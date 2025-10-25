Ascunsă în inima parcului Shale Creek din statul New York, Eternal Flame Falls („Cascada Flacăra Eternă”) este un loc unde două forțe aparent opuse ale naturii – apa și focul – conviețuiesc în armonie.

În spatele perdelei de apă, într-o mică grotă sculptată în stâncă, arde o flacără constantă, una dintre puținele „flăcări eterne” naturale din lume.

Un spectacol natural între foc și piatră

Cascada, cu o înălțime de aproximativ 9 metri, este formată din două trepte: o cădere de 2,5 metri în partea superioară și una mai mare dedesubt. Apa se prăvălește peste o formațiune de șisturi argiloase (shale) – roci sedimentare bogate în materie organică, formată din argilă, nămol și resturi vegetale compacte de-a lungul a milioane de ani.

Această materie organică, pe măsură ce se descompune adânc în scoarța terestră, eliberează gaze naturale inflamabile, precum metanul. Gazul se infiltrează prin fisurile din rocă și iese la suprafață chiar în spatele cascadei.

14. Eternal flame falls, New York, USA pic.twitter.com/G9pez1NZcu — The Adventurous Soul (@TAdventurousoul) July 22, 2025

Misterul flăcării care nu se stinge

Flacăra care dă numele cascadei arde neîntrerupt, protejată de pereții mici ai grotei, unde jetul de apă nu o poate atinge. Focul atinge uneori 20 de centimetri înălțime și este alimentat de un izvor constant de gaz natural.

Potrivit site-ului NY Falls, aerul din jur are un miros pregnant de ouă clocite, datorită prezenței hidrogenului sulfurat și a altor gaze emanate din fisurile din sol.

Gazul care întreține flacăra provine din formațiunea geologică Hanover Shale, o stratificare de aproximativ 27 de metri grosime, datând din perioada Devoniană – adică de acum peste 350 de milioane de ani. Pe măsură ce presiunea gazului crește în adânc, el se ridică prin crăpăturile din rocă, ajungând la suprafață.

O flacără aprinsă de om, dar alimentată de natură

Cercetătorii spun că flacăra nu este complet „spontană” – ea poate fi aprinsă manual, cu un chibrit sau o brichetă, atunci când gazul natural scapă în cantități suficiente. Odată aprinsă, arde constant, atâta vreme cât fluxul de gaz continuă.

Alte scurgeri de gaz din apropiere nu sunt protejate de apă și vânt, astfel că flăcările aprinse acolo se sting rapid. În anumite momente, bulele de gaz pot fi observate la suprafața micilor bazine formate la baza cascadei.

Când natura devine artă

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Eternal Flame Falls este primăvara devreme, când apa, topită din zăpezi, curge abundent, iar flacăra creează o strălucire difuză, ca o lampă naturală ascunsă în spatele vălului de apă.

Pe timpul verii, debitul cascadei scade, iar uneori aceasta seacă temporar. În schimb, flacăra arde mai intens, grație aerului uscat și protecției grotei.

Cascada este alimentată de pârâul Shale Creek, care se varsă în Eighteenmile Creek, aflat la aproximativ 3 kilometri distanță, înainte ca apele să ajungă în Lacul Erie.

O dovadă a echilibrului delicat dintre elemente

Eternal Flame Falls rămâne una dintre cele mai curioase demonstrații ale puterii naturii – un loc unde elementele primordiale, apa și focul, se întâlnesc într-un echilibru perfect, sculptat de timp, piatră și gazele ascunse ale Pământului.

