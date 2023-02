Recent au apărut date noi despre modul în care Rusia se infiltrează instituții precum FBI, CIA și Congres. Moscova folosește strategia șoarecelui care încearcă să roadă clădirea din interior, scrie Anna Brodsky-Krotkina șef al programului de studii slave la Universitatea Washington și Lee din statul Virginia (SUA), în Zerkalo Nedeli.

Cea mai recentă știre pe această temă a fost arestarea fostului agent FBI Charles McGonigal, 54 de ani. El este acuzat de legături cu Oleg Deripaska, un oligarh rus apropiat de Putin. Potrivit rechizitoriului, McGonigal a luat bani de la Deripaska pentru a-i spăla imaginea și pentru a-i proteja investigațiile după ce protejatul lui Putin a cazut sub sancțiunile SUA.

Când McGonigal a lucrat în FBI, fiind însărcinat să investigheze activitățile oligarhilor ruși și cazul lui Deripaska, care încerca să găsească lacune pentru a încălca sancțiunile. (De remarcat că Deripaska a fost asociat cu Paul Manafort, care în 2016 a condus campania prezidențială a lui Donald Trump. În 2018, Manafort a fost condamnat pentru o serie de infracțiuni legate de relațiile sale cu Rusia. Trump l-a grațiat.)

Potrivit rechizitoriului, McGonigal, care era consultant, a încercat să elimine numele lui Deripaska de pe lista cu cei sancționați. Evident, activitățile lui McGonigal într-un plan mai larg au fost să submineze efectul sancțiunilor economice introduse împotriva rușilor bogați după invadarea Ucrainei de către Rusia. McGonigal a lucrat pentru FBI și CIA timp de 22 de ani și a ajuns într-una dintre cele mai importante poziții în contrainformații americane. În calitate de angajat de rang înalt al celor două agenții de securitate americane, a avut acces la o mulțime de informații clasificate. De exemplu, a primit liste cu cei sancționați cu mult înainte ca sancțiunile să intre în vigoare. McGonigal avea informații detaliate despre investigațiile asupra spionilor străini și a cetățenilor americani suspectați că lucrează pentru guverne străine. A participat la cele mai importante cazuri: în 2010, a condus ancheta WikiLeaks. În timp ce lucra pentru CIA, McGonigal a servit ca expert în activitățile de informații rusești care vizează eforturile Statelor Unite de a recruta spioni ruși.

McGonigal a fost în mod clar o sursă importantă de informații clasificate și este ușor să ne imaginăm consternarea colegilor săi de la FBI și CIA când și-au dat seama cu cine au de-a face și cât de multe informații s-au scurs probabil în tabăra inamicului, scrie Anna Brodsky-Krotkina.

Evident, McGonigal nu este un aliat ideologic al lui Putin - a fost mânat de lăcomia obișnuită, care l-a determinat să coopereze cu Albania și, chiar cu China pentru bani.

Până în prezent, McGonigal nu a fost acuzat de spionaj, dar cantitatea de informații de care dispunea nu putea decât să fie de interes pentru statele străine cu care a cooperat în secret. Această poveste aruncă cu siguranță o umbră asupra unor agențiilor americane respectate precum FBI și CIA.

Oligarh rus, sponsor al congresmanului mincinos George Santos

O altă poveste este legată de contactele rusești ale noului congresman din statul New York (Long Island și Queens) George Santos, care a fabricat absolut toate aspectele biografiei sale, și a păstrat sub tăcere averea sa, despre care nu se știe de unde a venit și prin ce conexiuni întunecate. În timpul campaniei sale electorale, Santos a susținut că, după ce a absolvit facultatea din New York, a devenit un „finanțator experimentat și investitor pe Wall Street”, a moștenit 13 proprietăți și a fondat o organizație de caritate pentru animale care a salvat peste 2500 de câini și pisici.

După cum s-a dovedit după victoria sa electorală, congresmanul nu a absolvit nicio universitate, nu a lucrat în companii financiare de prestigiu, nu a moștenit proprietăți imobiliare și nu a salvat pisici sau câini. Detaliile vieții sale personale s-au dovedit și ele false.

S-a dovedit a nu fi evreu, rudele lui nu au scăpat de Holocaust, mama lui nu se afla într-unul dintre turnurile gemene în timpul atacului terorist din 11 septembrie, ci se afla atunci în Brazilia. Nici măcar orientarea lui sexuală (s-a prezentat drept gay) nu este pe deplin de încredere.

Imaginea jucată de Santos nu a fost întâmplătoare - se potrivea perfect alegătorilor din suburbiile New York-ului. Totul s-a dovedit a fi o minciună de la început până la sfârșit. Mai mult, agențiile guvernamentale care au început să investigheze apariția neașteptată a unor sume mari de bani la Santos (care anterior nici măcar nu avea bani de chirie), au descoperit legăturile sale cu un anume Andrew Intrater, un om de afaceri care întreține relații de afaceri strânse cu vărul său, un oligarh rus Viktor Vekselberg, care se află sub sancțiuni. Intrater a contribuit cu o sumă semnificativă la campania electorală a lui Santos, dar acest lucru nu explică totalitatea fondurilor de care a dispus Santos.

