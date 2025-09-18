„Cenzurarea în timp real”. Suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel provoacă șoc și temeri pentru libertatea de exprimare în SUA

„Cenzurarea în timp real”. Suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel provoacă șoc și temeri pentru libertatea de exprimare în SUA
Jimmy Kimmel, un critic al lui Donald Trump/FOTO:X@TheOnlyEsta

Decizia postului american ABC de a suspenda pe termen nelimitat emisiunea Jimmy Kimmel Live! a generat reacții critice din partea politicienilor, organizațiilor pentru libertatea presei și unor figuri publice, care susțin că este vorba despre o încercare de a reduce la tăcere vocile critice la adresa președintelui Donald Trump.

Postul american a anunțat măsura după ce mai multe stații afiliate au refuzat să difuzeze programul, în urma comentariilor făcute de Kimmel despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk, scrie The Guardian.

Reacții politice și publice

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a calificat decizia drept „coordonată” și „periculoasă”, afirmând că Partidul Republican „nu crede în libertatea de exprimare”. Liderul democrat Chuck Schumer a cerut „tuturor, indiferent de orientarea politică, să condamne ceea ce se întâmplă cu Jimmy Kimmel”.

Senatorul democrat Chris Murphy a avertizat că ar putea fi începutul unei campanii menite „să folosească asasinarea lui Kirk ca pretext pentru a elimina criticii lui Trump”, iar politicianul Ro Khanna a declarat că „este, poate, prima administrație care face comedia ilegală”.

Actorul Ben Stiller a spus că suspendarea „nu este corectă”, iar comedianta Wanda Sykes a criticat ceea ce a numit „sfârșitul libertății de exprimare în primul an de mandat al lui Trump”.

Poziția administrației Trump

Donald Trump a salutat decizia, descriind-o drept „o mare victorie pentru America” și afirmând că Kimmel „nu are niciun talent”. Fostul președinte a sugerat și altor posturi de televiziune să anuleze programele lui Jimmy Fallon și Seth Meyers.

Suspendarea a venit la câteva ore după ce Brendan Carr, președintele autorității de reglementare a audiovizualului din SUA (FCC), numit în funcție de Trump, a amenințat într-un interviu că licențele unor posturi ar putea fi puse în pericol dacă nu iau măsuri împotriva lui Kimmel.

Critici din partea organizațiilor pentru libertatea de exprimare

Fundația pentru Drepturile și Libertățile Individuale a transmis că „un alt post media a cedat sub presiunea guvernului”, avertizând că „nu putem fi o țară unde prezentatorii de talk-show depind de voința președintelui”.

Organizația Truth Wins Out a descris decizia ca parte a unei „cruciade de anulare” inițiate de dreapta americană, comparând-o cu un „nou McCarthism” care amenință presa liberă și descurajează exprimarea publică.

Cazul Kimmel vine pe fondul unei serii de concedieri și sancțiuni împotriva unor persoane din diverse domenii – profesori, jurnaliști, pompieri sau politicieni – care au făcut declarații considerate insensibile în legătură cu moartea lui Charlie Kirk. Vicepreședintele JD Vance a susținut recent, pe podcastul lui Kirk, că „oamenii care celebrează uciderea lui ar trebui raportați angajatorilor lor”.

Jimmy Kimmel, care a fost frecvent critic la adresa lui Trump, este suspendat după ce CBS a anunțat luna trecută că renunță la emisiunea lui Stephen Colbert, oficial din motive financiare. Deciziile au alimentat suspiciuni privind presiuni politice asupra televiziunilor și viitorul comediei politice în peisajul media american.

