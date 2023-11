Joe Biden l-a surprins pe Xi Jinping cu o fotografie din tinerețe a liderului chinez zâmbind cu podul Golden Gate în fundal

O fotografie veche a liderului chinez Xi Jinping pozând la podul Golden Gate este acum unul dintre cele mai discutate subiecte de pe rețelele sociale din China.

Fotografia a ieșit la lumină miercuri, 15 noiembrie, când Xi și președintele Joe Biden s-au întâlnit la San Francisco pentru summitul de cooperare economică Asia-Pacific.

Fotografia decolorată îl arată pe Xi, tânăr, zâmbind cu podul Golden Gate în fundal.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, Biden i-a arătat chiar lui Xi fotografia de pe telefonul său mobil.

Pointing to a photo in his phone with the Golden Gate Bridge in the background, President Biden asked President Xi, “Do you know this young man?” “Oh yes,” said President Xi, “this was 38 years ago.”🌞 pic.twitter.com/r65Em6Z7oS