Legătura dintre cutremurul din New York și așteptata eclipsă de soare. "Luăm acest lucru extrem de în serios"

Cutremurele sunt rare în regiunea New York-ului/ FOTO: merca20.com

Pe internet au circulat informații despre o presupusă legătură între cutremurul cu magnitudinea de 4,8 care a zguduit, vineri 5 aprilie, New York-ul și un eveniment solar de săptămâna viitoare - o eclipsă.

Aproximativ 42 de milioane de oameni din nord-estul țării au fost scoși din rutina lor când cutremurul a zguduit clădirile și a zdruncinat ferestrele, vineri, în jurul orei 10:23.

Epicentrul cutremurului a avut loc la aproximativ 11 km nord de Whitehouse Station, New Jersey, la aproximativ o oră vest de New York, potrivit US Geological Survey.

Deși cutremurele nu sunt ceva nemaivăzut în nord-estul SUA, cutremure de această mărime și magnitudine nu au mai fost resimțite în regiune de peste un deceniu.

"Luăm acest lucru extrem de în serios", a scris guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, pe X după cutremur.

"Întotdeauna există posibilitatea unor replici. Nu am mai simțit un cutremur de o asemenea magnitudine din aproximativ 2011.

„Acesta este unul dintre cele mai mari cutremure de pe Coasta de Est care au avut loc în ultimul secol”.

În orele de după cutremur s-au simțit replici multiple, cu magnitudini cuprinse între 1,8 și 4,0.

Locuitorii au spus că au simțit casele tremurând.

Ads

Coincidență sau semn?

Fani ai numerologiei s-au activat.

"Nu este o coincidență faptul că magnitudinea cutremurului a fost de 4,8, iar eclipsa de soare este pe 4/8", a postat utilizatorul X Andrew Graf(@AndrewGraf_10).

Afirmația sa a provocat agitație în rândul altor utilizatori. "4,8 este o măsură făcută de om... eclipsa este natura", a replicat o persoană.

"Nu mai cred în coincidențe. Sincronicități, da. Este timpul să ne uităm în jur și să vedem ce se întâmplă", a scris o a doua persoană.

Alte persoane au împărtășit idei similare în postări diferite.

"Cutremur de 4,8 și eclipsa este pe 4/8. Coincidență cred că nu?" a scris OMGitsMawga ( @mawga_ ),ecou multor alte postări.

„Nu numai că a fost un cutremur, ci și un cutremur cu magnitudinea de 4,8. Ghici când are loc eclipsa? 8 aprilie (4.8.24)”, a postat și J² ( @RedBear3000 ).

Unii utilizatori de rețele sociale au indicat un cutremur din Brazilia, cu magnitudinea de 4,8 grade, ca parte a afirmațiilor lor.

Ads

"Și cel din Brazilia a fost de 4,8", a spus o persoană, în timp ce altele au reluat același sentiment în propriile postări.

Presupusa legătură cu cutremurul nu este singura teorie a conspirației despre viitoarea eclipsă care s-a răspândit ca un foc de paie pe internet.

Pe TikTok, s-a afirmat că eclipsa va trece pe deasupra a șapte sau opt orașe americane numite Ninive, care este numele unui oraș din Irak descris ca fiind "rău" în Biblie.

Șoc și uimire

Locuitorii care locuiesc în nord-estul țării au declarat că nu au știut ce se întâmplă atunci când a avut loc cutremurul.

Și, așa cum oamenii au uneori tendința s-au gândit imediat la cele mai rele scenarii.

"Am simțit ca un tren trecând prin casa mea", a spus altcineva, împărtășind imaginile dramatice de supraveghere ale casei lor care se cutremură în Lebanon, New Jersey.

"Toată clasa mea tremura. Copiilor mei le-a plăcut la nebunie", a declarat o profesoară din New York City, pe nume Jessica R., pentru The U.S. Sun.

Ads

Cât de pregătit este orașul New York pentru un cutremur?

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade a zguduit New York în dimineața zilei de 5 aprilie 2024, ceea ce i-a făcut pe newyorkezi să se întrebe cât de bine pregătit este orașul pentru un cutremur.

-Cutremurele de pe Coasta de Est sunt rare, iar orașul New York ar fi prost pregătit dacă un cutremur cu magnitudinea 7 sau mai mare ar lovi.

-NYC a adăugat prevederi de siguranță împotriva cutremurelor la clădirile sale încă din 1995.

-Însă, majoritatea celor aproximativ 1 milion de clădiri din oraș au fost construite înainte ca aceste reguli să fie puse în aplicare.

-Multe dintre clădiri sunt considerate vulnerabile la cutremure.

-Potrivit Planului de atenuare a riscurilor din oraș, "orice pagubă potențială aici ar putea fi catastrofală din cauza densității și vechimii clădirilor și a interdependențelor dintre straturile complexe de infrastructură".

-Orașul a luat măsuri de-a lungul anilor pentru a-și îmbunătăți rezistența la cutremure, cerând ca noile clădiri să fie construite în conformitate cu standardele moderne

Ads

Care este probabilitatea ca un cutremur de mare magnitudine să lovească orașul New York?

-NYC a avut parte de cutremure, inclusiv pe 2 ianuarie 2024, când un cutremur cu magnitudinea 1,7 a zguduit părți din Queens și din insula Roosevelt de pe East River din oraș.

-Cel mai mare cutremur înregistrat vreodată în istoria orașului a avut loc la 10 august 1884, când un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a lovit orașul.

-Se crede că acel cutremur a avut originea undeva între Brooklyn și Sandy Hook, New Jersey.

-Dacă un cutremur similar celui din 1884 s-ar produce astăzi, pagubele provocate oamenilor și infrastructurii ar fi mai grave, din cauza numărului mare de clădiri construite de-a lungul râului Hudson și în New York City de atunci, potrivit NYC Emergency Management.

-Cu toate acestea, experții consideră că este puțin probabil ca un cutremur de mari dimensiuni să lovească New York-ul.

-Cercetătorul geofizician Thomas Pratt a declarat că nu se așteaptă ca estul SUA să aibă vreodată un cutremur cu magnitudinea 8 sau 9.