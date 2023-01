Un bărbat care conducea un autoturism Tesla a ajuns cu mașina într-o piscină din California, fiind salvat de doi angajați au unei grădinițe din apropiere, relatează Insider.

Accidentul a avut loc marți. Alături de șofer, în mașină se mai aflau fiul său de 4 ani și bunica acestuia.

Potrivit autorităților, șoferul a încurcat accelerația cu frâna, a trecut cu mașina prin gardul unei curți din Pasadena și a ajuns în piscină.

Deși era acasă, proprietarul piscinei nu și-a dat seama de ce se întâmplă afară.

Cei trei au fost scoși din mașină de doi angajați ai unei grădinițe din apropiere, care văzuseră accidentul. Nimeni nu a fost rănit.

PFD and PPD are on scene 700 blk. west California Blvd. A Tesla driver hit the accelerator instead of the brake, drove through a wall and into a pool. Three occupants in vehicle including a child. Good samaritans jumped into the pool and rescued the occupants. @PasadenaGov pic.twitter.com/euHlfLGfrz