America schimbă politica imigrației de elită. Trump ar putea face ceva bani de pe urma vizelor, dar ar putea să piardă mai mult în competiția creierelor

Administrația Trump aduce o schimbare radicală în politica de imigrație destinată lucrătorilor înalt calificați: vizele H-1B vor costa, de acum, 100.000 de dolari. Măsura, anunțată de The New York Times, face parte dintr-o ofensivă mai amplă împotriva programelor care, până acum, au permis companiilor americane să atragă specialiști din întreaga lume.

Președintele Donald Trump a semnat deja decretul prin care introduce această taxă anuală, ce va fi percepută firmelor care doresc să angajeze cetățeni străini în domenii precum tehnologia, finanțele, medicina sau educația superioară.

„Ori omul este esențial pentru companie și pentru America, ori pleacă și compania angajează un american.” Este declarația tranșantă a secretarului pentru Comerț, Howard Lutnick, care sintetizează filosofia din spatele noii reglementări.

În Statele Unite, vizele H-1B sunt de ani buni un pilon de sprijin pentru industrii aflate într-o competiție acerbă la nivel global, în special în Silicon Valley, unde cererea de specialiști IT depășește constant oferta locală. Universitățile și spitalele americane sunt, de asemenea, mari utilizatori ai acestor vize.

Introducerea unei astfel de taxe — considerabilă chiar și pentru companii mari — ridică însă numeroase semne de întrebare. The New York Times avertizează că decizia ar putea fi contestată în instanță și că are potențialul de a zdruncina serios accesul la forță de muncă calificată din afara granițelor.

O nouă filosofie de stat: protecționism prin selecție dură

Decizia vine în contextul unei politici tot mai restrictive în materie de imigrație. Administrația Trump a adoptat deja o serie de măsuri dure împotriva imigranților din America Latină și Caraibe — peste 430.000 de persoane din Cuba, Haiti, Nicaragua și Venezuela riscă să-și piardă protecția legală în urma unei hotărâri recente a Curții Federale de Apel.

Acum, atenția Casei Albe se mută asupra unei categorii de imigranți până acum considerați „dezirabili”: specialiștii. Într-o mișcare care pare să reconfigureze întreaga viziune despre competitivitate, Trump preferă să le ofere locurile de muncă americanilor, chiar și acolo unde pregătirea sau expertiza lipsesc.

Susținătorii acestei politici acuză companiile că s-au folosit de programul H-1B pentru a reduce costurile, angajând străini pe salarii mai mici decât cele cerute de americani. În schimb, liderii din mediul de afaceri — mai ales din sectorul tech — spun că vizele pentru specialiști au fost esențiale pentru ca firmele americane să poată inova și rămâne competitive.

Un lucru este însă cert: în noua Americă, imigrația — chiar și cea de elită — nu mai este un drept, ci un privilegiu plătit scump și ar putea să fie o carte pierzătoare în vânătoarea de creiere.

