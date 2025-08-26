Trump vrea să redenumească Departamentul Apărării, „Ministerul Războiului”. Ce urmărește liderul american

Clădirea Pentagonului FOTO X/@peacemaket71

Președintele american Donald Trump a declarat că administrația sa ia în considerare readucerea Departamentului Apărării la denumirea sa istorică, Departamentul de Război. Potrivit șefului Casei Albe, o decizie ar putea fi luată în curând, dar ar necesita un vot în Congres.

Trump și-a făcut cunoscută poziția în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele sud-coreean Lee Jae-myeon, relatează Politico. El a amintit că departamentul a fost numit „Departamentul de Război” în timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, când Statele Unite au obținut victorii semnificative.

„Când am câștigat Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, se numea Departamentul de Război. Și pentru mine, asta este, de fapt, ceea ce este. În acea perioadă am avut o poveste de succes incredibilă”, a spus Trump.

Apel la trecut, ca strategie de viitor

Liderul de la Casa Albă invocă perioada de glorie militară a Americii din prima jumătate a secolului XX pentru a justifica inițiativa, sugerând că denumirea actuală – „Departamentul Apărării” – ar reflecta o abordare prea pasivă într-o lume tot mai imprevizibilă. Schimbarea, subliniază el, ar avea mai mult decât o semnificație simbolică: ar fi un semnal clar că SUA nu mai joacă doar defensiv.

La rândul său, secretarul Apărării, Pete Hegseth, sprijină ideea și a cerut în mod repetat „recuperarea spiritului combativ al instituției”. Într-o postare din luna iunie, Hegseth a remarcat că renunțarea la vechea denumire, după cel de-Al Doilea Război Mondial, a fost „un act de corectitudine politică”.

Un moștenitor al Războiului Rece

Timp de mai bine de 150 de ani, instituția care coordonează armata SUA s-a numit oficial „War Department” (Ministerul de Război), fiind redenumită abia în 1947, sub administrația Truman. Reforma de atunci a venit în contextul unei noi paradigme de securitate globală și a presupus crearea unei structuri centralizate – Pentagonul – care să unifice armata, marina și proaspăt înființatele forțe aeriene.

Orice modificare a acestei arhitecturi instituționale ar necesita însă aprobarea Congresului.

Semnale către electoratul conservator

Tonul adoptat de Trump în ultima perioadă, inclusiv în ceea ce privește armata, trădează o dorință de a capitaliza pe nemulțumirile alegătorilor conservatori față de politicile progresiste implementate în instituțiile publice, inclusiv în armată. Adjuncta purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a confirmat că președintele este „hotărât să redea prioritate militarilor din Pentagon, în detrimentul ideologiei DEI și al agendei progresiste”.

Nu este prima dată când Trump recurge la simboluri istorice pentru a sugera o întoarcere la o Americă „mai puternică” și „mai puțin compromisă de corectitudine politică”. Într-un sondaj informal realizat recent pe rețeaua X (fosta Twitter), Hegseth a întrebat publicul dacă susține redenumirea Departamentului Apărării. Majoritatea respondenților au fost de acord.

