Strategia lui Trump, acuzat într-un dosar de fraudă. Scandalul nu a lipsit în timpul procesului de la New York

Mărturia foarte așteptată a fostului președinte Trump în procesul său de fraudă civilă din New York de luni, 6 noiembrie, a fost haotică între apărarea practicilor sale de afaceri și condamnarea celor implicați în caz ca fiind „adversarii lui Trump” motivați politic.

Lunile de tensiuni clocotitoare între Trump și judecătorul din New York Arthur Engoron au atins un punct de fierbere în sala de judecată aproape imediat ce mogulul imobiliar a luat loc în tribuna martorilor, judecătorul cerând la un moment dat avocatului lui Trump să-și controleze clientul, scrie The Hill.

Fostul președinte a folosit timpul la tribuna martorilor mai mult pentru a-și impresiona publicul și nu pe cei adunați în sala de judecată.

A evitat frecvent să răspundă direct la întrebări, a dat răspunsuri evazive și a sugerat că acest caz împotriva lui a fost motivat politic, în timp ce l-a atacat pe judecătorul Arthur Engoron și pe procurorul general din New York, Letitia James.

Donald Trump s-a aflat, luni, 6 noiembrie, în fața unui tribunal din New York, pentru a depune mărturie într-un proces civil de fraudă care îi amenință imperiul imobiliar.

Donald Trump a intrat în istorie când a luat cuvântul în instanță în calitate de acuzat, fiind primul președinte care face acest lucru în peste 100 de ani.

Probabil că este și mai semnificativ faptul că Trump apare în instanță în calitate de candidat principal la alegerile prezidențiale din 2024 - unul care este nevoit să combine aparițiile în instanță cu evenimentele de campanie și care își transformă problemele juridice în plusuri politice.

Ads

La un an distanță de următoarele alegeri prezidențiale, sondajele de opinie realizate în acest weekend de New York Times și Siena College arătau că Donald Trump are un avans clar față de președintele Joe Biden în statele-cheie ale SUA.

Fostul președinte este acuzat că a umflat masiv valoarea proprietăților cu peste 2 miliarde de dolari, pentru a obține împrumuturi bancare favorabile.

Pierderea procesului ar putea duce la o amendă de 250 de milioane de dolari, la interzicerea încheierii de afaceri în statul său natal și la pierderea controlului asupra unor proprietăți emblematice, precum Trump Tower.

Iar judecătorul a decis deja că Trump ”a umflat” semnificativ valoarea proprietăților sale, notează BBC.

Trump și fiii săi au negat acuzațiile că ar fi falsificat registrele de afaceri și că ar fi comis fraude de asigurări.

"Acesta este un proces foarte nedrept", a spus Trump în timpul procesului, ca răspuns la o dispută între avocatul său și judecător.

Ads

"Sper că publicul se uită" - a mai afirmat fostul președinte al SUA.

Însă nu există camere de luat vederi în sala de judecată, ci doar mulți jurnaliști care ... se uită.

La un moment dat, enervat, judecătorul Engoron a ridicat vocea și i-a spus avocatei lui Trump, Alina Habba, să ia loc.

El a precizat că Trump se află acolo pentru a răspunde la întrebări - și nu pentru a ține discursuri politice.

Judecătorul Arthur Engoron: Dacă avocații lui Trump nu-l pot controla, o fac eu

Trump a fost întrebat dacă evaluările care au fost făcute proprietăților sale sunt corecte.

În loc să răspundă cu da sau nu, Trump a ținut discursuri despre cum și de ce a investit în diverse proprietăți.

Din nou, judecătorul a cerut echipei juridice a lui Trump să oprească discursurile.

"Vă implor să îl controlați dacă puteți. Dacă nu puteți, o voi face eu", a spus judecătorul Engoron.

Scânteile au continuat să zboare între judecătorul newyorkez Arthur Engoron și fostul președinte al SUA, care a continuat să dea răspunsuri de minute întregi la întrebări.

"Mă gândesc să trag concluzii negative din orice întrebare care ar putea fi pusă", a spus judecătorul Engoron.

Avocatul lui Trump au propus o pauză pentru a se ”reseta” atmosfera, pe care instanța a acceptat-o cu greu.

Ads