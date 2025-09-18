Comentariile făcute de Jimmy Kimmel în monologul său de luni seară, după moartea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk, au declanșat o reacție puternică din partea susținătorilor lui Donald Trump și au dus la suspendarea emisiunii sale de pe ABC.

În timpul emisiunii, Kimmel a sugerat că presupusul atacator, Tyler Robinson, ar putea fi un republican pro-Trump. „Gașca Maga încearcă disperată să-l prezinte pe acest tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk ca pe orice altceva decât unul de-ai lor și face tot posibilul să obțină capital politic din asta”, a spus prezentatorul.

Operatorul Nexstar Media Group, care deține mai multe posturi afiliate ABC, a descris afirmațiile comediantului ca fiind „ofensatoare și insensibile într-un moment critic pentru discursul politic din SUA”.

Reacții politice

Brendan Carr, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), numit de Trump, a declarat că remarcile reprezintă „o încercare concertată de a minți poporul american” și a avertizat că, dacă nu se iau măsuri împotriva lui Kimmel, ar putea urma sancțiuni, inclusiv amenzi sau chiar revocarea licențelor pentru posturile care îi difuzează emisiunea.

Senatorul democrat Ed Markey a calificat situația drept „cenzură în acțiune”. „Președintele FCC amenință ABC și Disney pentru comentariile lui Kimmel, iar câteva ore mai târziu el este scos de pe post. Este periculos și neconstituțional”, a scris acesta, adăugând că mesajul transmis instituțiilor media este „adoptați linia Maga sau veți fi sancționați”.

Ads

Reacția lui Kimmel

Kimmel a revenit asupra subiectului și marți, afirmând că „mulți din tabăra Maga încearcă să profite de pe urma asasinării lui Charlie Kirk”. El a comentat și declarațiile vicepreședintelui JD Vance, care găzduise podcastul lui Kirk, spunând că „președintele și oamenii lui fac tot posibilul să alimenteze tensiunile, pentru a putea ataca stânga periculoasă”.

Potrivit The Hollywood Reporter, prezentatorul intenționa să abordeze miercuri seară reacțiile generate de afirmațiile sale și să explice contextul, însă nu avea de gând să își ceară scuze.

Ads