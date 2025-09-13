Statele Unite au promis și în Consiliul de Securitate al ONU că vor apăra "fiecare centimetru" din teritoriul NATO VIDEO

Statele Unite au promis în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, după incursiunea în spațiul aerian al Poloniei a unor drone suspectate a fi ruseşti, relatează Reuters.

„Statele Unite sunt alături de aliaţii NATO în faţa acestor încălcări alarmante ale spaţiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA la ONU, Dorothy Shea, în faţa celor 15 membri ai organismului.

Declarațiile par să vizeze liniştirea aliaţilor din NATO ai Washingtonului, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat joi, 11 septembrie, că incursiunea unor presupuse drone ruseşti în Polonia ar fi putut fi din greşeală.

Dorothy Shea a menţionat, de asemenea, că Rusia şi-a intensificat campania de bombardamente împotriva Ucrainei de când Trump s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, în cadrul eforturilor sale de a media încheierea războiului din Ucraina declanşat de Moscova de peste trei ani.

Ads

„Aceste acţiuni, la care se adaugă acum încălcarea spaţiului aerian al unui aliat al SUA – intenţionat sau nu – demonstrează un imens dispreţ faţă de eforturile de bună-credinţă ale SUA de a pune capăt acestui conflict”, a declarat Shea.

#Breaking: Dorothy Camille Shea, U.S. Representative to the United Nations, emphasized that the United States will defend every inch of NATO territory and called on Russia to show its seriousness by taking immediate, concrete steps toward peace. pic.twitter.com/Ohu0GmdWuH — Naser Azizi (@AziziNaser06) September 12, 2025

Polonia a doborât miercuri drone în spaţiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale deschide focul de când a început războiul Rusiei în Ucraina.

Ads

„Sunt acte agresive şi periculoase, deoarece este greu de imaginat că atât de multe drone au zburat atât de adânc peste teritoriul polonez, fără intenţie”, a punctat ambasadorul Sloveniei la ONU, Samuel Zbogar.

Rusia a declarat că forţele sale atacau Ucraina în momentul incursiunii dronelor şi că nu intenţiona să lovească ţinte din Polonia. „Nu existau ţinte marcate pe teritoriul polonez”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, în faţa Consiliului de Securitate. „Raza maximă de acţiune a dronelor utilizate în acest atac nu a depăşit 700 de kilometri, ceea ce face fizic imposibil ca acestea să fi ajuns pe teritoriul polonez”, a argumentat el. Dar diplomatul rus a spus că Moscova este dispusă să discute cu Polonia „dacă partea poloneză este într-adevăr interesată să reducă tensiunile, în loc să le intensifice”.

„Imposibil. Miracol” - a comentat ironic această declaraţie, pe X, ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski.

Statele Unite s-au alăturat, de asemenea, aliaţilor occidentali într-o declaraţie comună, vineri, pentru a-şi exprima îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor ruseşti şi pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internaţional şi a Cartei ONU. Declaraţia, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii Consiliului de Securitate, a solicitat, de asemenea, Rusiei să înceteze „războiul de agresiune împotriva Ucrainei” şi să renunţe la alte provocări. Declaraţia comună a fost susţinută de 43 de ţări.

Ads