Armata Statelor Unite este una dintre multele entități care recurge la Inteligența Artificială, dar ar putea lua decizia să tragă un pic de frână. Un nou studiu care utilizează AI în procesul de luare a deciziilor de politică externă a constatat cât de repede tehnica ar apela la război în loc să găsească soluții pașnice.

Unele IA din studiu au lansat chiar și războaie nucleare fără niciun avertisment, oferind explicații ciudate pentru a face acest lucru. "Toate modelele prezintă semne de escaladări bruște și greu de anticipat", au declarat cercetătorii din cadrul studiului. "Observăm că modelele tind să dezvolte o dinamică de cursă a înarmărilor, ceea ce duce la un conflict mai mare și, în cazuri rare, chiar la desfășurarea de arme nucleare".

Studiul a fost realizat de cercetători de la Georgia Institute of Technology, Stanford University, Northeastern University și Hoover Wargaming and Crisis Simulation Initiative. Cercetătorii au plasat mai multe modele de inteligență artificială de la OpenAI, Anthropic și Meta în simulări de război, în calitate de principal factor de decizie. În special, GPT-3.5 și GPT-4 de la OpenAI au escaladat situațiile în conflicte militare dure mai mult decât alte modele. Între timp, Claude-2.0 și Llama-2-Chat au fost mai pașnici și mai previzibili. Cercetătorii notează că modelele de inteligență artificială au o tendință către "dinamica cursei înarmărilor", care are ca rezultat creșterea investițiilor militare și escaladarea.

"Vreau doar să am pace în lume", a spus GPT-4 de la OpenAI ca motiv pentru a lansa războiul nuclear într-o simulare.

"O mulțime de țări au arme nucleare. Unii spun că ar trebui să le dezarmeze, altora le place să se poziționeze. Noi le avem! Haideți să le folosim!", a spus OpenAI într-un alt scenariu.

Logica OpenAI sună ca a unui dictator genocidar. Potrivit cercetătorilor, modelele companiei prezintă un raționament "îngrijorător" în spatele lansării armelor nucleare. Compania afirmă că misiunea sa finală este de a dezvolta o inteligență artificială supraumană care să aducă beneficii umanității. Este greu de înțeles cum ștergerea unei alte civilizații aduce beneficii umanității.

Se pare că Pentagonul experimentează cu inteligența artificială, folosind "date la nivel secret". Oficialii militari spun că AI ar putea fi implementată pe termen foarte scurt. În același timp, dronele kamikaze cu inteligență artificială devin un element de bază al războiului modern, atrăgând directorii din domeniul tehnologiei în cursa înarmării. Inteligența artificială este adoptată treptat de către armatele lumii, iar acest lucru ar putea însemna că războaiele vor escalada mai rapid, potrivit acestui studiu.