Noul primar al New Yorkului, acuzat de nepotism: l-a numit pe fratele lui comisar-adjunct în cadrul NYPD

Noul primar al New Yorkului este acuzat de nepotism după ce l-a numit vineri pe fratele său, un fost sergent în forţele de poliţie, comisar-adjunct în cadrul NYPD, scrie „The Guardian“.

Unii newyorkezi şi analişti politici l-au acuzat pe primarul oraşului New York Eric Adams de nepotism după numirea fratelui său în vârstă de 56 de ani într-o funcţie publică la doar o săptămână de la preluarea mandatului.

„Newyorkezii se aşteaptă ca funcţionarii publici să fie angajaţi pe baza calificărilor lor şi nu pentru că sunt fratele primarului”, a spus Susan Lerner, director executiv al Common Cause New York, un grup dedicat bunei guvernări.

„Numirea rudei apropiate a primarului nu inspiră încredere publicului”, a spus ea, precizând că nu este clar dacă decizia are nevoie de derogare din partea Consiliului de Conflict de Interese al oraşului.

Potrivit contului Linkedin, Bernard Adams acesta este din 2011 asistent al directorului pentru parcare la Virginia Commonwealth University.

Un comisar de poliţie adjunct din New York câştigă circa 242.000 de dolari americani pe an.

Primarul Adams, care a promis că se va ocupa de ratele mari ale criminalităţii în oraşul său, a atras, de asemenea, critici săptămâna aceasta pentru că a sugerat că newyorkezii fără „abilităţi academice” sunt „lucrători cu calificare scăzut.

El a spus că aceştia sunt „bucătarii mei, spălătorii de vase, curierii mei, oamenii mei de lustruire a pantofilor, cei care lucrează la Dunkin’ Donuts”.

Eric Adams, primarul oraşului New York, a reconfirmat că îşi va încasa primele trei salarii sub formă de bitcoin, în contextul în care mandatul acestuia a debutat la începutul acestui an, potrivit CryptoGlobe.

Încă nu și-a primit salariul în bitcoini

Într-un interviu cu CNBC, edilul a discutat despre preţul celei mai cunoscute criptomonede şi despre promisiunea făcută în campanie prin care se angaja să îşi încaseze primele trei salarii de primar în bitcoin.

Întrebat dacă a primit deja primul „fluturaş de salariu” în bitcoin şi dacă l-au afectat scăderile pieţei din această perioadă, Eric Adams a subliniat că uneori „cel mai bun moment să cumperi este când lucrurile scad, pentru ca atunci când creşte să faci un profit”.

Eric Adams a confirmat că îşi va încasa primele trei salarii în bitcoin, dar nu l-a primit încă nici pe primul. El consideră că tehnologii precum criptomonede şi blockchain sunt importante şi vrea ca New York-ul să fie în centrul acestor tehnologii.

Trebuie menţionat că şi primarii din Miami şi Tampa au anunţat anul trecut că vor începe să îşi încaseze salariile sub formă de bitcoin.

Plata salariilor în crypto începe să fie o tendinţă care prinde din ce în ce mai mult contur, însă volatilitatea din piaţă îi poate afecta pe angajaţi.

Eric Adams, un afro-american, fost ofiţer de poliţie şi sindicalist antirasist, a fost ales primar al New York-ului în noiembrie. Eric Adams este al doilea primar de culoare din istoria capitalei economice şi culturale americane. Devenit poliţist în anii 1980, într-o perioadă în care New York-ul era cunoscut ca fiind un loc periculos, el s-a dedicat meseriei timp de 22 de ani, ajungând la gradul de căpitan. În 1995, Eric Adams a fondat un sindicat care luptă împotriva rasismului.

Primăria New York-ului administrează cel mai important buget municipal din SUA - 98,7 miliarde de dolari pentru anul financiar 2021-2022 - consacrat în parte ieşirii din criza sanitară.

