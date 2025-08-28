Grupul secret „Tech Bilderberg” al lui Peter Thiel are în vedere extinderea la nivel global

Într-o mișcare care trece aproape neobservată în spațiul public, dar care atrage atenția cunoscătorilor, Dialog — forumul exclusivist co-fondat de miliardarul Peter Thiel și antreprenorul Auren Hoffman — pregătește o extindere semnificativă în capitala federală a Statelor Unite. Grupul, deseori comparat cu celebra reuniune Bilderberg, intenționează să își stabilească un sediu permanent în suburbiile Washingtonului, un gest care reflectă apropierea tot mai evidentă dintre capitalul tehnologic și centrul decizional american.

Potrivit unor surse citate de Axios, rețeaua elitistă — accesibilă doar pe bază de invitație — se află în proces de identificare a unui teren pentru construirea unui campus dedicat, într-un perimetru care asigură atât proximitate față de structurile de putere, cât și un grad ridicat de discreție.

În timp ce companii din portofoliul lui Thiel, precum Palantir Technologies, se adâncesc în contracte strategice cu agenții federale, Dialog pare să joace un rol complementar: acela de spațiu informal — dar nu lipsit de influență — în care lideri din politică, tehnologie și finanțe pot discuta departe de ochii publici și de presiunea rețelelor sociale.

„Cererea pentru un spațiu dedicat reflecției într-o lume hiperconectată este în creștere”, a declarat pentru Axios o sursă apropiată de organizatori. Dialog se autodefinește drept un loc în care „elitele globale pot discuta sincer, dincolo de linii ideologice, fără telefoane, presă sau presiunea acționarilor”.

Dialog a organizat reuniuni și în Italia, și își propune extinderea în Orientul Mijlociu și alte regiuni

Ads

Această cultură a discreției — uneori tradusă drept opacitate — nu este întâmplătoare. Într-o epocă marcată de neîncredere crescândă în instituțiile clasice și de un val anti-establishment global, Dialog capitalizează tocmai pe dorința unor actori de prim-plan de a purta conversații „incomod de sincere” în afara oricărui cadru oficial. Lipsa transparenței, spun organizatorii, este văzută ca o garanție a autenticității.

Deși funcționează mai ales în SUA, Dialog a organizat reuniuni și în Italia, și își propune extinderea în Orientul Mijlociu și alte regiuni, sugerând o agendă globală care depășește cu mult granițele Washingtonului.

Lista participanților ilustrează amplitudinea și diversitatea influenței: Elon Musk, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, fostul secretar Larry Summers, investitorii Chamath Palihapitiya și Henry Kravis, dar și actori politici din ambele tabere — de la guvernatorul democrat Wes Moore și senatorul Cory Booker, până la Jared Kushner și senatorul republican Ted Cruz. Numele lui Tulsi Gabbard, fostă consilieră prezidențială și actual director al serviciilor de informații, figurează de asemenea printre participanți.

Este un cerc restrâns, dar cu ramificații largi. Și, deși aparent informal, mecanismul pare bine uns: capital, tehnologie, influență politică — toate într-o ecuație menită să scurtcircuiteze birocrația tradițională a puterii.

„Este un club mare”, spunea cu ironie regretatul George Carlin, „și tu nu faci parte din el.” Cuvintele sale, deși rostite într-un alt context, rămân o cheie utilă pentru a înțelege astfel de inițiative care preferă să influențeze tăcut, decât să se explice public.

Ads