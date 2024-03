Procurorul general din New York a făcut primul pas spre confiscarea bunurilor lui Trump. Miliardarul are la dispoziție doar patru zile să achite cauțiunea

Procuratura generală din New York a intentat procese în comitatul Westchester, unde se află stațiunea de golf și proprietatea privată a fostului președinte Donald Trump, cunoscută sub numele de Seven Springs, primul pas către confiscarea bunurilor, informează CNN.

Curtea a decis anterior că Trump, Organizația Trump și directorii de top, inclusiv cei doi fii ai lui Trump, Eric și Donald Jr., sunt răspunzători pentru fraudă după ce au conspirat pentru a modifica averea fostului președinte pentru a obține beneficii fiscale și de asigurare. Un judecător le-a ordonat să plătească un total de 464 de milioane de dolari plus dobândă.

Trump are la dispoziție doar patru zile pentru a găsi banii pentru a-și plăti partea din hotărâre – 454 de milioane de dolari plus dobândă – înainte ca procurorul general din New York, Letitia James, să înceapă să-i sechestreze bunurile. Dacă Trump plătește cauțiune, hotărârea judecătorească va fi automat suspendată în timp ce fostul președinte face apel la decizia instanței.

James a spus că, dacă Trump nu are fonduri pentru a plăti, biroul ei intenționează să caute „mecanisme de executare a hotărârii”.

Emiterea unei hotărâri în comitate în care Trump deține imobile este primul pas în procedura de obținere a fondurilor.

La New York, unde a avut loc procesul lui Trump, decizia a fost deja luată. Acolo se află celebrele clădiri ale fostului președinte, 40 Wall Street și Trump Tower.

Avocații lui Trump au spus că clientul lor nu a putut obține o garanție completă de apel din cauza lipsei de numerar la îndemână – în ciuda „depunerii celor mai bune eforturi” ale fostului președinte. În schimb, el a cerut instanței să accepte o cauțiune de 100 de milioane de dolari.

Brokerul de asigurări Gary Giulietti a declarat într-o mărturie scrisă că o companie precum Organizația Trump își investește majoritatea activelor în imobiliare, ceea ce face „practic imposibil” obținerea garanției de apel integral.

La rândul său, biroul lui James a negat această afirmație, afirmând că nu există nicio regulă care să-l limiteze pe Trump la o garanție de la un garant pentru întreaga valoare a hotărârii. De asemenea, a menționat că consideră că Giulietti nu este de încredere din cauza „relației sale personale și profesionale de lungă durată cu Donald Trump”.

