culturale și educaționale.

Central Park Conservancy din New York, de exemplu, a primit donații în valoare totală de aproximativ 100 de milioane de dolari din partea a 89 de miliardari. Universitatea Johns Hopkins a beneficiat de 7,5 miliarde de dolari din partea a circa 30 de miliardari – cea mai mare parte din această sumă provenind de la Michael Bloomberg, care a donat peste 5 miliarde.

Metodologie

Datele analizate provin de la compania de cercetare Altrata și includ peste 1.100 de persoane. Estimările privind averea netă iau în calcul participațiile în companii publice și private, precum și activele investibile. Informațiile despre proprietăți includ reședințe, terenuri și alte active imobiliare deținute în nume propriu.

Locația fiecărui miliardar este determinată pe baza adresei principale de afaceri, iar sectorul de activitate este atribuit în funcție de rolul economic dominant. Estimările sunt ajustate periodic pentru a reflecta modificările de valoare ale activelor, ceea ce poate determina intrarea sau ieșirea anumitor persoane de pe lista celor cu averi de peste un miliard de dolari.

Ads