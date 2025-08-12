SUA au confiscat serverele și 1 milion de dolari în bitcoini de la hackerii ruși

Departamentul Justiției din Statele Unite a anunțat confiscarea unor servere și a sumei de aproximativ un milion de dolari în criptomonedă, în cadrul unei operațiuni care a vizat o rețea de hackeri cu legături rusești, specializați în atacuri de tip ransomware. Grupările vizate, cunoscute sub numele de BlackSuit și Royal, au fost implicate în compromiterea a sute de organizații americane, inclusiv din sectoare critice precum sănătatea, educația, energia și administrația publică.

Operațiunea a fost rezultatul unei cooperări internaționale extinse, la care au participat autorități din Canada, Germania, Irlanda, Franța, Marea Britanie și alte state. În total, au fost confiscate patru servere și nouă domenii web utilizate de atacatori pentru a desfășura activitățile ilegale.

BlackSuit și Royal sunt două familii de programe ransomware dezvoltate în Rusia, utilizate pentru blocarea accesului la datele informatice ale victimelor. Atacatorii solicitau sume semnificative în schimbul cheii de decriptare. Conform Agenției americane pentru securitate cibernetică și infrastructură (CISA), gruparea BlackSuit a formulat cereri de răscumpărare ce au depășit 500 de milioane de dolari, cel mai mare caz individual ridicându-se la suma de 60 de milioane de dolari. Până în 2025, hackerii ar fi colectat deja peste 370 de milioane de dolari în urma acestor atacuri.

Fondurile confiscate au fost identificate într-un portofel de criptomonedă asociat unei platforme de schimb digital, cont ce fusese deja înghețat în luna ianuarie 2024. Oficialii americani subliniază că gruparea reprezenta o amenințare reală la adresa infrastructurii critice și a siguranței cetățenilor americani, motiv pentru care acțiunea concertată a vizat nu doar întreruperea operațiunilor curente, ci și blocarea accesului la resursele financiare care susțin astfel de atacuri.

Operațiunea vine în contextul unei atenții sporite acordate amenințărilor cibernetice cu origine statală sau semi-statală, în special dinspre Rusia și China, și marchează un nou pas în strategia Washingtonului de a răspunde mai agresiv acestor provocări prin acțiuni coordonate la nivel internațional.

