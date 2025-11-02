Planul secret al Americii de a invada Marea Britanie. Cum aliații apropiați au conceput un plan de urgență în plin Război Rece

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 21:20
Soldați americani în timpul debarcării din Normandia/FOTO:X/@VoicesofWW2

În iunie 1946, la doar un an după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, când Europa încă purta cicatricile conflictului, la Washington și Londra aveau loc întâlniri secrete de nivel înalt. Scopul lor era pregătirea pentru un scenariu de neimaginat: o posibilă invazie a Marii Britanii de către Statele Unite – dacă insulele ar fi căzut sub control sovietic.

Temeri în creștere după victoria asupra Germaniei

Pentru serviciile de informații americane, Insulele Britanice reprezentau un punct strategic esențial. În eventualitatea în care tancurile Armatei Roșii ar fi ajuns la Londra, liderul sovietic Iosif Stalin ar fi avut Europa la picioare.

Temându-se de un asemenea scenariu, șeful serviciului de spionaj al Marinei SUA a transmis o cerere neobișnuită omologului său britanic: Marina Regală să realizeze o analiză topografică completă a coastelor britanice – de la tipul nisipului și curenți, până la infrastructura din apropiere. Obiectivul era obținerea de informații suficiente pentru a sprijini o eventuală invazie condusă de SUA asupra Regatului Unit, similară debarcării din Normandia, scrie Dalily Mail.

Operațiunea, denumită „Sandstone”, urmărea fotografierea și descrierea tuturor plajelor și zonelor de debarcare potențiale, pentru ca trupele americane să poată „recuceri teritoriul din mâinile inamicului” dacă britanicii ar fi fost ocupați de sovietici.

O strategie pentru supraviețuirea Occidentului

O eventuală cădere a Marii Britanii ar fi izolat Statele Unite. Cu Rusia la doar 80 de kilometri de Alaska, Washingtonul se temea că pierderea Europei ar însemna dispariția barierei strategice împotriva comunismului.

Operațiunea Sandstone a devenit, astfel, o măsură de precauție geopolitică. Într-un raport ulterior, colonelul Sam Bassett a notat că proiectul includea „recunoașterea coastelor Regatului Unit și ale Irlandei de la adâncimea de 10 stânjeni (fathom, în engleză, unitate de măsură în sistemul imperial, 1 stânjen = aproximativ 1,8 metri), până la plaje, ieșiri și zonele din interior”.

Coordonate strategice și colaborări delicate

Regiunile de coastă dintre Râul Clyde și Râul Mersey au fost considerate esențiale pentru o eventuală recucerire a Marii Britanii. Irlanda, care rămăsese neutră în timpul războiului, era văzută ca un posibil punct de lansare a trupelor americane, deși Ministerul de Externe britanic s-a opus din motive politice. (când a fost redactat planul, Irlanda nu rupsese toate legăturile cu Coroana)

Bassett a obținut, totuși, cooperarea armatei irlandeze, iar raportul rezultat a fost transmis Statelor Unite pentru planificarea de urgență.

Faza inițială a operațiunii s-a concentrat pe coastele din vestul Marii Britanii – din Scoția până în Țara Galilor – considerate cele mai accesibile pentru un atac venit dinspre America de Nord. Porturile Rosyth, Glasgow și Liverpool au fost primele evaluate.

„Recucerirea” simbolică a Regatului

Printre zonele analizate s-a numărat și Blackpool, ale cărei plaje întinse erau văzute drept loc ideal pentru debarcarea rapidă a mii de militari. Alte regiuni, precum sudul Țării Galilor, Devon și Cornwall, au fost incluse ulterior în plan, alături de porturi majore precum Cardiff, Plymouth și Portsmouth.

Operațiunea a fost extinsă ulterior și în afara Europei – spre Germania de Vest, Palestina (numele de atunci al posesiunii britanice, devenite ulterior Israel) și Orientul Mijlociu – în eventualitatea în care o „debarcare în stil D-Day” ar fi fost necesară în altă parte.

Până în 1964, aproximativ 700 de mile de coastă din Anglia, Scoția și Țara Galilor, precum și întreaga linie de coastă a Irlandei, fuseseră cartografiate.

Etapele ipotetice ale unei invazii

În documentele păstrate în arhivele naționale britanice, operațiunea era împărțită în cinci faze:

Debarcarea – fotografierea și cartografierea fiecărei plaje pentru a ghida trupele marine americane.

Asigurarea plajei – stabilirea unui cap de pod care să permită debarcarea continuă a echipamentului.

Înaintarea spre interior – eliberarea porturilor strategice precum Liverpool.

Consolidarea logistică – aducerea proviziilor și armamentului în porturile recucerite.

Unificarea forțelor – coordonarea debarcărilor multiple de-a lungul coastelor vestice și irlandeze pentru a împiedica consolidarea trupelor sovietice.

Fiecare raport de teren includea fotografii aeriene, hărți militare și analize ale terenului, unele surprinzând scene aparent banale – turiști relaxându-se pe plajă, fără să știe că zona era parte a unei misiuni secrete.

O operațiune care n-a mai fost necesară

Operațiunea Sandstone nu a fost niciodată pusă în practică. Pe măsură ce Războiul Rece a evoluat, amenințarea unei invazii sovietice directe asupra Marii Britanii a devenit tot mai puțin probabilă.

Totuși, documentele declasificate arată nivelul profund de neîncredere și pregătirile meticuloase dintre chiar cei mai apropiați aliați ai lumii occidentale – un memento al tensiunilor din primele decenii ale Războiului Rece.

