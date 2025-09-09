Capitalismul continuă să fie privit mai favorabil decât socialismul de către cetățenii americani, însă sprijinul pentru acest sistem economic a scăzut semnificativ în ultimii ani. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Gallup, doar 54% dintre americani declară o opinie favorabilă față de capitalism — în scădere de la 60% în 2021 și sub nivelurile înregistrate în majoritatea anilor anteriori.

Prin contrast, percepțiile față de socialism s-au menținut relativ constante, cu 39% dintre respondenți exprimând o opinie pozitivă și 57% una negativă. Gallup monitorizează opiniile americanilor cu privire la diverse sisteme economice încă din 2010, sondajul actual fiind realizat în perioada 1–20 august.

Schimbări semnificative în rândul democraților și independenților

Scăderea înregistrată în sprijinul pentru capitalism este atribuită în principal democraților și independenților. Ambele grupuri au înregistrat o scădere de opt puncte procentuale comparativ cu 2021. Pentru prima dată, mai puțin de jumătate dintre alegătorii democrați (42%) mai privesc capitalismul favorabil, în timp ce majoritatea independenților (51%) continuă să îl susțină. Opiniile republicanilor au rămas în mare parte neschimbate, trei sferturi dintre aceștia menținând o atitudine favorabilă față de capitalism.

Pe de altă parte, susținerea democraților pentru socialism a crescut constant din 2010 încoace, când 50% aveau o opinie pozitivă, ajungând în prezent la aproximativ 66%. Această tendință a fost în mare parte contrabalansată de scăderea sprijinului pentru socialism în rândul republicanilor. Opiniile independenților față de socialism au rămas în general stabile.

Ads

Democrații sunt în prezent singurul grup politic care manifestă o atitudine mai pozitivă față de socialism decât față de capitalism — 66% față de 42%. Independenții susțin în continuare capitalismul într-o proporție mai mare decât socialismul (51% vs. 38%), în timp ce republicanii exprimă un sprijin covârșitor pentru capitalism (74% vs. 14%).

Percepțiile asupra marilor corporații continuă să scadă

Sondajul a evaluat și opiniile față de alte concepte economice precum întreprinderea liberă, marile corporații și întreprinderile mici. Americanii mențin o opinie extrem de favorabilă față de întreprinderile mici (95%) și față de economia de piață (81%), conform tendințelor anterioare. În schimb, marile afaceri („big business”) sunt percepute din ce în ce mai negativ, doar 37% dintre respondenți exprimând o opinie favorabilă, comparativ cu 62% care se declară critici.

Percepția pozitivă asupra marilor corporații a scăzut cu nouă puncte procentuale față de anul trecut, după o scădere anterioară de șase puncte în 2021. În 2019, o majoritate restrânsă (52%) încă avea o părere pozitivă. Cel mai ridicat nivel de sprijin a fost înregistrat în 2012, cu 58%.

Ads

În prezent, 60% dintre republicani, 36% dintre independenți și doar 17% dintre democrați au o părere pozitivă despre marile companii. Comparativ cu 2019, scăderea cea mai accentuată a avut loc în rândul democraților (cu 17 puncte), urmată de independenți (cu 10 puncte). Deși opiniile republicanilor au rămas relativ stabile în ultimii doi ani, ele sunt și ele în scădere față de nivelul de 78% înregistrat în 2019.

În timp ce sprijinul general pentru capitalism rămâne majoritar în Statele Unite, nivelul actual este cel mai scăzut de la începutul măsurătorilor Gallup. Deși americanii continuă să aibă o opinie pozitivă despre economia de piață și despre întreprinderile mici — două aspecte cheie ale capitalismului — sprijinul pentru sistemul în ansamblu este în scădere.

În același timp, percepțiile asupra socialismului rămân în general negative, cu excepția democraților. Din 2016, mai mulți democrați au exprimat opinii favorabile față de socialism decât față de capitalism, diferența actuală fiind de 24 de puncte procentuale. Această tendință are loc într-un context politic în care figuri marcante ale Partidului Democrat — precum senatorul Bernie Sanders, reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez și candidatul la primăria New Yorkului, Zohran Mamdani — se definesc drept socialiști democrați și promovează politici care implică o implicare semnificativă a statului în economie.

Ads