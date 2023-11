Este timpul ca liderii americani bătrâni să se pensioneze? 79% dintre americani doresc limită de vârstă pentru oficialii federali și schimbare generațională

Odinioară un cuvânt obscur, „gerontocrație”, care înseamnă un guvern condus de oameni care sunt semnificativ mai în vârstă decât majoritatea populației adulte, face acum din ce în ce mai mult parte din vocabularul americanilor.

Nu prea multe îi unește pe alegătorii democrați și republicani, dar o problemă iese în evidență: mulți cred că liderii Americii sunt prea bătrâni.

S-au spus multe despre vârsta președintelui Biden și ale probabilului său contracandidat Donald Trump. Biden a împlinit 81 de ani luni, 20 noiembrie, devenind cel mai bătrân președinte al SUA din toate timpurile, iar Trump face în primăvară 77 de ani.

Dar nici măcar nu sunt cei mai bătrâni lideri americani. Democrata Nancy Pelosi spune că va candida pentru realegere în Congres anul viitor, la vârsta de 83 de ani. Iar republicanul Chuck Grassley este cel mai în vârstă senator în exercițiu al Statelor Unite, la 90 de ani.

Derivat din cuvântul latin senex, care înseamnă „bătrân”, Senatul a fost întotdeauna populat de cei mai bătrâni oameni de stat ai țării. Cu toate acestea, cu o vârstă medie de 65 de ani, Senatul american de astăzi are în componenta sa cei mai în vârstă membri de la înființarea sa, potrivit profesorului Kevin Munger, autorul cărții Generation Gap: Why the Baby Boomers Still Dominate American Politics and Culture.

„Ne așteptăm ca oamenii să aibă 50 și 60 de ani – este perfect rezonabil să avem oameni cu această experiență în conducerea țării”, a spus el pentru BBC. „Dar vorbim despre asta acum pentru că avem oameni care au peste 80 de ani și conduc țara și asta este unic”.

Ads

Munger a spus că motivele acestei conduceri actuale îmbătrânite variază. Mulți nu reușesc să renunțe la putere, mai ales că legea nu prevede o limită de vârstă.

Cu atât de puțini părăsind funcția, oportunitățile tinerilor de a-și face loc sunt rare. Cei care au spart așa-numitul zid gri spun că pot fi adesea subestimați din cauza vârstei lor.

Congresmanul democrat din Florida, Maxwell Frost, a devenit cel mai tânăr membru al Congresului - și primul membru al Generației Z - când a fost ales anul acesta la vârsta de 25 de ani.

„Îmi amintesc când am venit prima dată la Congres și mă duceam la intrarea pentru membri și a trebuit să-mi arăt cardul”, a spus el pentru BBC. "Și tipul de la securitate a sunat la câțiva dintre prietenii săi și a întrebat câți ani am? Au dreptate! Nu arăt ca un membru al Congresului."

Un studiu Pew Research a constatat că 79% dintre americani doresc limită de vârstă pentru oficialii federali și schimbare generațională.

Există semne că peretele gri se dărâmă, iar vechea gardă ar putea fi gata să se dea deoparte pentru a face loc tinerilor.

Senatorul democrat Joe Manchin și senatorul republican Mitt Romney, ambii în vârstă de 76 de ani, au spus că nu vor candida pentru a fi realeși.

Patrick Leahy s-a retras din Senat la începutul acestui an, înainte să împlinească 83 de ani. Democratul a spus că mai mulți ar trebui să urmeze exemplul.

"Am văzut mulți care ar fi trebuit să părăsească Congresul și nu au făcut-o. Unii au murit în funcție. Nu am vrut să fiu în această categorie", a spus el din casa lui din Vermont, unde se află acum.