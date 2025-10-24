Mafia și NBA, la aceeași masă. Scandal uriaș de jocuri de poker aranjate, în SUA. Au folosit mese cu raze X și camere ascunse pentru a fura milioane

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:25
615 citiri
Jocuri de poker aranjate, în SUA FOTO: Hepta

Mese cu raze X. Camere ascunse. Cărți marcate în prealabil. Chiar și lentile de contact speciale. Procurorii americani spun că suspecții acuzați joi, 23 octombrie, într-un caz de jocuri de noroc ilegale de mare amploare au folosit tehnologie sofisticată pentru a înșela victimele și a le fura milioane de dolari.

Într-o serie de arestări efectuate joi, ofițerii de poliție din toată țara au reținut mai multe nume mari din baschetul profesionist american (NBA) și zeci de persoane suspectate de infracțiuni, sub acuzația de pariuri ilegale. Unul dintre cazuri se concentrează pe pariurile sportive, în timp ce altul implică acuzații de jocuri de poker cu mize mari, trucate în mod elaborat, relatează cbsnews.com.

Potrivit procurorilor federali, suspecții ar fi folosit tehnologii sofisticate de trișare – de la mese cu raze X și camere ascunse până la cărți marcate și lentile de contact speciale – pentru a înșela participanții la partide de poker cu mize mari, obținând câștiguri de milioane de dolari.

31 de inculpați, printre care membri ai familiilor mafiote Bonanno, Gambino, Luchese și Genovese

În total, 31 de persoane au fost inculpate, inclusiv antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, și fostul jucător NBA Damon Jones. Terry Rozier, de la Miami Heat, este acuzat doar în dosarul legat de pariuri sportive.

Oficialii FBI au declarat că rețeaua de poker ar fi fost operată de membri ai unor grupări de crimă organizată asociate cu „La Cosa Nostra”.

„Frauda este uluitoare”, a spus Kash Patel, directorul FBI, la o conferință de presă. Ricky Patel, șeful Biroului pentru Investigații de Securitate Internă din New York, a precizat că pierderile cauzate victimelor se ridică la cel puțin 7 milioane de dolari.

Jocuri organizate în mai multe orașe din SUA

Potrivit acuzațiilor, schema ar fi început în 2019, cu jocuri organizate la New York, Las Vegas, în Hamptons și la Miami. Procurorul Joseph Nocella, din districtul estic al New Yorkului, a declarat că inculpații ar fi folosit „o varietate de tehnologii de trișare extrem de sofisticate”.

Participanții neavizați, numiți „pești”, erau invitați să joace alături de sportivi celebri, supranumiți „cărți cu figuri”. Printre aceștia s-ar fi numărat Billups și Jones. Cei implicați, de la dealer până la „cărțile cu figuri”, știau despre schemă, a spus Nocello. „Odată ce jocul începea, victimele erau înșelate cu zeci sau sute de mii de dolari pe partidă”, a spus Nocella.

Dispozitive modificate și semnale secrete

Anchetatorii susțin că participanții foloseau mașini de amestecare a cărților modificate pentru a identifica în timp real cine avea cea mai bună mână. Informațiile ar fi fost transmise unui operator aflat în afara locației, care le comunica prin telefon unui complice de la masă, cunoscut sub numele de „quarterback” (fundaș). Acesta ar fi transmis apoi semnale discrete celorlalți membri ai grupului pentru a câștiga jocul de poker.

Potrivit procurorilor, un astfel de dispozitiv de amestecare ar fi fost obținut „sub amenințarea armei”.

Tehnologie avansată pentru trișare

Printre echipamentele confiscate se numără mese capabile să citească prin raze X cărțile plasate cu fața în jos, camere ascunse montate în tăvile de jetoane și ochelari sau lentile de contact care puteau citi cărțile pre-marcate, potrivit documentelor instanței.

Comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, a declarat că unele camere erau ascunse în corpurile de iluminat deasupra meselor.

Legături cu mafia și spălare de bani

Procurorii afirmă că membrii familiilor mafiote implicate controlau deja jocuri ilegale de poker în New York și au văzut în această rețea o „sursă de finanțare” pentru activitățile lor criminale.

Veniturile obținute ar fi fost spălate prin companii-fantomă, tranzacții în numerar și criptomonede, potrivit rechizitoriului.

Reacția NBA și a avocaților

NBA a declarat într-un comunicat că examinează acuzațiile și cooperează cu anchetatorii.

„Terry Rozier și Chauncey Billups au fost suspendați temporar de la echipele lor, iar liga continuă să colaboreze cu anchetatorii”, se arată în comunicat.

Avocatul lui Billups, Chris Heywood, a spus că acesta este „un om integru” și că va contesta acuzațiile: „A crede că Chauncey Billups și-ar risca reputația, libertatea și moștenirea sa pentru un joc de cărți este absurd.”

Reprezentantul lui Rozier, James Trusty, a criticat modul în care a fost reținut clientul său, acuzând procurorii că au urmărit „spectacolul mediatic al unui arest demonstrativ”.

Oficialii americani au subliniat că toate persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

