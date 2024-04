Cum arată buncărul nuclear secret construit sub un hotel de lux pentru a găzdui întregul congres al SUA

O stațiune de lux veche de un secol, cu 710 camere, patru terenuri de golf și grădini meticuloase, a ascuns multă vreme un secret.

Sub complexul turistic The Greenbrier, din Virginia de Vest, este îngropat un buncăr nuclear misterios, conceput pentru a găzdui întregul Congres al SUA, scrie The Sun.

Stațiunea opulentă, amplasată în orașul White Sulphur Springs de la poalele Muntelui Allegheny, a fost populară în rândul celor cu sânge albastru și politicienilor de top de când a fost deschisă în 1778.

Așa că, atunci când au început lucrările la o nouă aripă în 1958, puțini, cu excepția câtorva localnici atenți, și-au pus întrebări.

O groapă enormă a fost săpată pentru fundația noii aripi, iar cantități uriașe de beton au fost transportate cu camioanele, împreună cu materiale ciudate, inclusiv 110 pișoare și uși uriașe din oțel.

Localnicii au suspectat că noua construcție ar fi putut avea un scop special, dar au "acceptat să fie părtași la secret" - și au păstrat tăcerea asupra acestui subiect timp de 35 de ani.

Ulterior, s-a aflat că guvernul american a contactat The Greenbrier la sfârșitul anilor 1950, și a solicitat asistență pentru a crea un buncăr secret pentru a găzdui Congresul în caz de razboi nuclear.

Buncărul, aflat 219 metri sub pământ - construit între 1959 și 1962 și supranumit "Proiectul Insula Greacă" - era un refugiu sumbru cu 1.000 de paturi, o cantină cu 400 de locuri și un incinerator de gunoi care putea fi folosit și drept crematoriu.

Existau, de asemenea, un spital, o sală de operații și o farmacie aprovizionată cu o mulțime de antidepresive, precum și o sală de arhivă a Congresului care păstra atât dosare, cât și o colecție de arme.

Măsurând mai mult de 112.000 de metri pătrați, buncărul cu două niveluri - denumit anterior sub numele de cod "Project Casper“- are aproximativ dimensiunea a două terenuri de fotbal suprapuse.

Are patru uși - cele mai mari două au o greutate de 28 și, respectiv, 20 de tone. Ușa anti-explozie care despărțea zona publică a The Greenbrier de buncăr era ascunsă la vedere în spatele unui tapet floral.

Având în vedere cât de izolată era The Greenbrier și că mulți dintre oaspeții săi erau membri ai elitei politice, buncărul ar putea fi considerat „cel mai bun refugiu al Congresului”, a scris Washington Post.

Puțini au știut de existența sa, deoarece a fost construit în același timp cu o completare supraterană a stațiunii, Aripa Virginia de Vest.

Dar buncărul nu a fost niciodată folosit ca locație de urgență, nici chiar și în timpul crizei rachetelor din Cuba, în ciuda faptului că a fost aprovizionat cu provizii și a fost finalizat în același an. Existența sa nu a fost recunoscută de guvern.

În 1992, The Washington Post a scris despre buncăr. De atunci, unitatea a fost renovată și este acum folosită ca unitate de stocare a datelor de către compania CSX IP.