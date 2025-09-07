SUA riscă o recesiune înainte de a atinge „epoca de aur” promisă de Trump

Statele Unite se confruntă cu o încetinire economică tot mai accentuată, ridicând semne de întrebare asupra promisiunii președintelui Donald Trump privind o nouă „epocă de aur” a economiei americane, scrie The Washington Post.

Datele recente indică o slăbire a pieței muncii, o inflație persistentă și o perspectivă economică în deteriorare, în contextul unor măsuri controversate venite dinspre Washington.

În ciuda unei creșteri solide la finalul anului 2024 — un avans anualizat de 2,4% și peste 320.000 de noi locuri de muncă în decembrie — dinamica s-a schimbat radical. În luna august, economia americană a generat doar 22.000 de locuri de muncă, potrivit datelor publicate vineri de Biroul pentru Statistică a Muncii. De la lansarea „Ofensivei Tarifelor de Ziua Eliberării” în aprilie, ritmul de angajare a încetinit semnificativ.

„Probabilitatea unei recesiuni este de 50/50, poate chiar mai mare”

Unii economiști avertizează că riscul unei recesiuni este real. „Probabilitatea este de 50/50, poate chiar mai mare”, a declarat Neil Dutta, director de cercetare economică la Renaissance Macro Research din New York. „Argumentele pentru o încetinire sunt solide.”

Deși administrația respinge ideea unei recesiuni iminente, analiștii notează că o asemenea slăbiciune în piața muncii, raportată la dimensiunea economiei, nu a mai fost observată în afara unor perioade recesionare de peste 60 de ani, potrivit fostului consilier economic al președintelui Obama, Jason Furman.

Într-un interviu acordat CNBC, secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, a cerut răbdare, afirmând că economia ar putea reveni la un ritm de creștere puternic „în următoarele șase luni”. Președintele Trump a reiterat optimismul cu o zi înainte, spunând că, peste un an, „imaginea ocupării forței de muncă va fi strălucitoare”, datorită noilor investiții în inteligență artificială și alte domenii emergente.

Cu toate acestea, administrația se confruntă cu provocarea de a convinge publicul că actuala încetinire este temporară — o lecție învățată deja de fosta administrație Biden, care a subestimat percepția publică asupra inflației.

După publicarea raportului dezamăgitor privind ocuparea forței de muncă, Trump a criticat din nou Rezerva Federală, acuzându-l pe președintele instituției, Jerome Powell, că a acționat „prea târziu” în ceea ce privește reducerea dobânzilor. Trump susține că ratele ar trebui reduse cu 3 puncte procentuale — o opinie împărtășită de puțini economiști din sectorul privat.

Inflația de consum a scăzut la o rată anuală de 2,7%, față de 2,9% anul trecut. Totuși, indicele preferat de Fed, cel al consumului personal core, a crescut la 2,9% — peste ținta de 2% stabilită pentru stabilitatea prețurilor.

Având în vedere aceste evoluții, piețele financiare anticipează cu un grad ridicat de certitudine că Fed va reduce dobânda-cheie la ședința din 16-17 septembrie. Potrivit CME FedWatch, există o probabilitate de 90% pentru o reducere de un sfert de punct și 10% pentru o reducere de o jumătate de punct.

Trump speră că reducerea dobânzilor va stimula cererea pe piața imobiliară

Trump speră că reducerea dobânzilor va stimula cererea pe piața imobiliară, unde stocul de locuințe nevândute a crescut cu aproape 50% față de luna decembrie, când Fed a redus ultima dată rata de politică monetară.

În luna august, Powell a semnalat posibilitatea unor reduceri ale dobânzilor, afirmând într-un discurs la conferința anuală a băncilor centrale din Jackson Hole că „riscurile în scădere pentru ocuparea forței de muncă sunt în creștere”.

Banca Goldman Sachs anticipează trei reduceri succesive ale dobânzii de politică monetară, în septembrie, octombrie și decembrie. Barclays și-a modificat, de asemenea, prognoza, de la două la trei reduceri.

Totuși, administrația Trump a avertizat anterior asupra unei tranziții dificile. În martie, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că economia americană trebuie să treacă printr-o „perioadă de detoxifiere”, renunțând treptat la dependența de locurile de muncă din sectorul public.

Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național, a precizat vineri că datele inițiale privind luna august ar putea fi revizuite pozitiv. Estimările realizate în această lună tind să subestimeze numărul real de angajări, întrucât mulți respondenți sunt în vacanță, potrivit Goldman Sachs.

Administrația mizează și pe efectele legislației economice promovate recent de Trump — „Legea Mare și Frumoasă” — despre care oficialii spun că va stimula investițiile private. În iulie, Bessent a declarat la Fox că „această măsură va declanșa o creștere economică fără precedent”.

În schimb, unele bănci de pe Wall Street sunt mai prudente. Morgan Stanley estimează o creștere economică de doar 1,5% în trimestrul în curs.

Analiștii economici pun actuala slăbiciune a pieței muncii și pe seama politicilor comerciale ale administrației Trump

Tarifele anunțate intermitent în ultimele luni au creat incertitudine în rândul companiilor, descurajând investițiile și noile angajări.

Trump a impus cele mai ridicate tarife vamale de la anii 1930, în încercarea de a stimula producția internă. Cu toate acestea, numărul locurilor de muncă din industrie a scăzut cu 41.000 din februarie. Alte sectoare afectate, precum extracția de resurse, comerțul en-gros și industria petrolieră, au înregistrat și ele reduceri de personal.

Creșterea construcțiilor de fabrici, care a început sub administrația Biden, s-a încheiat după ce Trump a eliminat mai multe subvenții guvernamentale destinate acestor proiecte.

„Nici măcar nu vedem începutul unei reveniri în industrie datorate tarifelor. Nu te aștepți la o schimbare peste noapte, dar direcția este greșită”, a declarat Dean Baker, economist la Centrul pentru Cercetare în Politici Economice din Washington.

Politica dură a administrației Trump privind imigrația ilegală, inclusiv raiduri recente precum cel de la fabrica Hyundai din Georgia, reduce numărul lucrătorilor născuți în străinătate. Potrivit Pew Research Center, populația imigrantă a scăzut cu peste un milion în prima jumătate a anului.

Conform estimărilor Barclays, această tendință, combinată cu îmbătrânirea populației, limitează potențialul de creștere a locurilor de muncă cu peste 100.000 pe lună.

Totodată, angajările la nivel federal au scăzut cu 97.000 în acest an, în contextul în care administrația sprijină eforturile de reducere a aparatului public. La nivel de stat, ocuparea în sectorul public a scăzut cu 12.000 de posturi doar în august, o tendință ce ar putea continua odată cu transferarea responsabilităților bugetare către autoritățile locale în cadrul noii legislații federale.

„Mai multe state deja se confruntă cu dificultăți bugetare, chiar și înainte de măsurile fiscale ale administrației Trump”, a precizat Neil Dutta. „Situația era dificilă. Acum devine și mai gravă.”

