Cum ar putea SUA să poarte un „război terestru” împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela

Preşedintele Donald Trump a semnat o serie de ordine executive prin care a desemnat cartelurile ca organizaţii teroriste străine şi continuă operaţiunile navale împotriva traficului de droguri în largul coastelor Venezuelei. Dar, după succesele revendicate cu atacuri asupra bărcilor suspectate că transportau narcotice, Casa Albă pare tot mai preocupată de extinderea acţiunilor — de la mare la uscat.

În discursuri şi declaraţii publice, Trump a lăudat eforturile Marinei, vorbind despre „scoaterea din uz” a „teroriştilor din carteluri” de pe mare şi sugerând că următoarea etapă ar putea viza traseele terestre şi sanctuarele aflate pe teritoriul Venezuelei. Un astfel de pas ar fi fără precedent: armata americană nu a atacat direct carteluri pe sol, nici în Mexic, nici în Venezuela, scrie The Sun.

Opţiuni juridice şi militare — excepţii constituţionale?

Consultanţi juridici citaţi de presa internaţională apreciază că preşedintele ar putea invoca prevederi constituţionale sau legi speciale — de la articolul II al Constituţiei, care consacră puteri executive în materie de securitate, până la War Powers Act, care i-ar permite declanşarea unor operaţiuni timp de 60 de zile înainte de a solicita aprobarea Congresului. Astfel de instrumente ar deschide, teoretic, calea pentru lovituri aeriene, raiduri comandou sau operaţiuni cu drone tip Reaper — soluţii pe care analiştii le văd ca primă opţiune în cazul unor acţiuni transfrontaliere.

Obstacole politice şi diplomatice

Pentru ca orice acţiune pe sol sau în spaţiul aerian al unei ţări suverane să fie legală şi practică, autorităţile americane ar avea nevoie de acordul statului respectiv. Preşedinta Mexicului şi conducerea Venezuelei ar fi actori-cheie — iar lipsa unui consens riscă să transforme o operaţiune anticriminalitate într-o criză diplomatică. Oficialii mexicani au subliniat în repetate rânduri că orice intervenţie militară în afara teritoriului american trebuie coordonată îndeaproape cu guvernele locale.

Ce înseamnă „a vâna” cartelurile?

Conducerea Pentagonului a făcut publice înregistrări care arată lovituri precise asupra bărcilor cu narcotice în ape internaţionale: ţinte urmărite, saturate de rachete sau muniţie ghidată, cu explozii ce elimină transporturile. Secretarul Apărării a afirmat că „toate opţiunile sunt pe masă” atunci când grupările sunt catalogate drept organizaţii teroriste străine, iar Casa Albă susţine că are autorizaţiile necesare pentru astfel de atacuri. Detalii despre sursa sau natura acestor autorizaţii nu au fost făcute publice.

În paralel, administraţia americană ar fi pregătită, potrivit unor relatări, să convoaie resurse pentru a prelua porturi şi baze aeriene — o măsură care, dacă s-ar concretiza, ar amplifica dramatic tensiunile regionale.

Reacţii şi riscuri: retorica lui Maduro şi pericolul escaladării

Reacţia Venezuelei a fost vehementă. Preşedintele Nicolás Maduro a acuzat Washingtonul că urmăreşte răsturnarea regimului şi instalarea unei „guvernări-marionetă”, denunţând ceea ce el numeşte agresiune şi ameninţare militară. Maduro a invocat prezenţa unor vase de război şi chiar a submarinelor — imagini retorice menite să mobilizeze opinia publică internă şi să avertizeze potenţialii intervenţionişti.

Dincolo de retorică, există riscuri concrete: operaţiuni în adâncimea terenului sau lovituri în interiorul altor state pot declanşa incidente diplomatice, pot atrage reacţii armate locale şi pot complica luptele împotriva traficului de droguri, transformând o operaţiune limitată într-un conflict regional.

Întrebări esenţiale rămase deschise

– Care sunt criteriile de selecţie a ţintelor şi cine decide când intervenţia militară se transformă în acţiune politică sau geostrategică?

– Cum vor fi protejate populaţiile civile şi cum vor fi evaluate consecinţele pe termen lung ale unei campanii militare extinse?

– În ce măsură cooperarea regională poate fi menţinută atunci când una dintre părţi invocă intervenţii unilaterale?

Anunţurile şi raidurile navale ale armatei SUA marchează o escaladare în războiul declarativ contra traficului de droguri. Planurile de a „coborî” pe uscat — cu comando-uri, drone şi eventual avioane stealth — deschid scenarii care pot transforma o politică anticriminalitate într-o problemă de securitate regională.

