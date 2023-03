Fostul preşedinte american Donald Trump a încheiat sâmbătă, principalul forum anual al dreptei americane, Conferinţa de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC), cu un discurs plin de minciuni, potrivit CNN, în care şi-a transmis nemulţumirile şi a promis că doar el poate salva America de la a deveni "un coşmar comunist împuţit", descotorosindu-se de "statul paralel" şi anulând politicile preşedintelui democrat Joe Biden în cazul în care mai primeşte o şansă să devină şef al statului.

Discursul lui Trump de o oră şi 45 de minute de la Maryland a fost plin de afirmații extrem de inexacte despre propria sa președinție, președinția lui Joe Biden, politică externă, criminalitate, alegeri și alte subiecte.

"Dacă mă trimiteţi înapoi la Casa Albă, vom fi o naţiune liberă. Domnia lor se va încheia. Nu mai suntem o ţară liberă. Nu mai avem o presă liberă. Nu mai avem nimic liber", a declarat Trump, în aplauzele participanţilor la conferinţa dreptei, care s-a desfăşurat în perioada 1-4 martie în afara capitalei federale Washington. Totuşi, Trump nu a reuşit să umple sala principală în care s-a desfăşurat în acest an reuniunea CPAC, care a fost de altfel pe jumătate goală pe tot parcursul celor patru zile de lucrări.

Trump şi-a insultat duşmanii de la dreapta şi de la stânga eşichierului politic şi s-a prezentat drept unica persoană capabilă să redea măreţia Americii.

"Voi spulbera statul paralel. Voi concedia birocraţii nealeşi şi forţele din umbră - bolnavi - aceşti oameni sunt bolnavi", s-a lansat Trump, afirmând o dată în plus, fără să aducă vreo dovadă, că de fapt el a câştigat alegerile prezidenţiale din 2020.

Trump a încercat să-şi regleze conturile cu fostul preşedinte republican al Camerei Reprezentanţilor, Paul Ryan, cu fostul consilier prezidenţial Karl Rove şi cu fostul guvernator al statului Florida, Jeb Bush, pe care i-a grupat în categoria "ciudaţi, neoconservatori, zeloţi ai frontierelor deschise şi tembeli".

Trump l-a luat peste picior şi pe liderul minorităţii republicane din Senat, Mitch McConnell, numindu-l "politician iubitor al Chinei". Însă această caracterizare nu l-a împiedicat pe Trump să se laude cu relaţiile sale cu preşedintele chinez Xi Jinping, dar şi cu cel rus, Vladimir Putin. În acest sens, Trump s-a lăudat că Rusia nu a capturat nicio ţară în timpul mandatului său pentru că el "se avea foarte bine cu Putin".

Cele mai gogonate minciuni, depistate de CNN:

Rusia, Ucraina, NATO și expansionismul rusesc

Lăudându-se cu palmaresul în politică externă, Trump a susținut că a fost singurul președinte în timpul căruia Rusia nu a invadat o țară. Deși este adevărat că Rusia nu a acaparat o altă țară în timpul mandatului lui Trump, nu este adevărat că el a fost singurul președinte american sub care Rusia nu a preluat o țară, notează CNN. Michael Khodarkovsky, profesor de istorie la Universitatea Loyola din Chicago, expert în imperialismul rus i-a răspuns. „Dacă prin Rusia se referă la actuala Federație Rusă care există din 1991, atunci cel mai bun exemplu este Clinton, 1992-98. În acest timp, Rusia a purtat un război în Cecenia, dar Cecenia nu era o țară, ci una dintre regiunile Rusiei.”

„Dacă prin Rusia se referă la URSS, așa cum o fac adesea oamenii, atunci din 1945, când URSS a ocupat o mare parte din Europa de Est și până în 1979, când URSS a invadat Afganistanul, Moscova nu a preluat nicio țară nouă. A trimis forțe doar în țările pe care le preluase în 1945 (Ungaria 1956, Cehoslovacia 1968), a adăugat profesorul de istorie.

Ads

Contribuția statelor membre la NATO

Trump a declarat că le-a spus statelor NATO că sunt delincvente pentru că își achitau facturile către Alianță. Deși este adevărat că majoritatea țărilor NATO nu au atins ținta NATO ca fiecare țară să cheltuiască minimum 2% din produsul intern brut pentru apărare, acea cifră de 2% este ceea ce NATO numește „linie directoare”; nu este un fel de contract obligatoriu și nu creează datorii. O reangajare oficială a NATO față de ținta de 2% în 2014 a spus doar că membrii care nu se află în prezent la acel nivel „ar urmări să se îndrepte către orientarea de 2% într-un deceniu”.

Trăinicia NATO

Lăudându-se cu felul în care a atras fonduri suplimentare pentru NATO de la țări, Trump a susținut: „De fapt, NATO nici nu ar exista dacă nu i-aș fi făcut să plătească”. CNN spune că afirmația este o prostie. Nu a existat niciodată niciun indiciu că NATO, creată în 1949, ar fi încetat să existe la începutul anilor 2020 fără finanțare suplimentară de la unii membri. „Această afirmație a lui Trump nu are nicio bază în realitate”, a spus Erwan Lagadec, profesor de cercetare la Elliott School of International Affairs de la Universitatea George Washington și expert în NATO.

Ads

Lagadec a remarcat că NATO nu a avut probleme să-și facă aliați să acopere cele aproximativ 3 miliarde de dolari în finanțare „directă” anuală pentru organizație, care reprezintă „arahide” pentru acest grup de țări. Și a spus că singurul membru NATO care a dat „un semn” în ultimii ani că se gândește să părăsească alianța „au fost... SUA, sub Trump”. Lagadec a adăugat că părăsirea Alianței de către SUA este un scenariu care ar putea-o ucide în mod realist, dar în mod clar nu despre asta vorbea Trump în observațiile sale cu privire la nivelul cheltuielilor.

James Goldgeier, profesor de relații internaționale la Universitatea Americană a răspuns într-un e-mail: „NATO a fost fondată în 1949, așa că pare foarte clar că Donald Trump nu a avut nimic de-a face cu existența sa. De fapt, îngrijorarea era că va scoate SUA din NATO, așa cum a avertizat consilierul său pentru securitate națională că ar fi făcut dacă ar fi fost reales.”

Noul sediu al NATO

Ads

Trump a batjocorit noul sediu al NATO, spunând: „Au aruncat bani – pe o clădire de birouri care a costat 3 miliarde de dolari. Este ca un zgârie-nori din Manhattan pus pe o parte. Este una dintre cele mai lungi clădiri pe care le-am văzut vreodată. Și le-am spus: „Ar fi trebuit – în loc să cheltuiți 3 miliarde de dolari, ar fi trebuit să cheltuiți 500 de milioane de dolari construind cel mai grozav buncăr pe care l-ați văzut vreodată. Pentru că Rusia nu a avut – nici nu ar avea nevoie de un atac cu un avion. Un foc de pistol tras prin acea clădire frumoasă de sticlă și a dispărut.”

Adevărul este că NATO a cheltuit mulți bani pentru sediul său din Belgia, dar cifra de „3 miliarde de dolari” a lui Trump este o exagerare majoră. Când Trump a folosit aceeași cifră inexactă la începutul lui 2020, NATO a declarat pentru CNN că sediul a fost de fapt construit pentru o sumă sub bugetul aprobat de aproximativ 1,18 miliarde de dolari, adică aproximativ 1,3 miliarde de dolari.

Avertismentul privind gazoductul Nord Stream 2

Trump s-a lăudat cu opoziția sa față de gazoductul Rusiei Nord Stream 2 către Germania: „Nord Stream 2 – Nimeni nu a auzit vreodată de asta... nu-i așa? Nimeni nu a auzit de Nord Stream 2 până când am venit eu. Am început să vorbesc despre Nord Stream 2. A trebuit să-i spun „conducta”, pentru că nimeni nu știa despre ce vorbesc.”

Aceasta este o hiperbola standard a lui Trump; pur și simplu nu este adevărat că „nimeni” nu auzise de Nord Stream 2 înainte să înceapă să discute despre asta. Nord Stream 2 a fost un subiect obișnuit al discuțiilor media, guvernamentale și diplomatice înainte de preluarea mandatului lui Trump. De fapt, Biden l-a criticat public în calitate de vicepreședinte în 2016. Este posibil ca Trump să fi generat o conștientizare sporită a SUA față de proiectul controversat, dar „nimeni nu a auzit vreodată de Nord Stream 2 până când am venit eu” nu este adevărat, notează CNN.

Trump și locurile de muncă

Promițând că va salva locurile de muncă ale americanilor dacă va fi ales din nou, Trump a susținut: „Am avut cel mai scăzut șomaj decât oricăre președinte vreodată”.

CNN scrie că acest lucru este fals. SUA au pierdut aproximativ 2,7 milioane de locuri de muncă în timpul președinției lui Trump, cel mai prost record de locuri de muncă pentru orice președinte. Pierderea netă a fost în mare parte din cauza pandemiei de Covid-19, dar chiar și recordul de locuri de muncă al lui Trump înainte de pandemie – aproximativ 6,7 milioane de locuri de muncă adăugate – a fost departe de cea mai bună performanță a unui președinte. Economia a adăugat peste 11,5 milioane de locuri de muncă în primul mandat al președintelui democrat Bill Clinton în anii 1990.

Taxe vamale pentru China

Trump a repetat o afirmație pe care a făcut-o frecvent în timpul președinției sale. Vorbind despre China, el a spus că a „taxat-o” cu tarife care au avut ca efect „aducerea a sute de miliarde de dolari în Trezoreria SUA din China.” El a susținut că a făcut asta chiar dacă „niciun alt președinte nu a primit nici măcar 10 cenți – niciun președinte nu a primit nimic de la ei”.

În realitate, SUA au taxe vamale cu China de mai bine de două secole, iar FactCheck.org a raportat în 2019 că SUA au generat în „medie de 12,3 miliarde de dolari în taxe vamale pe an, din 2007 până în 2016, potrivit Comisiei pentru Comerț Internațional al SUA”. De asemenea, importatorii americani, nu exportatorii chinezi, plătesc efectiv taxele – iar studii după studii în timpul președinției lui Trump au constatat că americanii suportau cea mai mare parte a costurilor tarifelor.

Deficitul comercial cu China

Trump a continuat să repete o afirmație falsă pe care a făcut-o de mai mult de 100 de ori în calitate de președinte - că SUA obișnuiau să aibă un deficit comercial cu China de peste 500 de miliarde de dolari pe an”.

Adevărul este că SUA nu a avut niciodată un deficit comercial de 500 de miliarde de dolari, 600 de miliarde de dolari sau 700 de miliarde de dolari cu China, chiar dacă este luat în calcul doar comerțul cu bunuri și se ignoră comerțul cu servicii în care SUA are un excedent cu China. Recordul pre-Trump pentru un deficit de bunuri cu China a fost de aproximativ 367 de miliarde de dolari în 2015. Deficitul de bunuri a atins un nou record de aproximativ 418 de miliarde de dolari sub Trump în 2018, înainte de a scădea sub 400 de miliarde de dolari în anii următori. notează CNN.

Trump și alegerile din 2020

Trump continuă să spună că el a câștigat alegerile din 2020. „Am câștigat al doilea mandat. Când spun că Biden a câștigat, oamenii deștepți știu că asta nu s-a întâmplat.”

Aceasta este minciuna obișnuită a lui Trump. El a pierdut alegerile din 2020 în fața lui Biden, cu 306 la 232 în Colegiul Electoral. Biden a câștigat cu peste 7 milioane de voturi mai multe decât Trump.

Democrații și alegerile

Trump a spus că democrații sunt buni doar la „dezinformare” și la „trișare în alegeri”. „Asta este o prostie, noetează CNN. Nu există nicio bază pentru o afirmație că democrații au trișat în alegeri. Frauda electorală și frauda alegătorilor sunt extrem de rare la alegerile din SUA, deși astfel de crime sunt comise ocazional de oficiali și susținători ai ambelor partide.

Echipament militar rămas în Afganistan

Trump a susținut, așa cum a făcut și înainte, că SUA au lăsat în urmă echipamente militare în valoare de 85 de miliarde de dolari atunci când s-au retras din Afganistan în 2021. „Lucrul despre care nimeni nu vorbește vreodată, am pierdut 13 soldați, am pierdut echipament militar în valoare de 85 de miliarde de dolari”.

Cifra de 85 de miliarde de dolari a lui Trump este falsă, susține CNN. În timp ce o cantitate semnificativă de echipamente militare care fuseseră furnizate de SUA forțelor guvernamentale afgane a fost într-adevăr abandonată talibanilor la retragerea SUA, Departamentul Apărării a estimat că acest echipament valorase aproximativ 7,1 miliarde de dolari. O parte din echipamentele rămase în urmă au fost făcute inoperabile înainte ca forțele americane să se retragă.

Talibanii și F-16

Trump a susținut că talibanii s-au făcut cu avioane de luptă F-16 din cauza retragerii SUA. „Se temeau de avioanele F-16. Și acum le dețin." Acest lucru este fals, spune CNN. F-16 nu s-au numărat printre echipamentele abandonate la retragerea SUA deoarece forțele armate afgane nu zburau cu F-16.

Imigrație

Trump a susținut că și-a respectat promisiunea de a finaliza un zid la granița cu Mexicul: „După cum știți, am construit sute de kilometri de zid și am îndeplinit această sarcină așa cum am promis. Și apoi am început să adaug și mai multe în zone care păreau să permită multor oameni să intre.”

CNN spune că nu este adevărat că Trump a „finalizat” zidul de frontieră. Potrivit unui raport oficial „Starea zidului de frontieră” scris de Serviciul Vamal și Protecția Frontierei SUA, la două zile după ce Trump a părăsit mandatul, aproximativ 737 de kilometri de zid au fost finalizat sub Trump.

Trump l-a atacat în discursul său pe procurorul districtual din Manhattan, Alvi Bragg, despre care a spus că "este moale cu criminalitatea". Biroul procurorului Bragg, care este de culoare, anchetează plăţile făcute de Trump pentru ca fosta actriţă din filme pentru adulţi Stormy Daniels să păstreze tăcerea în legătură cu presupusa lor relaţie sexuală.

"Acest procuror rasist este împins de la spate de democraţii stângii radicale, de mass-media mincinoasă şi de Departamentul Injustiţiei pentru a mă pune sub acuzare pentru o poveste de acum veche şi care nu a implicat nicio relaţie cu Stormy 'Faţă de Cal' Daniels. Nicio relaţie, nicio relaţie. Unde nici măcar nu există vreo infracţiune", a spus Trump.

Procuroarea Fani Willis din Georgia, care îl anchetează pe Trump pentru presupusă fraudă electorală în acest stat, a fost şi ea ţinta ironiilor lui Trump. Ancheta lui Willis a început după ce, potrivit unei conversaţii telefonice scurse în presă, Trump i-a cerut secretarului de stat al Georgiei să "găsească" voturi suplimentare care să-i asigure victoria în cursa prezidenţială din statul respectiv.

"Apoi îl avem pe procurorul districtual rasist din Atlanta", a spus Trump despre Willis, care este tot de culoare. "Ea are o instanţă nelegitimă care se axează pe un apel telefonic perfect pe care l-am făcut", a declarat Trump.

În discursul său, fostul preşedinte american a promis să pună capăt implicării SUA în războaie internaţionale. El a numit administraţia Biden "cea mai coruptă administraţie din istorie". "Joe Biden este un infractor şi nimic nu se întâmplă fără el", a spus Trump.

Fostul preşedinte a declarat că el va face din SUA o putere economică, obligând ţările care primesc protecţie militară din partea Statelor Unite să pună pe primul loc achiziţiile de mărfuri americane.

În puzderia de atacuri la adresa inamicilor săi, Trump a spus puţine lucruri despre principalii săi rivali la nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidenţiale din 2024: guvernatorul de Florida, Ron DeSantis, şi fosta ambasadoare a SUA la ONU, Nikki Haley.

”Avem un Partid Republican condus de nişte monştri, neoconservatori, mondialişti, partizani fanatici ai deschiderii frontierei şi imbecili”, a apreciat el, citând mai mulţi oameni de la vârful partidului.

Alegătorii americani, a declarat Trump, sunt obosiţi de ”dinastii politice înrădăcinate în cele două partide (republican şi democrat), interese particulare putrede, politicieni îndrăgostiţi de China” şi partizani ai ”războaielor externe fără sfârşit”.

”Vom avea un Al Treilea Război Mondial dacă nu se întâmplă ceva rapid”, a avertizat el, după ce a dezaprobat în mod deschis ajutorul american acordat Ucrainei.

”Eu sunt singurul candidat care poate face această promisiune: voi împiedica al treilea război mondial”, a dat asigurări fostul şef de stat, înfrânt de către democratul Joe Biden în 2020.

În schimb, el a promis să-şi ducă la bun sfârşit moştenirea dacă va fi reales preşedinte. "Vom termina ceea ce am început. Ne vom încheia misiunea. Vom duce la bun sfârşit această luptă până la victoria finală", a promis Trump.