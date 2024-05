Donald Trump și-a început conferința de presă de vineri, 31 mai, după condamnare, descriindu-și verdictul ca unul prevestitor al lucrurilor rele care urmează să vină, înainte de a trece la subiectul care îi place cel mai mult, imigrația. „Acesta este un caz în care, dacă îmi pot face asta mie, pot face asta oricui”, a spus fostul președinte.

„Aceștia sunt oameni răi. Aceștia sunt, în multe cazuri, cred eu, oameni bolnavi. Când te uiți la țara noastră, ce se întâmplă, unde milioane și milioane de oameni vin din toate părțile lumii, nu doar din America de Sud, din Africa, din Asia, din Orientul Mijlociu, și vin din închisori și vin din instituții de boli mintale și aziluri de nebuni. Vin din toată lumea în țara noastră și avem un președinte și un grup de fasciști care nu vor să facă nimic în acest sens.

Condamnarea este „toată făcută de Biden și oamenii lui”

Donald Trump a trecut apoi la atacul împotriva lui Joe Biden și l-a acuzat de condamnarea sa pentru fraudă în afaceri.

„Eu sunt candidatul principal. Îl conduc cu mult pe Biden și îi conduc pe republicani", a spus Trump.

El a povestit că s-a aflat sub un ordin de tăcere, despre care a spus că a fost din vina lui Biden și a Departamentului de Justiție - deși ordinul a fost, de fapt, impus de judecătorul din New York, Juan Merchan. Trump a continuat spunând că Biden este cauza problemelor sale:

„Ca să înțelegeți, toate acestea sunt făcute de Biden și de oamenii lui, poate că oamenii lui, mai important, nu știu, dacă Biden știe prea multe despre asta, pentru că nu știu dacă știe ceva, dar este totuși președintele, așa că trebuie să folosim numele lui, iar asta este făcut de Washington și nimeni nu a mai văzut așa ceva.

Încă o dată, Trump a afirmat că procesul său a fost „măsluit”

„A fost un proces măsluit. Am vrut să schimbăm locul de desfășurare, unde să avem un proces corect. Nu am obținut-o. Am vrut o schimbare de judecător, am vrut un judecător care să nu fie în conflict și, evident, nu a făcut asta... nimeni nu a mai văzut așa ceva", a declarat fostul președinte.

Donald Trump a afirmat că judecătorul care prezidează cazul, Juan Merchan, și instanța de judecată sunt în „conjuncție totală cu Casa Albă și cu DoJ (Departamentul de justiție)”.

„Trăim într-un stat fascist”, s-a plâns Trump în timp ce povestea saga lui Allen Weisselberg, fostul director financiar al Organizației Trump, care a ajuns la închisoare sub acuzația de mărturie mincinoasă. „Este atât de nedrept, dar i-au distrus viața.” Deși Weisselberg nu a depus mărturie în procesul său pentru fraudă în afaceri, numele său a apărut în mod repetat în timpul procesului, ca fiind implicat în planul de a plăti bani pentru a ține o poveste despre afacerea lui Trump departe de presă.

Donald Trump a afirmat că se află sub un „ordin de tăcere urât, pe care nimeni nu l-a avut vreodată”. El a mai spus că a fost nevoit să plătească mii de dolari penalități și a fost amenințat cu închisoarea.

Conform ordinului judecătorului Juan Merchan, menit să protejeze participanții la proces de abuzurile lui Trump, fostului președinte i se interzice să facă sau să îndemne alte persoane să facă declarații publice despre martori cu privire la rolul lor în cadrul anchetei și la proces. De asemenea, ordinul îi vizează pe procurori și pe membrii personalului instanței sau al procurorului districtual.

Cu toate acestea, Trump are voie să spună ce vrea despre Merchan și despre procurorul districtual, Alvin Bragg.

Trump anuță că va face apel

După ce a vorbit o bună bucată de vreme despre toate modurile în care crede că a fost condamnat pe nedrept pentru acuzații de fraudă în afaceri, Donald Trump a declarat că va face apel la verdictul juriului.

„Vom face apel la această escrocherie. Vom face apel pe mai multe aspecte diferite", a declarat Trump.

Referindu-se la judecătorul Juan Merchan, Trump a spus: „Nu ne-a permis să avem martori, nu ne-a permis să vorbim, nu ne-a permis să facem nimic. Judecătorul a fost un tiran”.

Trump a revenit apoi la atacul împotriva lui Joe Biden, acuzându-l că a orchestrat condamnarea sa la New York.

„Totul vine de la Casa Albă. Escrocul Joe Biden, cel mai rău președinte din istoria țării noastre. Este cel mai rău președinte din istoria țării noastre, cel mai incompetent, este cel mai prost președinte pe care l-am avut vreodată. Este cel mai prost președinte, cel mai incompetent președinte și este cel mai necinstit președinte pe care l-am avut vreodată", a spus Trump.

Fostul președinte i-a atacat și pe membrii comisiei din 6 ianuarie, precum și cele două rezoluții de destituire adoptate împotriva sa în timpul președinției sale.

„Numărul unu, a fost o farsă totală. Totuși, am avut un mare sprijin din partea Partidului Republican. Apoi ați avut farsa de destituire numărul doi, iar apoi au format comitetul... au format comitetul de huligani, comitetul de huligani J6", a spus Trump.

„Sunt dispus să fac tot ce trebuie să fac pentru a ne salva țara“

Pe finalul discursului, Trump s-a prezentat ca un luptător pentru salvarea Statelor Unite.

„Sunt dispus să fac tot ce trebuie să fac pentru a ne salva țara și pentru a ne salva Constituția”, a spus el. „Așa că vom continua lupta. Vom face America măreață din nou”.

„Copiii noștri nu mai pot juca pentru că sunt corturi și migranți care locuiesc pe terenuri. Asta este cel mai puțin important. Migranții ocupă hotelurile noastre de lux, și, cu toate acestea, veteranii noștri, marii noștri veterani, trăiesc pe străzi ca niște câini. Ei trăiesc pe străzi, dar migranții trăiesc în hoteluri de lux și în orașe din toată țara noastră conduse de democrați", a declarat Trump care a încheiat cu: „Nu uitați, 5 noiembrie este cea mai importantă zi din istoria țării noastre. Vă mulțumim foarte mult.“

Zeci de reporteri s-au adunat, vineri 31 mai, în holul turnului Trump din New York înainte de începerea conferinței de presă de la ora 11 dimineața (ora New York-ului, 18.00 ora României.

Este prima zi a lui Donald Trump în calitate de condamnat penal, iar acesta și-a început dimineața cu o postare pe rețeaua sa socială Truth în care își proclamă nevinovăția față de acuzațiile de fraudă în afaceri de care a fost găsit vinovat ieri.

Fostul președinte a fost condamnat pentru că a înregistrat în mod fals rambursările pe care le-a făcut fostului său avocat, Michael Cohen, drept „cheltuieli legale”. Cohen a folosit banii pentru a plăti tăcerea lui Stormy Daniels, o actriță de filme pentru adulți care a declarat că a avut o aventură cu Trump.

Donald Trump se va deplasa la clubul său de golf Bedminster, New Jersey, după conferința de presă, au declarat două surse familiare cu programul său pentru CNN.

Își va petrece weekendul acolo înainte de a se întoarce la Palm Beach săptămâna viitoare. La sfârșitul săptămânii viitoare, își începe turneul de strângere de fonduri pe Coasta de Vest cu opriri în California și Nevada.

Iată ce a spus Trump, pe Truth:

Contabilul meu a numit o „cheltuială juridică”, pe linia de descriere „minusculă” a registrului, o „cheltuială juridică”, plătită deschis avocatului meu, la acea vreme unul pe deplin acreditat. Nu am fost implicat în această desemnare, dar cum altfel ar fi trebuit să o numiți? Era, de fapt, o cheltuială LEGALĂ. Aceasta este așa-numita „CRIMĂ”. Pe deasupra, judecătorul nu mi-a permis să folosesc, sub nicio formă, apărarea standard RELIANCE ON COUNSEL DEFENSE (ADVICE OF COUNSEL!). Avocatul meu, la vremea respectivă, a făcut practic tot ce era prevăzut în NDA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) și am presupus că ceea ce a făcut a fost corect. Nu am făcut nimic greșit și, sincer, nu s-a făcut nimic greșit - NDA-urile sunt standard, utilizate în mod obișnuit și LEGALE. MAGA2024! VÂNĂTOARE DE VRĂJITOARE! DACĂ MIE MI SE POATE ÎNTÂMPLA ASTA, I SE POATE ÎNTÂMPLA ORICUI!

Avocatul lui Trump a spus că echipa sa va face apel la verdict „cât de curând posibil. Todd Blanche, avocatul lui Donald Trump, a fost prezent la CNN și a declarat că echipa sa este pregătită să „lupte cu fermitate” împotriva condamnării prin depunerea de moțiuni în următoarele două săptămâni.

„Dacă nu va avea succes, atunci, de îndată ce vom putea face apel, o vom face”, a spus el.

Întrebat de CNN din ce motive solicită apelul, Blanche a spus că a considerat că publicitatea și momentul procesului „au fost cu adevărat nedrepte față de președintele Trump”.

Când realizatorul CNN a replicat că nivelul de publicitate a fost inevitabil în acest caz, Blanche a răspuns: „Legea nu spune că, dacă nu o poți evita, ghinion. Legea spune că o persoană are dreptul la un proces echitabil. Credem doar că, din cauza a tot ceea ce s-a întâmplat în jurul procesului, a fost foarte dificil pentru juriu să evalueze probele independent de ceea ce știau la început.”

Mai sunt trei procese penale împotriva lui Trump - două legate de tentativele de anulare a rezultatului alegerilor din 2020 și un al treilea privind stocarea de documente la Mar-a-Lago. Este puțin probabil ca dosarele rămase să ajungă la proces înainte de alegeri.

Campania lui Trump anunță un record de 34,8 milioane de dolari strânși după condamnare

Salvele lui Donald Trump de e-mailuri, mesaje text și reclame de strângere de fonduri par să fi dat roade, deoarece campania sa a anunțat un record de 34,8 milioane de dolari în donații mici în urma condamnării sale pentru acuzații de fraudă în afaceri.