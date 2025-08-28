Grupul secret „Tech Bilderberg” al lui Peter Thiel are în vedere extinderea la nivel global

Autor: Veronica Andrei
Joi, 28 August 2025, ora 01:00
162 citiri
Grupul secret „Tech Bilderberg” al lui Peter Thiel are în vedere extinderea la nivel global
Peter Thiel, antreprenor american de succes FOTO:X/ @readswithravi

Într-o mișcare care trece aproape neobservată în spațiul public, dar care atrage atenția cunoscătorilor, Dialog — forumul exclusivist co-fondat de miliardarul Peter Thiel și antreprenorul Auren Hoffman — pregătește o extindere semnificativă în capitala federală a Statelor Unite. Grupul, deseori comparat cu celebra reuniune Bilderberg, intenționează să își stabilească un sediu permanent în suburbiile Washingtonului, un gest care reflectă apropierea tot mai evidentă dintre capitalul tehnologic și centrul decizional american.

Potrivit unor surse citate de Axios, rețeaua elitistă — accesibilă doar pe bază de invitație — se află în proces de identificare a unui teren pentru construirea unui campus dedicat, într-un perimetru care asigură atât proximitate față de structurile de putere, cât și un grad ridicat de discreție.

În timp ce companii din portofoliul lui Thiel, precum Palantir Technologies, se adâncesc în contracte strategice cu agenții federale, Dialog pare să joace un rol complementar: acela de spațiu informal — dar nu lipsit de influență — în care lideri din politică, tehnologie și finanțe pot discuta departe de ochii publici și de presiunea rețelelor sociale.

„Cererea pentru un spațiu dedicat reflecției într-o lume hiperconectată este în creștere”, a declarat pentru Axios o sursă apropiată de organizatori. Dialog se autodefinește drept un loc în care „elitele globale pot discuta sincer, dincolo de linii ideologice, fără telefoane, presă sau presiunea acționarilor”.

Dialog a organizat reuniuni și în Italia, și își propune extinderea în Orientul Mijlociu și alte regiuni

Această cultură a discreției — uneori tradusă drept opacitate — nu este întâmplătoare. Într-o epocă marcată de neîncredere crescândă în instituțiile clasice și de un val anti-establishment global, Dialog capitalizează tocmai pe dorința unor actori de prim-plan de a purta conversații „incomod de sincere” în afara oricărui cadru oficial. Lipsa transparenței, spun organizatorii, este văzută ca o garanție a autenticității.

Deși funcționează mai ales în SUA, Dialog a organizat reuniuni și în Italia, și își propune extinderea în Orientul Mijlociu și alte regiuni, sugerând o agendă globală care depășește cu mult granițele Washingtonului.

Lista participanților ilustrează amplitudinea și diversitatea influenței: Elon Musk, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, fostul secretar Larry Summers, investitorii Chamath Palihapitiya și Henry Kravis, dar și actori politici din ambele tabere — de la guvernatorul democrat Wes Moore și senatorul Cory Booker, până la Jared Kushner și senatorul republican Ted Cruz. Numele lui Tulsi Gabbard, fostă consilieră prezidențială și actual director al serviciilor de informații, figurează de asemenea printre participanți.

Este un cerc restrâns, dar cu ramificații largi. Și, deși aparent informal, mecanismul pare bine uns: capital, tehnologie, influență politică — toate într-o ecuație menită să scurtcircuiteze birocrația tradițională a puterii.

„Este un club mare”, spunea cu ironie regretatul George Carlin, „și tu nu faci parte din el.” Cuvintele sale, deși rostite într-un alt context, rămân o cheie utilă pentru a înțelege astfel de inițiative care preferă să influențeze tăcut, decât să se explice public.

Cum au ajuns serviciile de informații ale Ucrainei un model pentru partenerii occidentali
Cum au ajuns serviciile de informații ale Ucrainei un model pentru partenerii occidentali
Când Rusia a lansat invazia sa pe scară largă asupra Ucrainei, la 24 februarie 2022, mulți lideri din capitalele occidentale anticipau o cădere rapidă a Kievului. Cu aproape o jumătate de...
Garda Națională, mobilizată pentru curățenie și proiecte de înfrumusețare în Washington D.C.
Garda Națională, mobilizată pentru curățenie și proiecte de înfrumusețare în Washington D.C.
Într-un gest cu valențe simbolice și civice, membri ai Gărzii Naționale au fost desemnați să participe la activități de igienizare și reabilitare urbană în capitala americană, într-un...
#SUA, #grup exclusivist, #dialog, #Peter Thiel, #extindere , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
10 milioane de euro pentru Louis Munteanu!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grupul secret „Tech Bilderberg” al lui Peter Thiel are în vedere extinderea la nivel global
  2. Olanda și săptămâna de lucru de patru zile: un experiment tăcut cu implicații majore
  3. Coaliția s-ar putea "șubrezi rău de tot" după campania pentru funcția de primar al Capitalei, avertizează Sorin Grindeanu, liderul PSD
  4. Macron, Merz și Tusk au vorbit românește în Moldova. Președintele Franței: "Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!" VIDEO
  5. Franța, în fața unui dezechilibru bugetar sever. Datoria publică depășește 3000 de miliarde de euro și ar putea ajunge la mâna FMI
  6. Ciprian Ciucu spune că pensia medie a unui magistrat este de 5.000 de euro, mai mult decât un salariu de ministru: "Atârnă foarte mult de buget aceste venituri uriașe"
  7. Cum au ajuns serviciile de informații ale Ucrainei un model pentru partenerii occidentali
  8. Garda Națională, mobilizată pentru curățenie și proiecte de înfrumusețare în Washington D.C.
  9. Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
  10. Bolojan le dă peste nas magistraților. "Justiția din România mai are de achitat niște datorii către cetățenii țării"