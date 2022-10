SpaceX, deținută de miliardarul american Elon Musk, a notificat Departamentul de Apărare al SUA că nu mai poate plăti pentru funcționarea sistemului de comunicații prin satelit Starlink în Ucraina, informează CNN, invocând documente care au intrat în posesia acesteia.

De când au început să sosească în Ucraina în primăvara anului trecut, terminalele de internet prin satelit Starlink produse de SpaceX a lui Elon Musk au fost o sursă vitală de comunicare pentru armata ucraineană, permițându-i să lupte și să rămână conectată chiar dacă rețelele de telefonie mobilă și de internet au fost distruse în de Rusia.

Până acum, aproximativ 20.000 de unități de satelit Starlink au fost donate Ucrainei, iar Musk a postat vineri pe Twitter că „operațiunea a costat SpaceX 80 de milioane de dolari și va depăși 100 de milioane de dolari până la sfârșitul anului”.

Dar aceste contribuții caritabile ar putea să se apropie de sfârșit, deoarece SpaceX a avertizat Pentagonul că ar putea opri finanțarea serviciului în Ucraina, dacă armata americană nu plătește zeci de milioane de dolari pe lună.

Documentele obținute de CNN arată că luna trecută SpaceX a trimis o scrisoare Pentagonului în care spunea că nu mai poate continua să finanțeze serviciul Starlink așa cum a făcut-o. În scrisoare se cerea, de asemenea, ca Pentagonul să preia finanțarea pentru guvernul Ucrainei și utilizarea militară a Starlink, despre care SpaceX susține că ar costa mai mult de 120 de milioane de dolari pentru restul anului și ar putea costa aproape 400 de milioane de dolari în următoarele 12 luni.

„Nu suntem în măsură să donăm în continuare terminale Ucrainei sau să finanțăm terminalele existente pentru o perioadă nedeterminată de timp”, a scris directorul de vânzări guvernamentale al SpaceX Pentagonului în scrisoarea din septembrie.

Printre documentele SpaceX trimise Pentagonului și văzute de CNN se numără și o solicitare directă făcută lui Musk în iulie de șeful armatei ucrainene, generalul Valerii Zalujnîi, pentru încă aproape 8.000 de terminale Starlink.

Funcționare defectoasă în ultimele zile

Săptămâna trecută oficiali ucraineni au semnalat că sistemul Starlink, care este folosit de personalul militar al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), a început să funcționeze defectuos în zona militară rusă. Potrivit ziarului, în regiunile Donbass, Herson, Zaporojie și Harkov au fost înregistrate pierderi catastrofale de comunicare. Publicația a subliniat că eșecurile sistemului au provocat panică în rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei. Experții ucraineni intervievați de Financial Times și-au exprimat opinia că o cauză a problemelor de comunicare în aceste regiuni ar putea fi decizia deliberată a SpaceX de a restricționa accesul la sistem pe teritoriul controlat de Rusia.

Trupele ucrainene au raportat întreruperi ale dispozitivelor lor de comunicaţii Starlink pe linia frontului, ceea ce îngreunează eforturile de eliberare a teritoriului de la forţele ruseşti, potrivit oficialilor şi soldaţilor săi.

Un oficial guvernamental ucrainean de rang înalt ce are cunoştinţe directe despre această problemă a declarat că unele dintre întreruperi au dus la o pierdere „catastrofală” a comunicaţiilor în ultimele săptămâni. Multe au fost raportate în timp ce soldaţii au pătruns pe linia frontului în teritoriul controlat de Rusia, iar unele în timpul unor bătălii crâncene, a declarat oficialul, vorbind sub protecţia anonimatului, informează Financial Times.

Acestea au fost acute în sud, în jurul regiunilor Herson şi Zaporojie, dar au avut loc, de asemenea, de-a lungul liniei frontului în estul Harkovului, Doneţk şi Luhansk, a spus oficialul.

Un alt oficial de la Kiev a declarat că întreruperile de conexiune au fost generalizate şi au provocat apeluri de panică din partea soldaţilor la liniile de asistenţă telefonică. Ambii oficiali ucraineni au declarat că problemele au apărut atunci când soldaţii au eliberat teritoriul de la Rusia şi au trecut de linia frontului.

Musk nu a comentat rapoartele privind eșecurile în funcționarea terminalelor Starlink, indicând că acestea erau informații confidențiale.

Pe 27 februarie, Musk a anunțat că a deschis accesul la Starlink în Ucraina. În martie, presa americană a raportat că armata ucraineană folosea constelația de sateliți Starlink pentru a lovi trupele ruse în absența unor canale alternative de comunicare. Pe 3 octombrie, Musk a dezvăluit că SpaceX a cheltuit 80 de milioane de dolari pentru a lansa și menține Starlink în Ucraina.

Mii de terminale Starlink, fabricate de SpaceX, companie deţinută de Elon Musk, au fost donate de companie, achiziţionate de guvernul american sau finanţate prin donaţii pentru a ajuta trupele ucrainene să opereze drone, să primească actualizări vitale de informaţii şi să comunice între ele în zone în care nu există alte reţele sigure.

Serviciile Starlink ale SpaceX au fost indispensabile pentru armata ucraineană, de la trimiterea coordonatelor pentru atacurile de artilerie împotriva Rusiei până la difuzarea discursurilor preşedintelui Volodimir Zelenski în întreaga lume, a declarat generalul american Steven Butow pentru Politico.

Butow a lucrat în cadrul SpaceX în calitate de director al portofoliului spaţial la Unitatea de inovare în domeniul Apărării.

„Impactul strategic este că a distrus în totalitate campania de informare a lui Putin", a afirmat Butow pentru Politico. „El nu a reuşit niciodată, până în prezent, să-l reducă la tăcere pe Zelenski", a mai adăugat generalul american.

Satelitul este utilizat pentru a planifica misiuni, a combate dezinformarea din Rusia, a menţine soldaţii în contact cu familiile lor, precum şi pentru coordonarea atacurilor cu drone împotriva tancurilor ruseşti, conform Politico.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat, săptămâna trecută, serviciul SpaceX pentru că a permis Ucrainei să menţină contactul cu restul lumii.

„Ne-a ajutat foarte mult, în multe momente legate de blocada oraşelor noastre şi de teritoriile ocupate", a afirmat el într-un interviu acordat pentru Wired.

„Uneori am pierdut complet comunicarea cu acele locuri. A pierde contactul cu aceşti oameni înseamnă a pierde complet controlul, a pierde realitatea", a spus preşedintele ucrainean. „Credeţi-mă, oamenii care au ieşit din oraşele ocupate, unde nu a existat nici o asistenţă precum Starlink, au spus că ruşii le-au spus că Ucraina nu mai există, iar unii oameni chiar au început să creadă. Sunt foarte recunoscător pentru sprijinul Starlink", a mai adăugat Zelenski, potrivit Business Insider.

Cu ajutorul sateliţilor Starlink, Ucraina a depăşit atacurile cibernetice ruseşti. Pe 24 februarie, cu o oră înainte ca Rusia să demareze invazia asupra Ucrainei, hackerii au atacat reţeaua KA-SAT a companiei americane de comunicaţii Viasat şi au întrerupt conexiunea a mii de modemuri, conform unui comunicat al Consiliului Uniunii Europene.

Discuție Musk-Putin

Elon Musk ar fi refuzat cererea Ucrainei de a furniza internet prin sateliții săi în Peninsula Crimeea pentru că se teme de o escaladare nucleară a războiului în urma unei convorbiri recente pe care ar fi avut-o cu Vladimir Putin, relatează presa americană.

Ian Bremmer, președintele firmei de cercetare Eurasia Group, a susținut luni că Musk a avut o „convorbire directă” cu Putin în urma căreia CEO-ul Tesla a devenit convins că președintele rus ar folosi arma nucleară dacă Ucraina ar ataca Crimeea anexată.

Bremmer, un analist cunoscut în materie de politică externă, susține că în urmă cu două săptămâni CEO-ul Tesla i-a dezvăluit despre conversația avută cu Putin, a relatat The Hill. Musk a negat însă informația pe Twitter la scurt timp după ce Bremmer a făcut-o publică într-un newsletter.

"Nu aveam de gând să scriu despre acest subiect, dar acum că Elon Musk, CEO-ul Tesla/SpaceX, și-a făcut publice opiniile despre Rusia/Ucraina, mi se pare important să scriu despre ceea ce se întâmplă”, a spus Bremmer.

„Am vorbit cu Putin o singură dată și asta a fost acum circa 18 luni. Subiectul a fost spațiul”, a reacționat Musk.

Bremmer susține însă că Musk i-a dezvăluit ce i-ar fi spus Putin despre Ucraina, și anume că își va urmări anumite obiective „indiferent de situație”: Crimeea, să rămână a Rusiei, Ucraina să accepte un statut formal de neutralitate și să recunoască regiunile anexate din estul Ucrainei ca ale Rusiei, precum și controlul asupra regiunilor Herson și Zaporojie.

Totodată, Musk i-ar fi spus că „trebuie făcut tot posibilul să se evite” un atac nuclear asupra Ucrainei după ce Putin a avertizat că ăsta ar fi răspunsul Rusiei la încercarea Ucrainei de redobândi Crimeea.

Elon Musk, investigat de autoritățile federale

Omul de afaceri american Elon Musk este investigat de autoritățile federale din cauza unui acord cu Twitter, a transmis joi Bloomberg, citând un document al instanței.

„Elon Musk este în prezent investigat federal pentru comportamentul său în legătură cu achiziția Twitter”, a declarat Bloomberg.

La rândul său, Reuters notează că Twitter a trimis în urmă cu câteva luni o solicitare avocaților lui Musk prin care le-a cerut corespondența antreprenorului cu autoritățile federale, dar nu au fost furnizate mesaje.

„Twitter vrea aceste documente pentru că abordează probleme cheie în acest proces”, a citat Bloomberg din procesul care se derulează între Twitter și Elon Musk

Investitorul în Twitter, Giuseppe Pampena l-a dat în judecată pe Musk pentru manipularea prețurilor acțiunilor rețelei de socializare. Investitorul este convins că Musk, după ce a fost de acord la începutul lunii octombrie să reia achiziția Twitter, „a recunoscut în esență că a blufat în tot acest timp”, anunțând ieșirea din afacere. „Activitățile frauduloase și ilegale” ale lui Musk au prăbușit acțiunile rețelei de socializare, au rănit investitorii companiei, în timp ce au îmbunătățit poziția de negociere a miliardarului american, reiese din cererea de chemare în judecată din cadrul unui proces intentat la un tribunal federal din San Francisco.

