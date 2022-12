SUA trimite în Ucraina sistemul de apărare antirachetă Patriot. Când va fi anunțată decizia VIDEO

Statele Unite finalizează planurile de a trimite sistemul de apărare antirachetă Patriot în Ucraina, o decizie care ar putea fi anunţată chiar în această săptămână, au declarat marţi trei oficiali americani pentru Reuters.

Ucraina a cerut partenerilor săi occidentali sisteme de apărare aeriană, inclusiv sisteme Patriot de fabricaţie americană, pentru a se proteja de bombardamentele intense cu rachete ruseşti inclusiv asupra infrastructurii sale energetice.

Sistemele de apărare antiaeriană cu baza la sol, cum este Patriot, fabricat de Raytheon Technologies Corporation, cu sediul în Arlington, Virginia, sunt construite pentru a intercepta rachetele care se apropie.

🇺🇸⚡ Plans to supply #Patriot air defense systems from the #USA to #Ukraine are at the final stage, - #CNN

According to the publication, several American officials confirm that plans for the supply are in the final stages.

1/2⬇️#UkraineRussiaWar #russiaisateroriststate pic.twitter.com/Y3MhYYhvob