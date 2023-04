Pedeapsa uriașă riscată de tânărul care a făcut publice documente secrete ale Pentagonului. Ce prevede legea în SUA

Jack Teixeira , arestat sub suspiciunea de implicare în scurgerea documentelor Pentagonului/ FOTO: Twitter

Jack Teixeira, tânărul de 21 de ani din Garda Națională a SUA, arestat sub suspiciunea de implicare în scurgerea documentelor Pentagonului, riscă zeci de ani de închisoare, scrie The New York Times.

Teixeira a fost arestat sub suspiciunea de „stocare și transmitere neautorizată de informații clasificate legate de apărarea națională”. Fiecare document secret publicat de acesta va apărea în cauză ca o acuzație separată, pentru fiecare dintre ele riscând până la 10 ani de închisoare.

Numărul documentelor surse nu este cunoscut cu siguranță. Potrivit AP și Reuters, pot fi de la 50 la câteva sute. Acestea au fost postate pe platforma Discord timp de câteva luni înainte ca documentele să se ajungă pe Telegram și Twitter, de unde au fost preluate de mass-media din lume.

Jack Teixeira urmează să apară vineri în fața unui tribunal unde îi vor fi aduse la cunoștință acuzațiile. Acesta are opțiunea de a pleda vinovat sau nevinovat. Cum îl descriu apropiații pe Jack Teixeira Jack Teixeira este membru al Gărzii Naţionale Aeriene din Massachusetts. Acesta s-a înrolat în 2019, iar slujba sa este de specialist în sisteme cibernetice.

Mai mulți colegi de liceu ai lui Teixeira au spus pentru CNN că acesta era fascinat de armată, arme și război și obișnuia să se îmbrace în haine de camuflaj la școală și să poarte la el "cărți de dimensiunea unui dicționar despre arme".

„Mulți se temeau de el”, spune Brooke Cleathero, care l-a avut coleg pe Teixeira și în școala generală și în liceu. „Era un singuratic și avea o fascinație pentru război și arme care determina mulți oameni să îl ocolească".

John Powell, un alt coleg al lui Teixeira, și-l amintește, însă, ca pe un băiat tăcut dar agreabil, care uneori era victima bullyingului. "Nu avea mulți prieteni", a spus acesta.

Teixeira a crescut într-o suburbie a localității Rhode Island și a absolvit liceul în 2020. John Powell își amintește că acesta avea frecvent la el un manual militar despre tancuri, avioane și submarine și era fascinat de tot ceea ce ținea de armată. „Era decis să se înroleze într-o ramură a armatei încă de când era copil”.

Alți colegi își amintesc că Teixeira obișnuia să facă comentarii rasiste și să vorbească singur într-o manieră amenințătoare atunci când cineva îl deranja. Acesta nu mergea atât de departe „încât să fie raportat”, își amintește un coleg de clasă, „dar îmi dădea un sentiment de neliniște”, a adăugat acesta.