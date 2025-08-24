Silicon Valley, plin de oameni bogați care se consideră victime, spune Nick Clegg, fost politician britanic și strateg Meta

Fost vicepremier britanic şi strateg de comunicare pentru Meta, Nick Clegg, face o radiografie dură a culturii din Silicon Valley în noua sa carte, în care povesteşte cum a trecut de la politica europeană şi britanică la inima industriei tech globale.

Într-un interviu acordat The Guardian, Clegg descrie o lume dominată de bărbaţi extrem de bogaţi, siguri pe ei, dar care se consideră „victime ale sistemului”. „În Silicon Valley nu se simt privilegiaţi, ci nedreptăţiţi. Nu pot înţelege această combinaţie stranie de machism şi autocompătimire”, spune fostul lider liberal-democrat, referindu-se la cultura dominantă în rândul elitelor tehnologice.

Elon Musk, CEO-ul Tesla şi SpaceX, este menţionat ca exemplu al acestei tendinţe – cu „drujba” lui simbolică – în contrast cu Mark Zuckerberg, pe care Clegg îl descrie drept „curios şi raţional”, evitând să-l includă în grupul celor pe care îi critică.

Nick Clegg a petrecut şapte ani în eșalonul de vârf al companiei Meta. Într-un moment în care tehnologia este privită cu tot mai multă suspiciune, Clegg îşi apără misiunea: reformarea unei industrii care, deşi uniformizată şi adesea arogantă, poate – susţine el – să rămână o forţă pentru bine.

Sir Nick Clegg are 58 de ani şi, după ce a condus Partidul Liberal-Democrat şi a fost vicepremier în guvernul de coaliţie cu David Cameron, Clegg a făcut un salt neaşteptat: a acceptat oferta companiei Meta (fosta Facebook) de a coordona relațiile globale. „Dacă cei care conduceau Facebook ar fi fost nişte monştri, n-aş fi lucrat acolo”, spune, într-un interviu pentru The Guardian, cu o onestitate care, deşi prudentă, nu sună defensiv.

Ads

Silicon Valley, între conformism şi ipocrizie

Silicon Valley, locul unde se visează viitorul, i s-a părut, paradoxal, „incredibil de conformist”. Toţi ascultau aceleaşi podcasturi, conduceau aceleaşi maşini electrice, vorbeau aceeaşi limbă a progresului tehnologic. „Un comportament de turmă”, constată el sec. Ceea ce ar fi trebuit să fie epicentrul inovaţiei s-a dovedit, în viziunea sa, un mediu dominat de un amestec ciudat de „machism şi autocompătimire”.

„În Silicon Valley, nu doar că nu îşi recunosc privilegiile, dar mulţi dintre aceşti ”tech bros” se percep ca victime ale unui sistem care nu îi înţelege”, adaugă, cu o indignare rar întâlnită la el. Nu-l vizează direct pe Zuckerberg sau pe Elon Musk, dar cultura pe care o descrie este una îngrijorătoare. „Dacă ești obişnuit cu privilegiul, egalitatea ţi se pare o formă de oprimare”, punctează Clegg, citând un adagiu devenit slogan în cercurile progresiste.

Reformator sau complice?

A acceptat postul de la Meta în 2018, în plin scandal Cambridge Analytica şi pe fondul acuzelor privind rolul Facebook în alegerile din 2016. Mulţi l-au considerat un „trădător” al principiilor liberale, atras de un pachet salarial generos – estimat de unele surse la 100 de milioane de lire. „Probabil e o estimare greşită, dar da, am fost plătit foarte bine”, admite fără echivoc.

Ads

Totuşi, el susţine că a mers acolo cu o misiune: să introducă mecanisme de responsabilizare. A creat un consiliu de supraveghere extern, a promovat cercetări independente despre impactul rețelelor sociale şi a apărat principiul libertăţii de exprimare, chiar şi atunci când era incomod. „Sunt un liberal în sensul clasic al cuvântului. Cred că exprimarea liberă este o forţă de emancipare, chiar şi când vine cu riscuri.”

Trump, AI şi momentul demisiei

Cea mai grea zi la Meta? Suspendarea contului lui Donald Trump în urma revoltei de la Capitoliu. „A fost o decizie care m-a apăsat enorm. Pe de o parte, era clar că a încălcat regulile. Pe de altă parte, eram un actor privat care decidea soarta unei figuri publice uriaşe într-o democraţie”, spune Clegg. De altfel, a părăsit compania în ianuarie 2025, exact înainte ca giganţii tech să îşi manifeste deschis sprijinul pentru o nouă candidatură Trump.

Nu o consideră o coincidenţă. „Silicon Valley, când am ajuns acolo, era sceptică faţă de putere. Acum, o parte din ea pare că vrea să fie parte din ea.”

Ads

Între timp, avertizează că pericolul real vine din altă parte: inteligenţa artificială. În cartea sa recentă, „How to Save the Internet”, Clegg anticipează o lume în care AI va intermedia tot: de la rezervări de vacanţe la selectarea conţinutului pe care îl vedem. „În acel moment, când puterea economică şi culturală se concentrează atât de mult într-un număr atât de mic de mâini, nu cred că aceste companii vor mai avea ”permisiunea socială” de a funcţiona liber.”

Europa ca muzeu, America ca locomotivă

Privind spre Europa, Clegg este sumbru. O descrie ca pe un continent „care riscă să devină un muzeu”, marginalizat într-o lume în care bătălia geopolitică se dă între SUA şi China. „Uitaţi-vă la diferenţa dintre PIB-ul SUA şi cel al Europei în ultimii 10 ani. E uluitoare. Cotswolds a devenit un parc tematic pentru americani bogaţi.”

Ads

Crede că Europa va trebui să aleagă curând: între valorile liberale europene şi tentaţia autoritarismului transatlantic. Se declară îngrijorat de influenţa ideologică a unor figuri ca JD Vance, vicepreşedintele SUA, care a susţinut deschis extrema dreaptă din Germania. „A fost un moment de interferenţă politică americană în Europa, mai grav decât orice au făcut vreodată ruşii.”

Despre trecutul politic şi viitorul incert

Clegg nu exclude o revenire în politica europeană, dar nu în prim-plan. Ar susţine o reîntoarcere a Marii Britanii în UE „chiar şi doar ca voluntar care lipeşte afișe”. Îşi exprimă frustrarea faţă de precauţia liderilor laburişti Keir Starmer şi Rachel Reeves. „Ai o singură şansă. Dacă nu ești curajos, nu schimbi nimic.”

Regretă că partidul său a fost „pedepsit” pentru compromisurile guvernării, deşi a obţinut reforme importante pentru categoriile vulnerabile. „Mi-a fost clar că, după Brexit, Marea Britanie a pierdut energie, claritate, direcţie.”

Ads

Nu evită nici întrebările incomode despre acuzaţiile grave aduse companiei Meta de fosta directoare Sarah Wynn-Williams. Nu a fost martor şi nu comentează. „Dacă aş fi crezut că Mark Zuckerberg sau Sheryl Sandberg sunt monştri, nu aş fi acceptat să lucrez pentru ei”, punctează categoric.

Clegg se pregăteşte pentru o nouă etapă: susţinerea unui ecosistem european de tehnologie capabil să concureze global. Nu e sigur unde va duce acest drum, dar rămâne fidel unei idei: că viitorul poate fi mai bun decât prezentul.

„Dacă te temi de tot ce e nou, nu vei face nimic. A fi progresist înseamnă să crezi că ziua de mâine poate fi mai bună decât cea de azi.”

Ads