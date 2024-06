Pentagonul desfășoară nave de război în timp ce flota rusă trece aproape de Florida cu noi rachete hipersonice la bord

Marina americană a desfășurat nave de război și avioane pentru a urmări o flotilă navală rusă, după ce navele rusești au navigat marți, 11 iunie, la mai puțin de 50 de kilometri de coasta Floridei de Sud, au declarat oficiali americani pentru Miami Herald.

Săptămâna trecută, Moscova a trimis trei nave și un submarin cu propulsie nucleară în Caraibe pentru ceea ce oficialii americani spun că va fi un set de exerciții militare aeriene și navale de amploare - primele de acest fel din ultimii cel puțin cinci ani.

Exercițiile au început marți în Atlantic, a precizat Ministerul rus al Apărării într-o declarație, cu fregata sa cu capacitate hipersonică și submarinul cu capacitate nucleară simulând un atac asupra unui grup de nave inamice. Nu este clar dacă fregata este înarmată cu rachete hipersonice, dar comunitatea americană de informații a apreciat că niciuna dintre navele rusești nu transportă arme nucleare.

În timp ce administrația Biden a declarat că nu este îngrijorată de activitatea Rusiei, a autorizat totuși desfășurarea în regiune a trei distrugătoare puternice și a unui avion de depistare a submarinelor, a declarat marți un oficial al Comandamentului de Nord al SUA pentru Miami Herald.

„În conformitate cu procedurile standard, am monitorizat în mod activ navele rusești în timp ce tranzitează Oceanul Atlantic în apele internaționale”, a declarat oficialul NORTHCOM. "Mijloacele aeriene și maritime din cadrul Comandamentului Nordic al SUA au desfășurat operațiuni pentru a asigura apărarea Statelor Unite și a Canadei. Desfășurările Rusiei fac parte din activitatea navală de rutină care nu reprezintă o amenințare directă sau o preocupare pentru Statele Unite".

Americanii au desfășurat trei distrugătoare de rachete ghidate - USS Truxtun, USS Donald Cook și USS Delbert D. Black - precum și un crucișător al Pazei de Coastă, Stone, și un avion de patrulare maritimă Boeing P-8.

O escală suplimentară a navelor rusești este posibilă în Venezuela, au declarat mai mulți oficiali. Administrația Biden anticipează că exercițiile vor culmina cu exerciții navale la nivel mondial ale Rusiei, care vor include desfășurări din Caraibe până în Pacificul de Sud.

Forțele armate revoluționare cubaneze au declarat săptămâna trecută că fregata rusească de rachete Amiral Gorșkov, submarinul nuclear Kazan, petrolierul Pașin și remorcherul de salvare Nikolai Chiker vor sosi pe 12 iunie și vor rămâne timp de o săptămână.

Navele rusești au fost filmate la 180 de kilometri de SUA, în timp ce se îndreptau spre Havana.

