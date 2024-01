Scenarii de coșmar: Strategii militari americani prezic o nouă eră a armelor biologice și a războiului cu cipuri cerebrale

Un nou studiu realizat pentru Biroul Secretarului american al Apărării oferă o fereastră unică în ceea ce privește opiniile planificatorilor militari americani și modul în care aceștia văd viitoarele forme de război.

Jurnalistul american de investigații Lee Hu Fang, fost reporter de investigație la The Intercept, care a dezvăluit și a detaliat rolul fraților miliardar Koch în finanțarea mișcării Tea Party, a prezentat extrase din raport pe blogul său. Interviurile și cercetările sale despre frații Koch au fost prezentate la „The Newsroom” de la HBO, în documentarele „Merchants of Doubt” și „Citizen Koch”, precum și în mai multe instituții media, a prezentat extrase din raport pe blogul său.

„Suntem în anul 2028, iar un nou coronavirus extrem de infecțios i-a lovit pe marinarii Flotei americane din Pacific staționate în Marea Chinei de Sud. În timp ce lumea se confruntă cu această pandemie emergentă, confuzia domnește în rândul oficialilor de la CIA, CDC și Departamentul Apărării, care se ceartă cu privire la cele mai eficiente strategii de răspuns.

Între timp, China, aparent imună la noul virus, profită de ocazie pentru a lansa un atac la scară largă asupra Taiwanului, profitând de haosul global.

În timp ce Organizația Mondială a Sănătății laudă măsurile de distanțare socială reușite ale Chinei, aceasta nu știe că guvernul chinez și-a vaccinat în secret militarii și lucrătorii esențiali sub pretextul unei campanii standard de rapel COVID-19“, începe studiul.

Just got a copy of a new report commissioned by the Defense Dept that games out the possibilities of how China might engineer new coronavirus bioweapons to paralyze the U.S. Navy while striking Taiwan, the possibility of genetically engineered supersoldiers. pic.twitter.com/5YzxgHlaaU