Cu ce sancțiuni vor SUA să descurajeze amenințările Rusiei la adresa Ucrainei

Administrația Biden a transmis noi avertismente Rusiei cu privire la sancțiunile cu care s-ar putea confrunta dacă va continua cu amenințările de a invada Ucraina.

Oficialii americani au arătat că există posibilitatea unor schimbări progresive în deciziile privind viitoarea poziție strategică a Americii în Europa, dar Rusia va fi lovită de sancțiuni debilitante dacă ar interveni în Ucraina.

Administrația americană va fi deschisă la discuții cu Rusia în privința reducerii posibilelor viitoare desfășurări de rachete ofensive în Ucraina și limitarea exercițiilor militare ale SUA și ale NATO în Europa de Est.

Cu toate acestea, ei au spus că Rusia va fi lovită puternic de sancțiuni economice dacă intervine în Ucraina. Pe lângă sancțiunile directe asupra entităților rusești, acestea ar putea include restricții semnificative asupra produselor exportate din SUA în Rusia și a produselor potențial fabricate în străinătate aflate sub jurisdicția SUA.

Comentariile vin în ajunul întâlnirii oficialilor americani și ruși de luni din Elveția, pe fondul tensiunilor crescute din cauza Ucrainei.

SUA sunt dispuse să discute anumite aspecte limitate ale poziției sale de securitate europeană în aceste discuții. Dar ei au subliniat că orice acord va depinde de eliminarea Rusiei a amenințărilor la adresa Ucrainei și că nicio decizie nu va fi luată fără acordul Ucrainei sau al NATO.

Comentariile au fost făcute sub condiția păstrării anonimatul, într-o conferință telefonică organizată de Casa Albă. Sunt primele care sugerează dorința de a face compromisuri în chestiuni tangențiale cu Ucraina, dar au fost însoțite de amenințări cu inacțiunea din partea Rusiei la cererile SUA de a se retrage de la granița cu Ucraina.

În cazul unei invazii ruse a Ucrainei, „noi – în coordonare cu aliații și partenerii noștri – vom impune imediat costuri severe și copleșitoare asupra economiei Rusiei, inclusiv asupra sistemului său financiar și sectoarelor considerate critice pentru Kremlin”, a spus un alt oficial.

Rusia, exclusă din SWIFT

Planurile pe care Statele Unite le-au discutat cu aliaţii în ultimele zile includ oprirea celor mai mari instituţii financiare ale Rusiei de la tranzacţiile globale, impunerea unui embargo asupra tehnologiei de fabricaţie americană . Oficialii au refuzat să spună dacă Statele Unite sunt pregătite să deconecteze băncile ruseşti de la sistemul global de mesagerie electronică de plată cunoscut sub numele de SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Dar oficialii europeni spun că au discutat despre posibilitatea ca Rusia să fie exclusă din SWIFT – ceva ce majoritatea marilor puteri europene au refuzat să ia în considerare până de curând, de teamă că Rusia ar putea riposta încercând să întrerupă fluxurile de gaze şi petrol în timpul iernii, chiar şi pentru scurt timp.

Embargou la componente electronice americane

Pe lângă sancțiunile aplicate pe energie și bunuri de larg consum, SUA și aliații săi iau în considerare interzicerea exportului către Rusia de componente electronice avansate, software și tehnologii aferente care utilizează echipamente americane. Rusia ar putea fi adăugată celui mai restrictiv grup de țări în scopul controlului exporturilor, alături de Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria, au spus oficialii.

Aceasta ar însemna că capacitatea Rusiei de a obține circuite integrate și produse care conțin circuite integrate ar fi sever restricționată, din cauza dominației globale a software-ului, tehnologiei și echipamentelor americane în acest sector. Impactul s-ar putea extinde la avionica aeronavelor, mașini-unelte, smartphone-uri, console de jocuri, tablete și televizoare.

Astfel de sancțiuni ar putea viza, de asemenea, industria rusă critică, inclusiv sectoarele sale de apărare și aviație civilă, care ar afecta ambițiile de înaltă tehnologie ale Rusiei, fie în inteligența artificială, fie în calculul cuantic.

Sancţiunile tehnologice ar viza unele dintre industriile favorizate de Putin - în special aerospaţiale şi armamentul, care asigură venituri pentru guvernul rus. Accentul ar fi pus pe avioanele de luptă construite în Rusia, sistemele antiaeriene, sistemele antisateliţi, sistemele spaţiale şi tehnologiile emergente în care Rusia speră să obţină câştiguri, cum ar fi inteligenţa artificială şi calculul cuantic.

Controalele similare ale exporturilor au fost surprinzător de eficiente împotriva principalului producător de telefoane mobile din China, Huawei, care pentru o perioadă a fost printre cei mai importanţi furnizori de smartphone-uri din lume. Acea parte a afacerii sale s-a prăbuşit aproape în ultimul an, deoarece nu poate obţine cipuri avansate. Dar economia rusă seamănă puţin cu cea a Chinei şi nu este clar că este la fel de vulnerabilă la un embargo de semiconductori şi alte microelectronice care sunt esenţiale pentru producţia chineză.

Există şi alte opţiuni luate în considerare care merg dincolo de simpla interzicere a vânzării de cipuri. Într-o etapă suplimentară, potrivit oficialilor americani, Departamentul de Comerţ ar putea emite o hotărâre care ar interzice, în esenţă, exportul oricăror bunuri de larg consum în Rusia - de la telefoane mobile şi laptopuri până la frigidere şi maşini de spălat - care conţin produse americane sau de design american. Electronică. Acest lucru s-ar aplica nu numai producătorilor americani, ci şi producătorilor europeni, sud-coreeni şi altor producători străini care folosesc cipuri sau software american.

Spre deosebire de China, Rusia nu produce multe dintre aceste produse – iar efectele asupra consumatorilor ar putea fi ample.

Oficialii americani au avut grijă să nu emită ultimatumuri Rusiei, cerând în același timp încetarea amenințărilor la adresa Ucrainei. Dar au respins categoric cererile Rusiei ca NATO să nu se extindă în continuare spre est și ca SUA să elimine trupe și arme din Europa de Est.

Rusia se declară dezamăgită de semnalele transmise de SUA înaintea negocierilor de la Geneva

Rusia a declarat duminica aceasta că este dezamăgită de semnalele pe care Washingtonul şi Bruxellesul le transmit înaintea negocierilor de luni de la Geneva şi de faptul că Statele Unite ale Americii insistă pe concesii unilaterale din partea Rusiei, au relatat agenţiile Interfax şi RIA, citate de Reuters.

Negocierile dintre diplomaţi americani şi ruşi încep luni la Geneva după săptămâni la rând de confruntare pe tema desfăşurării de trupe ruse în apropierea graniţei cu Ucraina, cu trimişi speciali cu experienţă de ambele părţi încercând să evite o criză.

Agenţia de presă Interfax l-a citat pe ministrul de externe adjunct rus, Serghei Riabkov, care a declarat că Moscova nu se duce cu optimism la negocieri.

"Nu vom accepta nicio concesie. Acest lucru este cu totul exclus", a declarat agenţiilor de presă ruse Riabkov, care urmează să participe la negocieri. "Suntem decepţionaţi de semnalele venite zilele acestea de la Washington, dar şi de la Bruxelles", a adăugat el, citat de AFP.

Săptămâna diplomatică începe luni, cu o întâlnire faţă în faţă a viceminiştrilor de externe ai celor două puteri rivale, americanca Wendy Sherman şi rusul Serghei Riabkov, aminteşte AFP. Sesiunea va continua miercuri, cu o reuniune NATO-Rusia, apoi cu o reuniune, joi, la Viena, a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), pentru a-i include şi pe europeni, care se tem să nu fie lăsaţi deoparte.

Un înalt responsabil al Casei Albe a menţionat a declarat că americanii şi ruşii "vor avea probabil o primă conversaţie duminică seara", înainte de a participa la "principala lor reuniune, de luni", din Elveţia.

