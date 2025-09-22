America schimbă politica imigrației de elită. Trump ar putea face ceva bani de pe urma vizelor, dar ar putea să piardă mai mult în competiția creierelor

Autor: Veronica Andrei
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 04:00
315 citiri
America schimbă politica imigrației de elită. Trump ar putea face ceva bani de pe urma vizelor, dar ar putea să piardă mai mult în competiția creierelor
Vizele H-1B vor costa 100.000 de dolari/ FOTO:X/@trend_ekonomi

Administrația Trump aduce o schimbare radicală în politica de imigrație destinată lucrătorilor înalt calificați: vizele H-1B vor costa, de acum, 100.000 de dolari. Măsura, anunțată de The New York Times, face parte dintr-o ofensivă mai amplă împotriva programelor care, până acum, au permis companiilor americane să atragă specialiști din întreaga lume.

Președintele Donald Trump a semnat deja decretul prin care introduce această taxă anuală, ce va fi percepută firmelor care doresc să angajeze cetățeni străini în domenii precum tehnologia, finanțele, medicina sau educația superioară.

„Ori omul este esențial pentru companie și pentru America, ori pleacă și compania angajează un american.” Este declarația tranșantă a secretarului pentru Comerț, Howard Lutnick, care sintetizează filosofia din spatele noii reglementări.

În Statele Unite, vizele H-1B sunt de ani buni un pilon de sprijin pentru industrii aflate într-o competiție acerbă la nivel global, în special în Silicon Valley, unde cererea de specialiști IT depășește constant oferta locală. Universitățile și spitalele americane sunt, de asemenea, mari utilizatori ai acestor vize.

Introducerea unei astfel de taxe — considerabilă chiar și pentru companii mari — ridică însă numeroase semne de întrebare. The New York Times avertizează că decizia ar putea fi contestată în instanță și că are potențialul de a zdruncina serios accesul la forță de muncă calificată din afara granițelor.

O nouă filosofie de stat: protecționism prin selecție dură

Decizia vine în contextul unei politici tot mai restrictive în materie de imigrație. Administrația Trump a adoptat deja o serie de măsuri dure împotriva imigranților din America Latină și Caraibe — peste 430.000 de persoane din Cuba, Haiti, Nicaragua și Venezuela riscă să-și piardă protecția legală în urma unei hotărâri recente a Curții Federale de Apel.

Acum, atenția Casei Albe se mută asupra unei categorii de imigranți până acum considerați „dezirabili”: specialiștii. Într-o mișcare care pare să reconfigureze întreaga viziune despre competitivitate, Trump preferă să le ofere locurile de muncă americanilor, chiar și acolo unde pregătirea sau expertiza lipsesc.

Susținătorii acestei politici acuză companiile că s-au folosit de programul H-1B pentru a reduce costurile, angajând străini pe salarii mai mici decât cele cerute de americani. În schimb, liderii din mediul de afaceri — mai ales din sectorul tech — spun că vizele pentru specialiști au fost esențiale pentru ca firmele americane să poată inova și rămâne competitive.

Un lucru este însă cert: în noua Americă, imigrația — chiar și cea de elită — nu mai este un drept, ci un privilegiu plătit scump și ar putea să fie o carte pierzătoare în vânătoarea de creiere.

Cum și-au făcut apariția liderii de vârf ai administrației americane la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona
Cum și-au făcut apariția liderii de vârf ai administrației americane la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona
Liderii de vârf ai administrației americane, începând cu președintele Donald Trump și vicepreședintele său JD Vance, se reunesc duminică pentru ceremonia de omagiere a activistului...
Donald Trump promite să apere Polonia și țările baltice de ruși. „Nu ne place”
Donald Trump promite să apere Polonia și țările baltice de ruși. „Nu ne place”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 21 septembrie, că se angajează să apere Polonia și statele baltice dacă Rusia continuă să escaladeze tensiunile în regiune. „Da,...
#SUA, #Donald Trump, #vize, #imigratie, #lucratori calificati , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au scris turcii, dupa ce Ianis Hagi a fost cel mai bun in Istanbul Basaksehir - Alanyaspor
ObservatorNews.ro
Noul sistem de impozitare a masinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat in calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
DigiSport.ro
Ilie Dumitrescu a pus un pariu in direct, inca din etapa a zecea: "Asta va fi! Va dau scris"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. America schimbă politica imigrației de elită. Trump ar putea face ceva bani de pe urma vizelor, dar ar putea să piardă mai mult în competiția creierelor
  2. Orașul din România unde au dispărut blocajele din trafic. Poate fi model pentru întreaga țară: "Administrațiile trebuie să aibă curaj, chiar dacă conducătorii auto vor face scandal"
  3. Scandal monstru cu poliția într-un bar, după ce unor indivizi li s-a cerut să reducă volumul muzicii. Au încercat să împiedice oamenii legii să plece VIDEO
  4. Turism și propagandă. Influenceri occidentali promovează o imagine idealizată a Coreei de Nord, în timp ce rapoartele ONU semnalează represiunea și foaetea severă
  5. Vizită la ambasada Rusiei pe bani publici. Un deputat extremist a semănat revoltă națională în Germania
  6. Rusia lovește rețeaua civilă de comunicații ale Ucrainei
  7. Emmanuel Macron va recunoaște statul palestinian dar pune o condiție ca să deschidă o ambasadă. „Nu ar trebui să-i împingem către Hamas.”
  8. Cum și-au făcut apariția liderii de vârf ai administrației americane la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona
  9. Oana Țoiu a șters postarea de pe X, în memoria lui Charlie Kirk
  10. Volodimir Zelenski, din nou față în față cu Donald Trump. Ce așteaptă președintele Ucrainei de la „săptămâna diplomației”