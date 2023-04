Fostul președinte Donald Trump se confruntă cu un proces civil pentru o acuzație că ar fi violat o jurnalistă în urmă cu aproape trei decenii. Selecția juriului urmează să înceapă marți, 25 aprilie, la un tribunal federal din New York.

Trump a negat acuzația lui E. Jean Carroll (acum în vârstă de 82 de ani), o fostă jurnalistă, că ar fi atacat-o într-un magazin universal din Manhattan, în urmă cu aproape 40 de ani. Deși acesta nu este un caz penal, pentru că faptele s-au prescris, consecințele pentru Trump ar putea fi totuși grave.

Dacă Jean Carroll câștigă procesul, ar fi pentru prima dată când fostul președinte - care a făcut obiectul a peste 20 de astfel de acuzații - ar fi găsit vinovat pentru o agresiune sexuală, scrie BBC.

Faptele fiind prescrise, Trump nu mai poate fi acuzat în cauza penală, așa încât el înfruntă acum un proces civil. Un juriu new-yorkez trebuie să decidă dacă el a violat-o sau nu, în urmă cu aproape patruzeci de ani, pe jurnalista E. Jean Carroll, într-o cabină de probă a magazinului universal Bergdorf din Manhattan.

Afacerea se târăște prin tribunale încă din 2019. O primă plângere depusă în acel an de E. Jean Carroll susținea că Trump a mai și defăimat-o, negând acuzația de viol pe care ea o făcuse publică în mai multe interviuri, precum și într-o carte. Inițial, ei i-a fost imposibil să deschidă un proces pentru viol, pretinsele fapte fiind prescrise, subliniază publicația.

Dar în noiembrie 2022, o lege din statul New York numită “Adult Survivors Act” a permis victimelor unor agresiuni sexuale să-și relanseze procesul civil vreme de un an, în încercarea de a obține despăgubiri. Și tocmai asta a făcut fosta editorialistă a revistei Elle, în fața unei instanțe a statului New York, încurajată atât de succesul mișcării #MeToo, cât și de multiplele mărturii ale altor femei care au dezvăluit că au fost hărțuite sau agresate de Donald Trump.

Plângerea preia faptele povestite anterior de mai multe ori de E. Jean Carroll – în vârstă de 82 de ani astăzi – în special într-un interviu acordat pentru National Public Radio. Ea susține că miliardarul american a recunoscut-o în timp ce se afla la cumpărături și i-a cerut ajutorul ca să aleagă un cadou pentru o prietenă, scrie The Guardian.

„A luat un body tanga de pe tejghea și m-a rugat să-l încerc”, a povestit E. Jean Carroll. Odată ajunși în cabină, Donald Trump ar fi închis ușa și, lipindu-și victima de un perete, ar fi violat-o în picioare câteva minute, înainte ca ea să reușească să-l împingă și să fugă. Doi martori, avertizați imediat după agresiune, au confirmat această mărturie.

Donald Trump neagă categoric faptele, el afirmând în repetate rânduri că n-o cunoaște pe E. Jean Carroll și că ea oricum „nu este genul lui”. „E o invenție și o minciună”, a scris el recent pe Truth Social, rețeaua sa de socializare.

Donald Trump se confruntă deja cu acuzații de fraudă pentru că a încercat să cumpere tăcerea actriței porno Stormy Daniels în timpul campaniei electorale din 2016 și cu mai multe proceduri legale, atât la nivel local, cât și federal, în special pentru rolul său în asaltul asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie 2021. „De obicei, într-un proces civil, sunt implicați doar banii. Dar de data asta, miza este mult mai mare, subliniază publicația. În funcție de modul în care se va desfășura, acest proces ar putea avea un impact semnificativ asupra anchetelor penale în curs și asupra alegerilor prezidențiale din 2024,” spun analiști citați de The Guardian.

Sondaj Reuters: Trump, mare favorit în competiția republicană internă, în fața guvernatorului Floridei, Ron DeSantis

Fostul președinte Donald Trump are un avans important în fața guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, în rândul alegătorilor republicani, potrivit unui sondaj Reuters realizat în această lună. Trump vrea să obțină o nouă nominalizare din partea republicanilor pentru cursa prezidențială de anul viitor și îl atacă pe actualul președinte Joe Biden, în special în privința stilului discursiv.

La finalul unui miting din Fort Myers, Trump a intrat într-o pizzerie unde a făcut poze, a împărțit cutii cu pizza și a consumat o felie în fața camerelor de luat vederi.

Potrivit Washington Post și CNN, președintele Biden și-ar putea anunța săptămâna viitoare candidatura pentru alegerile din 2024, printr-un videoclip.

În 2019, democratul Joe Biden şi-a anunţat candidatura tot printr-un video. Deşi mulţi l-au văzut iniţial ca pe un politician pe tuşă, ieşit din lumea politică după încheierea mandatului său de vicepreşedinte al lui Barack Obama, fostul senator de Delaware s-a impus, câştigând nominalizarea partidului său şi apoi învingându-l pe Donald Trump.

Joe Biden a sugerat deja în mai multe rânduri că va candida pentru a fi reales, inclusiv în timpul călătoriei sale în Irlanda, de săptămâna trecută.

Susţinătorii lui Joe Biden au indicat totuşi că acesta nu vede nicio urgenţă în a-şi oficializa intrarea în cursă pentru un nou mandat prezidenţial.