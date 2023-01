Scandal în SUA. Selecționerul naționalei de fotbal și-a lovit soția în tinerețe. "Nu există nicio scuză pentru acţiunile mele din acea noapte”

Selecţionerul echipei de fotbal a Statelor Unite, Gregg Berhalter, a recunoscut că şi-a lovit soţia, după ce au avut o ceartă pe vremea când erau adolescenţi. Acum în vârstă de 49 de ani, Berhalter este investigat de US Soccer, după ce s-au formulat acuzaţii la adresa sa, relatează BBC.

Într-o declaraţie de marţi, Berhalter a spus că a fost contactat în timpul Cupei Mondiale de cineva care spunea că îl va „distruge”.

„Nu există nicio scuză pentru acţiunile mele din acea noapte”, a spus el.

Declaraţia, semnată şi de soţia sa Rosalind, a prezentat detalii despre incidentul care a avut loc în 1991.

„Ne întâlneam de patru luni când s-a întâmplat un incident între noi, care avea să modeleze viitorul relaţiei noastre”, se arată în declaraţie.

„Într-o noapte, în timp ce beam la un bar local, eu şi Rosalind am avut o ceartă aprinsă care a continuat afară. A devenit fizic şi i-am dat cu piciorul în picioare”.

Berhalter a spus că Rosalind „nu a mai vrut să aibă nimic de-a face” cu el imediat după incident, dar s-au întâlnit şapte luni mai târziu pentru a-şi reconstrui relaţia.

De atunci sunt împreună şi au sărbătorit 25 de ani de căsătorie în weekendul de Anul Nou.

„După ce a aflat despre acuzaţia împotriva antrenorului principal al echipei naţionale masculine a SUA, Gregg Berhalter, pe 11 decembrie 2022, US Soccer a angajat imediat Alston & Bird LLP pentru a efectua o investigaţie independentă în această problemă.

Astfel, US Soccer a aflat despre un potenţial comportament inadecvat faţă de mai mulţi membri ai personalului nostru de către persoane din afara organizaţiei noastre. Luăm în serios un astfel de comportament şi ne-am extins ancheta pentru a include acele acuzaţii. Apreciem că Gregg şi Rosalind au venit să vorbească deschis despre acest incident. În concordanţă cu angajamentul nostru faţă de transparenţă, vom împărtăşi public rezultatele investigaţiei când aceasta va fi finalizată. US Soccer condamnă violenţa de orice fel şi ia foarte în serios astfel de acuzaţii”, a menţionat US Soccer, într-un comunicat.

Berhalter, al cărui contract a expirat la sfârşitul lunii decembrie, a declarat că a cooperat pe deplin cu ancheta US Soccer.

