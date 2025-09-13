Statele Unite au promis și în Consiliul de Securitate al ONU că vor apăra "fiecare centimetru" din teritoriul NATO VIDEO

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 07:56
204 citiri
Statele Unite au promis și în Consiliul de Securitate al ONU că vor apăra "fiecare centimetru" din teritoriul NATO VIDEO
Dorothy Shea, ambasadoarea SUA la ONU FOTO X/@AJEnglish

Statele Unite au promis în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, după incursiunea în spațiul aerian al Poloniei a unor drone suspectate a fi ruseşti, relatează Reuters.

„Statele Unite sunt alături de aliaţii NATO în faţa acestor încălcări alarmante ale spaţiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA la ONU, Dorothy Shea, în faţa celor 15 membri ai organismului.

Declarațiile par să vizeze liniştirea aliaţilor din NATO ai Washingtonului, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat joi, 11 septembrie, că incursiunea unor presupuse drone ruseşti în Polonia ar fi putut fi din greşeală.

Dorothy Shea a menţionat, de asemenea, că Rusia şi-a intensificat campania de bombardamente împotriva Ucrainei de când Trump s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, în cadrul eforturilor sale de a media încheierea războiului din Ucraina declanşat de Moscova de peste trei ani.

„Aceste acţiuni, la care se adaugă acum încălcarea spaţiului aerian al unui aliat al SUA – intenţionat sau nu – demonstrează un imens dispreţ faţă de eforturile de bună-credinţă ale SUA de a pune capăt acestui conflict”, a declarat Shea.

Polonia a doborât miercuri drone în spaţiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale deschide focul de când a început războiul Rusiei în Ucraina.

„Sunt acte agresive şi periculoase, deoarece este greu de imaginat că atât de multe drone au zburat atât de adânc peste teritoriul polonez, fără intenţie”, a punctat ambasadorul Sloveniei la ONU, Samuel Zbogar.

Rusia a declarat că forţele sale atacau Ucraina în momentul incursiunii dronelor şi că nu intenţiona să lovească ţinte din Polonia. „Nu existau ţinte marcate pe teritoriul polonez”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, în faţa Consiliului de Securitate. „Raza maximă de acţiune a dronelor utilizate în acest atac nu a depăşit 700 de kilometri, ceea ce face fizic imposibil ca acestea să fi ajuns pe teritoriul polonez”, a argumentat el. Dar diplomatul rus a spus că Moscova este dispusă să discute cu Polonia „dacă partea poloneză este într-adevăr interesată să reducă tensiunile, în loc să le intensifice”.

„Imposibil. Miracol” - a comentat ironic această declaraţie, pe X, ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski.

Statele Unite s-au alăturat, de asemenea, aliaţilor occidentali într-o declaraţie comună, vineri, pentru a-şi exprima îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor ruseşti şi pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internaţional şi a Cartei ONU. Declaraţia, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii Consiliului de Securitate, a solicitat, de asemenea, Rusiei să înceteze „războiul de agresiune împotriva Ucrainei” şi să renunţe la alte provocări. Declaraţia comună a fost susţinută de 43 de ţări.

