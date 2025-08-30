Un ofițer din Marina Americană susține că adevărata amenințare ar proveni de la OZN-uri subacvatice

Roi de OZN-uri/FOTO: X/@MailOnline

Obiectele neidentificate, capabile să călătorească între cer și mare, stârnesc îngrijorare și curiozitate în rândul militarilor americani. Mărturiile se acumulează, dar răspunsurile rămân neclare.

Oceanele au fost, de-a lungul vremii, martore ale unor întâlniri misterioase, potrivit mărturiilor unor piloți și ofițeri ai marinei americane: obiecte care sfidează legile fizicii cunoscute, traversând fără zgomot frontierele dintre cer și mare sau dispărând într-o clipă. Aceste relatări au captat atenția experților, care se străduiesc să explice ce înregistrează radarele și camerele video. Între timp, autoritățile se află într-o continuă dilemă între dorința de transparență și nevoia de a păstra secretul.

Potrivit revistei Popular Mechanics, în 2014, în timpul unor exerciții din apropierea plajei Virginia Beach, din statul Virginia, locotenentul Ryan Graves se confruntă cu „blips” ciudate pe radarele sale: obiecte statice sau supersonice care apar fără a putea fi identificate. După ce sunt observate cu ochiul liber, aceste obiecte se prezintă ca niște cuburi negre aflate în sfere transparente, apropiindu-se periculos de avioane. Incidentul impune modificarea protocolului escadrilei: nu mai este vorba doar de anomalii tehnice sau apariții inofensive, ci despre o adevărată problemă de securitate.

În scurt timp, apar și alte mărturii. Pe coasta de vest, la bordul portavionului USS Nimitz și USS Princeton, piloți confirmă că au observat, de-a lungul mai multor ani, fenomene similare. Aceste evenimente nu sunt izolate, iar aparițiile repetate formează un tipar clar: obiectele sunt, de cele mai multe ori, lipsite de propulsie vizibilă, de aripi sau de urmă termică, capabile să efectueze rotații statice și dispariții instantanee.

Fenomen natural sau tehnologie avansată?

Unele dintre aceste întâlniri, clasificate acum sub denumirea de UAP (Fenomene Anormale Neidentificate – noul termen oficial folosit pentru OZN-uri în Statele Unite), au caracteristica de a traversa fără nicio dificultate între aer și apă, ceea ce sfidează înțelegerea inginerilor.

Viceamiralul și oceanograful Tim Gallaudet a vizionat unele dintre aceste secvențe deja făcute publice: „Am înțeles că ceea ce vedeam nu era tehnologia noastră. Nu testăm echipamente experimentale în zonele de antrenament; ar fi prea periculos.” Atunci ce este? Vizite extraterestre? Tehnologie avansată dezvoltată de o putere străină? Sau un proiect american ultra-secret? Este posibil ca aceste apariții să fie, pur și simplu, fenomene naturale care depășesc limitele cunoașterii științifice actuale.

În 2023, Congresul american adoptă Legea de Divulgare a UAP (UAP Disclosure Act), obligând guvernul federal să colecteze și să facă publice cazurile confirmate de astfel de fenomene. Ryan Graves, fost pilot al marinei americane și acum activist, militează pentru o mai mare recunoaștere a riscurilor și pentru ca cercetarea să devină o prioritate națională. Deși documentele făcute publice stârnesc mai multe întrebări decât răspunsuri, acestea sugerează că guvernul nu tratează cu ușurință acest subiect.

Printre cele mai tulburătoare cazuri aduse în discuție se numără următoarele incidente: În 2004, un obiect de formă alungită filmat în apropierea USS Nimitz dispare brusc; în 2013, în apropiere de Aguadilla, Puerto Rico, o sferă ieșită din mare survolează aeroportul și apoi pleacă, efectuând manevre imposibile pentru un pilot; în 2019, o sferă captată de USS Omaha se scufundă în ocean fără a provoca nicio undă la suprafață, fenomen care s-a repetat în 2023, în apropierea USS Jackson.

