Statele Unite au făcut un pas semnificativ înaintea Chinei în competiția globală pentru dezvoltarea armelor hipersonice, după semnarea unui nou contract cu armata americană pentru sistemul de rachete Blackbeard (Barbă neagră), capabil să atingă viteze de aproximativ 6.000 km/h (3.800 mph).

Rachetele hipersonice, care pot depăși de cinci ori viteza sunetului, sunt proiectate să străpungă atmosfera superioară și să evite sistemele convenționale de apărare aeriană.

O nouă generație de arme mai rapide și mai accesibile

Compania Castelion, fondată de foști angajați ai SpaceX, a anunțat că a primit primele contracte din partea armatei americane pentru dezvoltarea și producția sistemului Blackbeard. Potrivit documentelor bugetare ale Pentagonului, misiunea noilor rachete va fi „să atace, neutralizeze și distrugă ținte mobile sau fortificate în timp real”, la un cost semnificativ mai redus față de armele existente.

Castelion a strâns până în prezent peste 100 de milioane de dolari de la investitori privați și alte zeci de milioane prin contracte cu armata SUA, potrivit Wall Street Journal. Armata americană a solicitat un buget suplimentar de 25 de milioane de dolari pentru susținerea dezvoltării versiunii lansate de la sol.

Directorul executiv al companiei, Bryon Hargis, a declarat: „Dacă putem construi aceste sisteme mai bine, mai repede și mai ieftin, ambele părți – guvernul și industria – ar trebui să aibă de câștigat.”

Avantaje strategice și implicații geopolitice

Expertul militar Hamish de Bretton-Gordon a afirmat că noua rachetă ar putea schimba echilibrul tehnologic dintre marile puteri:

„Din informațiile disponibile, Blackbeard pare să ofere un răspuns real la multe dintre provocările actuale din domeniul armamentului de precizie. Este de așteptat să intre în serviciu în următorii doi-trei ani, ceea ce ar fi remarcabil.”

El a adăugat că viteza hipersonică face aceste arme extrem de dificil de interceptat, iar raza lor de acțiune, estimată la peste 1.000 de kilometri, le oferă o capacitate strategică importantă.

„Sunt precaut când folosesc expresia schimbare de joc, dar în acest caz pare într-adevăr o evoluție majoră pentru câmpul de luptă al viitorului”, a spus analistul.

Cursa globală pentru supremația hipersonică

Statele Unite, China și Rusia concurează pentru a dezvolta rachete hipersonice produse pe scară largă și la costuri sustenabile.

China ar fi testat deja mai multe tipuri de arme capabile, potrivit presei de stat, să lovească grupuri navale americane în Pacific în primele minute ale unui conflict. Rusia, în schimb, a susținut că a folosit rachete hipersonice în Ucraina, însă analiștii occidentali spun că eficiența lor a fost limitată.

„În pofida propagandei venite dinspre Moscova, majoritatea rachetelor hipersonice rusești au fost interceptate de sistemele americane Patriot”, a precizat de Bretton-Gordon.

El a adăugat că „SUA vor să transmită Chinei mesajul că se află cu un pas înainte”, deși Beijingul continuă să investească masiv în propriile programe hipersonice.

