Proces istoric în SUA. Va fi suficient un munte de dovezi pentru a-l condamna pe Trump?

Luni, 22 aprilie, vor avea loc declarații de deschidere în procesul Statul New York vs. Donald J. Trump. Dosarul acuzării pare puternic, dar o condamnare este departe de a fi asigurată, scrie The New York Times.

Luni, procurorii vor prezenta în mod oficial cazul celor 12 jurați, lansând prima urmărire penală a unui președinte american. Procesul, care l-ar putea scoate pe Trump drept infractor în timp ce se îndreaptă spre Casa Albă, va avea reverberație în toată țara și va testa durabilitatea sistemului de justiție pe care Trump îl atacă așa cum nici un alt inculpat nu ar putea face.

Deși procurorul districtual, Alvin L. Bragg, a adunat un munte de dovezi, o condamnare este greu de obținut. În următoarele șase săptămâni, avocații lui Trump vor valorifica trei puncte slabe aparent: credibilitatea unui martor cheie, culpabilitatea unui președinte și complexitatea juridică a cazului.

Procurorii vor încerca să manevreze în jurul acestor vulnerabilități, uimind juriul cu o poveste care amestecă politica și sexul, în timp ce se confruntă cu un inculpat viclean, cu un istoric de zeci de ani de a evita consecințele juridice. Ei vor căuta, de asemenea, să sporească credibilitatea acelui martor cheie, Michael D. Cohen, un fost intermediar al lui Trump, care a pledat anterior vinovat pentru infracțiuni federale pentru că a plătit vedeta porno, Stormy Daniels.

Urmărirea traseului tranzacțiilor Hush-Money care au condus la urmărirea penală a lui Trump

Ads

Donald J. Trump și doi oameni de încredere ai săi au pus la cale un plan, în august 2015, pentru a-și stimula campania prezidențială care mergea prost, spun procurorii. Le-a ieșit, iar Trump a câștigat alegerile.

Aproape nouă ani mai târziu, Trump se va confrunta cu aceiași bărbați, Michael Cohen și David Pecker. Dar, spre deosebire de acea întâlnire de demult, el nu va fi așezat la birou său din Trump Tower de la etajul 26: va fi în boxa inculpatului într-o sală de judecată din Lower Manhattan.

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, l-a acuzat anul trecut pe Trump de 34 de infracţiuni de falsificare a registrelor fiscale pentru presupusul său rol într-un sistem de disimulare a banilor plătiţi pentru a le reduce la tăcere pe presupusele sale amante înainte de alegerile din 2016. Trump a pledat nevinovat şi a negat faptele.

Actul de acuzare este desigilat îl acuză pe Trump că a afirmat în mod fals în documentele deţinute de Trump Organization că rambursările sale din 2017 către Cohen pentru plata lui Daniels au fost cheltuieli legale.

Ads

Procurorii spun că înregistrările fiscale fictive au fost concepute pentru a ascunde plăţile către Daniels şi McDougal, pe care le-au caracterizat drept o schemă de corupere a alegerilor din 2016. Trump câştigă preşedinţia în acel an, învingând-o pe democrata Hillary Clinton.

Trump pledează nevinovat la acuzaţii şi ulterior le spune susţinătorilor săi adunaţi în faţa casei sale din Florida că a fost victima unei „interferenţe în alegeri”, fără a furniza dovezi.

Stormy Daniels este o actriţă de filme pentru adulţi care a afirmat public că a făcut sex cu Donald Trump în 2006 şi că a fost plătită pentru a păstra tăcerea în legătură cu această aventură. Trump a negat relaţia.

În februarie 2018, Michael Cohen, fost avocat privat al lui Trump, spune că a plătit-o pe Daniels folosind banii săi şi că nu a fost instruit de compania sau campania lui Trump să facă plata. El a spus că Trump nu i-a rambursat niciodată plata.

Ads

Ulterior, Cohen avea să contrazică ambele declaraţii sub jurământ, afirmând că Trump i-a cerut, de fapt, să facă plata şi că i-a rambursat banii. Trump neagă acuzaţiile.

În iulie 2018, Rudy Giuliani, unul dintre avocaţii personali ai lui Trump la acea vreme, afirmă că Cohen a înregistrat o conversaţie cu Trump cu două luni înainte de alegerile din 2016, în care cei doi au discutat despre o potenţială plată către McDougal. Trump neagă orice abatere şi numeşte înregistrarea lui Cohen „probabil ilegală”.

În august 2018 Cohen pledează vinovat la acuzaţii penale în faţa unui tribunal federal din Manhattan, inclusiv încălcări ale finanţării campaniei electorale în legătură cu plăţile către Daniels şi McDougal. El depune mărturie că Trump i-a ordonat să facă plăţile „cu scopul principal de a influenţa alegerile”.

În decembrie 2018 Trump numeşte plăţile de bani pentru tăcere o „simplă tranzacţie privată”. Într-un interviu acordat Reuters, el spune că plata către Daniels „nu a fost o contribuţie la campanie” şi că „nu a existat nicio încălcare a legii pe baza a ceea ce a făcut”.

Ads

Înainte de Stormy Daniels, Donald J. Trump și aliații săi au plătit pentru a păstra alte povești compromițătoare în timp ce a candidat pentru președinție.

Karen McDougal, fotomodel şi actriţă, a declarat că a avut o aventură de câteva luni cu Donald Trump în 2006 şi că a fost plătită cu 150.000 de dolari pentru a păstra tăcerea despre acest lucru către revista tabloidă National Enquirer. Trump a negat relaţia. Procurorii ar putea folosi plăţile ca dovadă că schemele au avut ca scop protejarea şanselor electorale ale lui Trump.

David Pecker, fostul editor al National Enquirer, ar fi ajutat la intermedierea unei înţelegeri cu Stormy Daniels şi ar fi aranjat să „prindă şi să ucidă” o poveste despre o aventură între Donald Trump şi Karen McDougal. Pecker a primit imunitate în cadrul anchetei federale în schimbul mărturiei sale în faţa marelui juriu.